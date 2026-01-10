Бывшая гражданка США. Как лошадь из Америки переехала в Россию и стала лечить детей

А вы любите лошадей? Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Сибири существует много конных клубов. Однако чаще всего они предлагают фотосессии, прогулки и уроки верховой езды. Мы же нашли такое место, где общение с животными не ограничивается только развлекательными мероприятиями. Здесь лошади выступают в роли терапевтов и помогают восстановиться людям с физическими и ментальными нарушениями.

Корреспонденты NGS55.RU Анна Иванина и Евгений Софийчук побывали в «Анкоре», увидели уникальную лошадь из Донбасса и узнали, что представляет собой социальный конный бизнес. Подробности — в материале.

Фабула — лошадь с уникальной историей

Конный клуб «Анкор» спрятан в черте Омска, но добраться до него непросто: он расположился среди дачных участков между березовой рощей и соснами в Октябрьском округе. Здесь создается ощущение, что ты далеко за городом. Здесь даже воздух кажется чище и свежее.

Нас встретила директор Оксана Суханова. Сразу повела к последней приобретенной лошади — Фабуле, или, как ласково ее зовет, Фабушке. Именно у нее самая необычная судьба.

Фабушка очень грациозная и воспитанная Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Фабула приехала в Россию из Америки. По документам — украинская верховая с уникальной родословной, а по характеру — одновременно и сильная, и мягкая. Раньше была спортивной: занималась конкуром, прыгала через препятствия и работала на результат. Сегодня ее жизнь выглядит совсем иначе.

Конкур (от фр. Concours Hippique — «конные состязания») — один из самых зрелищных и сложных видов конного спорта. На этих соревнованиях всадник и лошадь преодолевают маршрут с разнообразными препятствиями, стараясь не сбить ни одного барьера и уложиться в установленное время.

«Фабула — это вообще знаменитость, у нее иностранный паспорт. Она родилась в Америке. Потом ее купили на Украину, а когда началась СВО, ее как звезду перевезли в Россию», — рассказывает историю лошади Оксана Суханова.

Сначала Фабула оказалась в Челябинске. На ней выступали спортсмены, «американка» выходила на соревнования и постепенно стала настоящей селебрити в конном мире. Потом лошадь повзрослела, и владельцы сами позвонили Оксане — предложили выкупить животное. Тогда счастью не было предела.

«Когда Фабула приехала к нам, 4 года назад, она была просто спортивной лошадью. А теперь она почти как цирковая: дети занимаются с ней вольтижировкой — это акробатика на коне. Она терпеливая, спокойная и будто идеально создана для этого», — восхищается директор конного клуба.

Захотели забрать на Донбасс

Оксана обожает запах лошадей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

После того как фотографии Фабулы появились в соцсетях, бывшая гражданка Америки стала еще более узнаваемой. Начали поступать предложения выкупить кобылу. В том числе откликнулись и прошлые хозяева из Донбасса, которые захотели забрать любимицу обратно.

«Конечно, приятно, что такая лошадь живет у тебя. Но каждый мой конь — друг. Я не предаю друзей ни при каких условиях. Даже если бы предложили большие деньги, я бы не согласилась. Никогда не отдам Фабулу: не знаешь, в какие руки она попадет. А у нас в „Анкоре“ их любят, нацеловывают и берегут», — пожимает плечами Оксана.

Порода украинская верховая — не из дешевых. Такие лошади премиальные и на вес золота, но называть конкретную сумму Оксана почему-то застеснялась.

«Не скажу, — отшучивается директор. — Если муж услышит цену, он выгонит меня из дома вместе с Фабулой».

Чем занимается Фабула

Зимой у Фабушки шерсть становится более пушистой Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Фабуле 19 лет, сейчас она на пенсии — спортивных лошадей списывают в 14. Раньше работала на прокатах и участвовала в фотосессиях, а совсем недавно начали использовать и для иппотерапии — главного направления клуба.

Иппотерапия — это метод реабилитации и физиотерапии, который использует верховую езду и контакт с лошадьми для улучшения физического, психического и эмоционального состояния. Особенно полезна при ДЦП, нарушениях координации и других ограничениях здоровья. Движения лошади повторяют естественную ходьбу человека, помогая восстанавливать мышечный тонус и чувство равновесия.

Кобылу любят не за титулы, а за характер. Спокойная, внимательная, почти как человек. Легко идет на контакт, не пугается шума и новых людей и будто чувствует настроение того, кто находится рядом. Именно поэтому тренер Лиза предложила директору попробовать ее в терапевтических занятиях.

Вообще спортивных лошадей для иппотерапии выбирают редко. Обычно берут невысоких спокойных полукровок. Фабушка — редкое исключение: активная, прыгучая, но при этом терпеливая и осторожная.

«Она совсем недавно начала работать в терапии, где-то около трех месяцев. До этого только проводила прокаты и учила ездить верхом. Сейчас спокойно переносит всех ребятишек», — улыбается Оксана.

Мы лично наблюдали, как мальчик Даня с расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью занимался с Фабулой. Тренер подсказывала упражнения, а ученик уверенно держался верхом. Занятия проходят раз в неделю с лета, и результаты заметны: улучшились координация, внимание и эмоциональное состояние. Глядя на юного всадника, и не подумаешь, что у него есть какие-то особенности. Во время тренировки был сосредоточен, спокоен и отлично взаимодействовал с лошадью.

Как создавался «Анкор»

Главное направление для клуба хозяйка лошадей выбрала неслучайно. Идея заниматься иппотерапией пришла после серьезной травмы дочери в 2014 году.

«Первого коня мы покупали для дочки. Она позвонила мне из школы и сказала: „Мама, я сломала шею“. Я страшно испугалась. Оказалось, она просто резко махнула головой, как будто поправляла челку, и из-за этого произошло сильное растяжение — шея буквально встала набок», — вспоминает Оксана.

После травмы сразу отвезли в травмпункт. Врачи посоветовали мануальную терапию. Для бизесвумен это было совершенно новым понятием, и она решила поискать в интернете информацию об этом способе лечения.

«Мне сказали, что дочке нужен мануальный терапевт, массажи, работа с шеей. А я тогда вообще не понимала, что это такое. Я ведь человек практичный: сначала всё читаю, разбираюсь, узнаю. Так я поступаю и с детьми, и с бизнесом», — объясняет женщина.

Инструкторы обожают свою работу Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Изучая информацию о мануальной терапии, случайно наткнулась на статью об иппотерапии. Тогда это слово ей вообще ничего не говорило.

«Я стала читать и узнала, что еще в древности аристократы отличались хорошей осанкой не из-за фитнес-залов, а просто потому, что много времени проводили в седле. Вот тогда я действительно начала интересоваться этим лечением. Я тогда удивлялась: как вообще лошади могут лечить? Но чем больше читала, тем яснее становилось, что для детей с ДЦП, проблемами позвоночника, сколиозом и другими ортопедическими нарушениями это действительно работает. Да и вообще иппотерапия лечит даже от депрессии», — убедительно говорит Оксана.

Все домики на территории стилизованы под старину Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Было принято решение подарить ребенку коня для восстановления после травмы, но нужно было обсудить с мужем. Семья жила в обычной квартире, однако идея показалась правильной. Их друзья, конечно, шутили: «А где он у вас жить будет — на балконе?»

После этого пара поехала на племзавод и купила первую лошадь — Анкора. Дочку встречали с поезда в день ее рождения.

«Она всегда мечтала о собаке. А я ей говорю: собака — это сложно, с ней гулять надо. Мы купили тебе кое-что получше», — смеялась директор.

Сначала Анкора временно оставили у друзей на даче. Когда девочка увидела коня, сразу радостно воскликнула: «Это мой конь! У меня теперь есть своя лошадь». Через месяц семья поняла, что одному Анкору будет скучно. Тогда решили купить ему компанию и снова отправились на племзавод. Там не смогли пройти мимо жеребца по имени Гром. Скакун был настолько красив и статен, что семья просто не удержалась и вернулась домой с ним.

Погиб у семьи на руках

Держать обоих битюг на даче оказалось непросто. Тогда семья приняла решение построить собственную конюшню на участке, где сейчас и стоит клуб. В тот момент земля представляла собой лишь свалку, и ее приходилось очищать вручную.

«Анкора мы купили летом, дачный участок тогда был просто огорожен забором, и конь гулял везде. А когда появился Гром, стало понятно: тянуть нельзя, нужно строить конюшню. Начали убираться потихоньку и делать стойла», — рассказывает Оксана.

Четыре года семья наслаждалась каждым днем с Анкором. Любили всей душой, берегли и не могли представить жизнь без этого коня. Но никто не подозревал о его проблемах со здоровьем. Не в порядке было сердце жеребца — оно увеличилось в четыре раза, и в 2018 году конь погиб у семьи на руках.

«Это была огромная утрата, — вспоминает со слезами на глазах Оксана. — Он был не просто животным, а настоящим членом семьи. Мы практически ели с ним из одной тарелки, он жил с нами и повсюду бегал, как собака. Я иду, а он рядом рысью. Анкор был нашим первым конем, нашей любовью и вдохновением. До сих пор не могу сдержать слез».

Именно после потери Анкора родилась идея создать конный клуб. Сегодня «Анкор» — не просто название: этот конь стал символом клуба, а каждая лошадь здесь продолжает его историю.

«Для меня это — хобби, а не „модный“ бизнес»

Волк охраняет территорию фермы Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

До «Анкора» был другой бизнес, тоже связанный с животными: зоомагазины и производство морских аквариумов — ниша, ориентированная в основном на состоятельных клиентов. Перед открытием конного бизнеса, в 2018 году, Оксана прошла обучение по иппотерапии в Москве.

«По профессии я экономист. Но теперь такие курсы доступны при любом высшем образовании. Раньше нужен был медицинский диплом. Это обучение стало для меня не только технической базой, но и эмоциональной опорой: я точно знала, как помочь детям через контакт с лошадьми».

Сегодня в конюшне экономиста живут шесть лошадей. Одни участвуют в фотосессиях и прокатах, другие — в терапевтической работе. Часто одни и те же совмещают роли, что делает клуб гибким: проходят как платные занятия и съемки, так и бесплатные программы для детей, которым особенно важна поддержка.

Следующим летом планируют открыть банный комплекс с фитобаром и уютными домиками у воды. Дневные оздоровительные программы включают массаж, правильное питание и прогулки на свежем воздухе.

Несмотря на очевидную социальную пользу, Оксана не считает «Анкор» полноценным бизнесом.