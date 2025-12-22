Толстеть не стыдно: история манула Бориса, который не любит весы и мечтает о невесте. Видео

Мы узнали, в чем секрет энергии кота Бориса Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Манул Борис из красноярского парка «Роев ручей» за два месяца зажировки набрал вес 6380 граммов при норме вида от двух до пяти килограммов. Жир он начал накапливать еще в сентябре, готовясь к зиме: в природе манулы живут в суровых высокогорьях и спасаются не только жировой прослойкой, но и густейшим подшерстком — до девяти тысяч волосков на квадратный сантиметр против 600 у обычной кошки.

Зимой манул превращается в «пуховый шар», объясняют сотрудники парка. Но взвесить его непросто: Борис не спешит идти на весы, поэтому приходится идти на ухищрения — какие именно, смотрите в нашем видео.

В дикой природе манулы живут в суровых сибирских условиях: в высокогорьях, на ветреных склонах, где снег может идти сутками. Чтобы выжить, они не только откладывают жир, но и отращивают «поддушник» — очень густой подшерсток, который становится плотнее неделю за неделей. Благодаря ему манул способен пережидать непогоду прямо на скале, просто сидя, иногда до суток. По плотности меха с ним может сравниться разве что шиншилла.