«Фабула — это вообще знаменитость»: как лошадь из США оказалась в России и нашла здесь свое призвание

Вся история — в одном видео Источник: NGS55.RU

Лошадь Фабула когда-то была настоящей звездой в мире конного спорта: занималась конкуром, прыгала через препятствия и работала на результат. Она родилась в Америке, потом жила на Украине, а после начала СВО ее перевезли в Сибирь ради безопасности.

«Позвонили, говорят: „Заберешь Фабулу?“ Я такая: „Да, какое счастье!“» — рассказала директор омского конного клуба «Анкор» Оксана Суханова.

Фабушка, как ласково ее тут называют, быстро стала местной любимицей. Увидев ее на фото в соцсетях, бывшие владельцы из Донбасса захотели вернуть Фабулу.

«Конечно, приятно, что такая лошадь живет у тебя. Но у меня каждый конь — это друг. Я не предаю своих друзей ни при каких условиях. Кого бы у меня ни хотели купить, я никогда не продам», — говорит Оксана.