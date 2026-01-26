«Это другой мир». Как москвичка переехала в деревню на Алтай, встретила свою любовь и завела кота и двух жеребят

Девушка бросила многомиллионную столицу ради небольшого села в горах Алтая Источник: Екатерина Стахеева

29-летняя Екатерина Стахеева несколько лет назад перебралась из Москвы в Республику Алтай — в деревню за много километров от единственного города в регионе. Там они вместе с мужем держат хозяйство и строят дом.

О том, почему девушка переехала в сибирскую глубинку и как привыкала к деревенской жизни, читайте в интервью NGS22.RU.

Отдых на Алтае и знакомство с мужем

Екатерина родилась и выросла в Москве и большую часть своей жизни о переезде в деревню даже не думала. В столице у девушки были и родители, и работа на портале «Культура.рф».

— Я работала как видеограф и моушен-дизайнер. Мы снимали в театрах, нас пускали за кулисы с камерой, чтобы мы делали ролики для соцсетей. Мне в целом нравится балет, спектакли, поэтому это было такое раздолье, — поделилась она.

Впервые в Горный Алтай героиня попала как туристка в 2017 году. Девушке понравилось путешествие, и она вернулась в республику в 2022 году уже погостить к друзьям.

— Я тогда еще не собиралась переезжать, но работа моя к тому времени почти ушла в онлайн. Никаких съемок на ближайшее время не планировалось, поэтому я могла работать откуда угодно. Поэтому я решила приехать в Элекмонар к друзьям, где, как потом выяснилось, встретила своего будущего мужа Артемия, — вспоминает жительница Алтая.

Блогер приехала на Алтай на отдых и сначала о переезде не думала Источник: Екатерина Стахеева

По словам героини, сначала он ей ужасно не понравился.

— Я подумала: «Какой зануда!» Он счел меня высокомерной. Ну и как-то я осталась сначала на месяц, чтобы убедиться, что он мне не нравится, а потом на полгода. Он работал инструктором в конных походах, я сняла домик неподалеку, и, когда он возвращался, мы виделись, — рассказала сельчанка.

Екатерина признается, что сначала они и не планировали ничего серьезного, ведь одно дело — курортный роман, другое — настоящие отношения.

— Сначала мне больше всего в Теме понравилась его собака. Я строила планы, как у него выманить эту собаку, может, выкупить, может, еще что-то. Но не потребовалось. Они шли комплектом, — смеется Екатерина.

На Алтае девушка познакомилась со своим будущим мужем Источник: Екатерина Стахеева

Вскоре пара сыграла свадьбу, а когда теплый сезон на Алтае подходил к концу, пара уже строила планы о совместном переезде в Москву. И молодые люди действительно некоторое время прожили в столице.

— В Манжероке мы поняли, что уже не тянем по деньгам аренду, которую с 60 тысяч подняли до 120. Уехали в Москву, пожили там. Плюсы, конечно, тоже были, всякая культурная жизнь, да и я поездила на съемки. Но по большей части мы сидели дома, поскольку оба работали удаленно. Выходили только с псом Лисом погулять. Я, конечно, не достигла никакого потолка, потому что можно было, например, начать нормально зарабатывать. А здесь, в деревне, мне приходится учиться чему-то новому. Мне даже деревенские дети помогают, потому что то, что для них — привычка, для меня в новинку, — отметила героиня.

«Это как что-то из сказок»

Пара вернулась на Алтай и занялась поиском места жительства. Манжерок молодые люди отмели сразу из-за заоблачных цен и большого потока туристов. Главным же критерием для нового дома стало наличие супермаркета поблизости.

— Мы просто начертили вокруг крупных супермаркетов круги и стали выбирать место, которое бы нам подошло. Так мы и нашли Усть-Коксу. Кроме того, наш друг и житель села Ростислав пригласил нас в гости посмотреть. Правда, увидели мы мало, потому что стоял все дни густой туман. Нам просто говорили: «А вот с этой стороны такой хребет, а вот тут гора», а мы просто верили, что они там есть, — вспоминает Екатерина.

Пара сыграла свадьбу в Усть-Коксе и пошла в конный поход в тайгу в качестве свадебного путешествия Источник: Екатерина Стахеева

Семья обосновалась в поселке в районе села Усть-Кокса — в не самом развитом и многолюдном населенном пункте, однако с достаточно приемлемым климатом.

Героиня подчеркивает, что до переезда мало что знала и умела из деревенского быта, поэтому всем азам училась у мужа, который родом из поселка городского типа под Екатеринбургом.

— Слава богу, Тема понимает в жизни в деревне, он и печь умел топить. Я бы без него так далеко не сунулась, потому что тут реально дети больше к жизни подготовлены, чем я. Я учусь, конечно, но не всё сразу. Тема хотя бы сразу умеет и поэтому обеспечивает наше выживание, — поделилась она.

Жизни в деревне бывшей москвичке пришлось учиться Источник: Екатерина Стахеева

Екатерина признается, что каждый день в деревне сталкивается ситуациями, с которыми местный пятилетний ребенок справится лучше, чем она. Но она это не считает обидным, а наоборот.

— Тут дети лет с восьми скачут галопом так, что я просто в восхищении смотрю на них. Недавно еще они колядовали и пришли ко мне всей толпой. Очень прикольно и необычно. Это реально другой мир. Тут даже люди на санях запряженных зимой до сих пор катаются. Я в восторге на них смотрю, это как что-то из сказок, — отметила сельчанка.

«Это мои детишки»

Вместе с домом молодой семье достался и кот, которого они назвали Кошмак. Когда прошлые хозяева уехали, его определили в другое место, однако питомец не понял, что сменил место жительства, и продолжал приходить.

— Это выглядело совершенно жутко. В -30 он стучал в окна, оставлял кровавые следы. Мы пустили его на время холодов, а потом привыкли. Пытались его сделать только домашним, но он так орал, когда просился на улицу. Решили, видимо, что ему так надо, поэтому он приходит и уходит сам, — рассказала героиня.

Кошмак и стал одним из героев блога Екатерины, который она завела после переезда в деревню.

Кот Кошмак стал одним из постоянных героев видео Источник: Екатерина Стахеева

— У меня много подписчиков среди местных детей, они сразу меня вычислили. Им очень нравятся мои видео с лошадьми. На «Ютьюбе» немного по-другому: там больше поклонников у кота, — добавила она.

Жеребята Бурка и Сивка — это еще одни питомцы Екатерины и ее мужа. Обоим по восемь месяцев, и появились они у пары скорее случайно, чем запланированно. Первого хотели сдать на мясо, однако Екатерина с мужем его выкупили.

— Нам сказали, что это мальчишка хорошей местной породы, кони которой очень стойкие и с хорошими беговыми качествами. Первые месяцы он нас ужасно боялся. Он вырос в табуне и впервые видел человека. В первый же день он у нас убежал из своего загона к соседским лошадям. Благо люди отнеслись с пониманием и разрешили ему побыть, — вспоминает героиня.

Вслед за собакой и котом в семье появились два жеребенка Источник: Екатерина Стахеева

Сивка появился позже. Ему искали новых хозяев, а у пары как раз очень грустил в одиночестве первый жеребенок.

— Мы даже одалживали для него соседского коня, но понимали, что долго так не может продолжаться. В итоге у нас теперь два коня. И теперь тот, который всего боялся, стал совсем булочкой, скромный хороший парнишка. А второй, который родился дома и никогда не боялся людей, устраивает нам бесконечный террор. Стоит только отвернуться, он у меня варежку украдет, пока я ругаюсь из-за этого, они мне термос переворачивают, — рассказала жительница Алтая.

Сейчас обоим всего по восемь месяцев Источник: Екатерина Стахеева

При этом, по словам Екатерины, для нее ее лошади — прежде всего питомцы и компаньоны, поэтому она не готова жестко их воспитывать, применяя физическую силу.

— В деревне отношение к животным другое, более функциональное. Лошади — это транспорт или помощник в работе. Я так не могу, это мои детишки, и я стараюсь их мягко воспитывать, — подчеркнула она.

«Смотришь на горы и успокаиваешься»

За два года жизни в деревне, по словам Екатерины, она сильно изменилась. Так, в Москве она довольно часто болела, а тут перестала. Помимо этого, героиня стала себя чувствовать лучше и ментально. Ведь долгие прогулки с собакой на природе хорошо снимают стресс от работы.

— Когда работаешь и чувствуешь, что мозг немножко кипит, потому что тебя то по одной задаче дергают, то надо что-то починить. И вот выходишь гулять с собакой злая, идешь так агрессивно, а через минут 20 тебя уже попускает. Стоишь, смотришь на горы и успокаиваешься, напряжение проходит, — отметила блогер.

Впечатлениями от жизни в деревне девушка делится в своих соцсетях Источник: Екатерина Стахеева

Однако жизнь в таком спокойном и живописном месте, увы, имеет и свои минусы. Так, Екатерине приходится ездить сдавать анализы в Горно-Алтайск — за 400 км.

— Еще иногда отключают электричество. Тогда приходится ехать работать в Усть-Коксу, которая находится в 27 км. Там есть кафе с Wi-Fi, где нормально к такому относятся, просто нужно поесть потом на определенную сумму, — подчеркнула героиня.

Однако как-то раз света не было по всему району, поэтому паре пришлось проехать около 150–200 км в поисках интернета.

Сейчас у нее более 50 тысяч подписчиков во всех соцсетях Источник: Екатерина Стахеева

— Естественно, у меня тогда горели дедлайны. Мы заехали на какую-то гору и там работали, потому что кровь из носа нужно было что-то сделать, а мы даже предупредить, что задерживаемся, не могли, потому что с мобильным интернетом тоже были проблемы, — добавила она.

При этом Екатерина признается, что не скучает по городу. Там, по ее словам, ее жизнь была бы скучнее.