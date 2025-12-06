Растолстел и ищет невесту: история манула Бориса, который не хочет смотреть на весы во время зажировки

Просто толстый котик Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В зоопарке «Роев ручей» манул Борис так разъелся к зиме, что превысил средний вес своего вида, и теперь избегает любых попыток его взвесить. Киперы маскируют весы, приманивают дикого кота мясом и идут на хитрости, но это еще не самое интересное в зимней жизни Бориса. Подробности — в материале журналистки NGS24.RU Марии Зарукиной.

Борис на зажировке

За два месяца зажировки полуторагодовалый Борис поправился до 6380 граммов. Это много — обычно манулы весят от двух до пяти кило.

Мы узнали, в чем секрет энергии кота Бориса Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Кот начал накапливать жир еще в конце сентября — так ему легче переживать зиму. В биологии этот процесс и называют зажировкой. В дикой природе манулы живут в суровых сибирских условиях: в высокогорьях, на ветреных склонах, где снег может идти сутками. Чтобы выжить, они не только откладывают жир, но и отращивают «поддушник» — очень густой подшерсток, который становится плотнее неделя за неделей. Благодаря ему манул способен пережидать непогоду просто сидя на скале, иногда до суток. По плотности меха с ним может сравниться разве что шиншилла.

У Бориса, кстати, рыжие пятки! Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Если посмотреть на манула летом и зимой — это два совершенно разных зверя. Летний похож на обычного кота, только очень симпатичного, с короткими ушками. А зимний — это настоящий пуховый шар с солидной жировой прослойкой, — объясняет Олег Чипура, пресс-секретарь парка.

Можете себе представить девять тысяч волосков на квадратный сантиметр? Вот у обычной кошки это примерно 600. Олег Чипура пресс-секретарь парка флоры и фауны «Роев ручей»

Как взвесить манула

Взвесить манула — задача непростая. Судя по поведению, Борис вовсе не стремится демонстрировать свой вес. Поэтому сотрудники зоопарка идут на хитрости: весы ставят прямо в вольер, кладут на них кусочек мяса или мышь, — но даже такая приманка действует на Бориса не всегда.

В последние недели придумали новый прием: весы стали накрывать мешковиной, маскируя металл, который настораживает дикого зверя. Ткань быстро пропитывается запахами, и кот идет на нее охотнее. Кусочки еды выкладывают прямо на накрытые весы, а датчик, фиксирующий массу, выведен в служебную зону.

Под этим ковриком спрятаны электронные весы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сейчас Борис съедает около 400 граммов мяса в день — это мыши, крысы, птица или говядина. Пика округлостей манул должен достичь в декабре, а уже в январе он начнет терять вес и уменьшать подшерсток — стартует подготовка к теплому сезону.

Когда понимаешь, что взвеситься всё же придется Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Специфический зверь

В России всего четыре города, где можно увидеть манулов за пределами дикой природы: содержать такого зверя способен далеко не каждый зоопарк. В «Роев ручей» Бориса привезли из Новосибирска.

— У манулов очень специфический иммунитет. Он сформирован в их естественном ареале — в горах, предгорьях и степях, где много солнца и холодно. Поэтому иммунная система манула плохо справляется с вирусами, которые распространены в других регионах. Для манулов замораживают еду, чтобы исключить заражение, например, токсоплазмозом, — объясняет Вика Малышко, исследователь манулов.

Вика Малышко исследует манулов уже не один год Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Вика приехала из Новосибирска в Красноярск специально, чтобы увидеть, как один из ее любимчиков обустроился на новом месте.

— В помете их было пятеро, и Борис был лидером. Он первым выбегал из домика, осматривался — где драки, где порядок навести. Он носился по вольеру как молния, всегда серьезный, сосредоточенный. Мы проводили с ним много времени в период съемок, и он стал моей большой любовью, — говорит Вика.

Она рассказывает, что интерес к манулам возник у них с мужем почти случайно.

— Мне кажется, манул выбрал нас, а не мы его. Мы часто ездили в Горный Алтай, где они живут, и всегда пытались их увидеть, но безуспешно. Во время пандемии решили сходить в Новосибирский зоопарк, посмотреть на них хоть там. Потом начали снимать, и всё закрутилось. Переломным моментом стало видео с зеленогорским манулом, который поставил лапки на хвост — оно стало вирусным, и мы создали проект «манулизация». Это слово у нас давно жило внутри семьи, — вспоминает Вика.

С собой Вика возит специальный отражатель, так как фото делаются через стекло Источник: Мария Ленц / NGS24.RU Вика пытается высмотреть Бориса Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Пока супругам не удалось увидеть этих животных в дикой природе, но они продолжают уделять им много времени в зоопарках.

Почему манулы так важны для зоопарков

Манулы — один из самых скрытных и малоизученных видов диких кошек. В природе они ведут исключительно одиночный образ жизни, редко показываются людям и обладают феноменальной способностью сливаться с окружающей средой. Именно поэтому каждый зверь, попадающий в зоопарк, играет важную роль не только как объект наблюдения для посетителей, но и как носитель редкого генофонда.

Одной из особенностей манулов является необычное сочетание их внешней пушистой «домашности» и дикого характера. Несмотря на выражение мордочки, которое кажется почти мультяшным, по повадкам это осторожный, очень расчетливый хищник. Работники парка подчеркивают, что с ним необходима дистанция: животное может нервничать от излишнего внимания, громких голосов или попыток приблизиться.

Из-за своих брылей Борис похож на старичка Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В поисках невесты

Сейчас сотрудники «Роева ручья» подбирают Борису подходящую самку. Рассматривают варианты в российских зоопарках, в том числе в Московском. Не исключают и редкую возможность привезти самку из дикой природы — например, из Монголии. Главное — избежать родственных связей.

Ну жених же? Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Конкретных сроков появления «невесты» нет, но в парке надеются, что это случится в течение года.

Почему подбор партнерши для Бориса так важен? Потому что каждая новая пара манулов в российских зоопарках — это шанс сохранить вид и сформировать устойчивую популяцию, не связанную родственными линиями. В идеале, говорят специалисты, Борис должен дать потомство уже в ближайшие годы.