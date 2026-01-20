«Фабула — это вообще знаменитость»: как лошадь из США оказалась в России и нашла здесь свое призвание

Лошадь Фабула когда-то была настоящей звездой в мире конного спорта: занималась конкуром, прыгала через препятствия и работала на результат. Она родилась в Америке, потом жила на Украине, а после начала СВО ее перевезли в Сибирь ради безопасности.
«Позвонили, говорят: „Заберешь Фабулу?“ Я такая: „Да, какое счастье!“» — рассказала директор омского конного клуба «Анкор» Оксана Суханова.
Фабушка, как ласково ее тут называют, быстро стала местной любимицей. Увидев ее на фото в соцсетях, бывшие владельцы из Донбасса захотели вернуть Фабулу.
«Конечно, приятно, что такая лошадь живет у тебя. Но у меня каждый конь — это друг. Я не предаю своих друзей ни при каких условиях. Кого бы у меня ни хотели купить, я никогда не продам», — говорит Оксана.
У Фабулы оказался уникальный характер — бывшая спортивная и норовистая лошадь полюбила заниматься с детьми. Под маленькими наездниками она становится терпеливой и покладистой, а потому отлично подошла для иппотерапии. Теперь у «американки» есть важная миссия в Сибири — помогать в реабилитации детей с ДЦП и другими заболеваниями.