Любовь и голуби: история семьи, в которой уже три поколения держат птиц. Зачем им это — в видео

Источник: Городские медиа

На участке иркутянина Николая Новикова стоит голубятня, которую еще 25 лет назад построил его отец.

«Голубями лично я занимаюсь лет с шести, наверное, как себя помню. А так мы держим голубей уже в третьем поколении», — рассказывает он.

Историю о любви и птицах смотрите в видео выше.

Николай оставил бизнес и пошел в такси, чтобы свой график подстроить под нужды птиц. Почтовые голуби могут пролетать по 500–600 километров в день, поэтому их надо вывозить подальше от дома, чтобы натренировать выносливость и ориентацию.

«Птенец, допустим, не показывает себя, отсиживается просто на крыше, некоторые голубеводы: „Уберем его, продадим или что-то еще“. Нет, у меня политика такая, что я его воспитываю. Отнес его подальше — прилетел домой, отнес — прилетел. Всё, у него сейчас такие показатели», — делится опытом Николай.

В Европе и Азии сейчас бешеный спрос на голубей, птиц продают за большие деньги, устраивают соревнования, делают ставки. Но Николай своих пернатых принципиально не продает. Все полторы сотни живут у него для души.