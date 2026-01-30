Активная Искра, спокойная Карамелька и флегматичный Персик: как тренируют капибар — милое видео

Тренер капибар показала, как проходят занятия Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В просторном вольере «Москвариума» живут три капибары: степенный Персик, спокойная Карамелька и энергичная Искра. Тренер капибар Алиса рассказала MSK1.RU, зачем с ними заниматься, высокий ли у них интеллект и как они на самом деле питаются.

Оказалось, что популярный в интернете миф о любви капибар к апельсинам — опасное заблуждение.

«Им ни в коем случае нельзя много сладкого», — поясняет тренер Алиса. Основу их рациона составляют сено, ветки, травяные гранулы и несладкие овощи, а в качестве поощрения на тренировках используют ломтики моркови или кабачка.

Несмотря на имидж флегматичных созданий, это животные со сложным поведением. Они обожают тактильный контакт. Специальные «сессии поглаживаний» длятся по часу или даже дольше. Но их знаменитая шерсть на ощупь совсем не мягкая — она жесткая, как щетка.

Содержать такого экзотического грызуна дома невозможно и незаконно. Им необходим особый микроклимат с теплой водой и высокой влажностью, который могут воссоздать только профессионалы.