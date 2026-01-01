«Это просто причуда природы»: посмотрите, как выглядит самый крохотный конь с очень важной работой

Источник: Городские медиа

Шотландские пони и так очень маленькие и нереально милые, но Пумукель переиграл их всех. Конь размером с собачку 5 лет назад еще жеребенком появился на ферме немки Каролы Вайдеманн и весил не больше 20 килограммов. Его назвали в честь сказочного персонажа — крошечного озорного домового.

«Пумукель действительно нечто совершенно особенное, потому что он очень маленького роста. Он не был выведен таким маленьким, это просто причуда природы», — говорит Карола.

Рост уже взрослого Пумукеля всего 52,6 сантиметра в холке, и он официально самый маленький конь в мире. Но из-за размеров пони не комплексует, скорее пользуется своей миниатюрностью — живет как собачка, ездит в авто на сиденье. На прогулках по городу он непременно у всех прохожих вызывает восхищение и точно об этом знает.