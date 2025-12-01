Четвероногую актрису узнают на улице: на сцене театра драмы выступает немецкая овчарка

Четвероногая актриса выходит на поклон Источник: архив Ирины Фоминцевой

В спектакле Курганского театра драмы «Собачье сердце» (16+) играет немецкая овчарка Афина: исполняет роль дворняги Шарика. Корреспондент 45.RU побеседовал с хозяйкой четвероногой актрисы. Ирина Фоминцева с детства и на протяжении всей жизни занимается собаками, сейчас работает охранником.

Иван Сергеев в роли Шарикова и Афина в роли дворняги Шарика Источник: архив Ирины Фоминцевой

Афина участвует в фотосессии в День Победы Источник: архив Ирины Фоминцевой

— Полное имя моей собаки — Афина Новая Русь, ей три года. Я ласково зову ее Фифа — она в детстве воображуля была, ходила — покачивалась, как фифочка, — рассказала Ирина.

И снова фотосессия Источник: архив Ирины Фоминцевой

Как началась карьера Афины на театральной сцене?

На занятиях по защитно-караульной службе Источник: архив Ирины Фоминцевой

— Позвонила знакомая кинолог из питомника МВД, сказала, что в театре драмы ищут собаку — выступать на сцене. Предложила нам с Афиной пойти на кастинг. Я вначале сомневалась, но кинолог ободрила: ноги в руки — и в театр! Нас встретил режиссер Антон Бутаков, попросил показать несколько трюков и сразу сказал: беру вас. Я такая счастливая домой пришла в тот день: в театре теперь работаем! Месяца полтора учила актеров общаться с собакой, ведь сама-то я на сцену не выхожу, — вспоминала Ирина.

Афина и ее хозяйка подружились с актерами Курганского театра драмы Источник: архив Ирины Фоминцевой

Тонкостей дрессировки много. — Например, даете команду «Лежать!» только один раз. Если собака не ложится, нельзя повторять команду, надо рукой собаку прижать, положить. После каждого правильного движения собаки вы ее накармливаете, угощаете, — объяснила Ирина. Афина — флегматик, поэтому на сцене ведет себя идеально.

Афина и Иван Сергеев в роли Шарикова Источник: архив Ирины Фоминцевой

— В городе одно удовольствие держать собаку с таким темпераментом, а вот для служебных задач лучше подходят собаки-холерики, — отметила Ирина. Афина подружилась практически со всеми актерами Курганского театра драмы. — Все стали нам родными! Особенно тепло относятся к Афине Сергей Радьков и Лариса Эта, — сказала Ирина.

Календарь на память о спектакле Источник: архив Ирины Фоминцевой

Теперь Афину часто узнают на улице: спектакль уже второй год в репертуаре Курганского театра драмы и пользуется популярностью у горожан. — Из Шадринска, из Челябинска специально приезжали мои друзья и знакомые, чтобы на Афину на сцене посмотреть, — рассказала Ирина.

У Афины есть диплом как у лучшего представителя породы Источник: архив Ирины Фоминцевой

Спектакль Курганского театра драмы «Собачье сердце» вошел в «Золотой фонд театральных постановок России»: из 1000 театральных работ со всех уголков страны отобрали 300 лучших. А когда спектакль стал участником фестиваля «ФишФабрик» в Екатеринбурге, Афина вместе с остальными актерами тоже отправилась на гастроли.

Источник: Алена Кисель

Спектакль Курганского театра драмы «Собачье сердце» вошел в «Золотой фонд театральных постановок России» Источник: архив Ирины Фоминцевой

— Мы ехали в автобусе до Екатеринбурга часов восемь, стояла страшная жара. Но Афина не унывала, расхаживала по салону, как королева. В Екатеринбурге актеры поселились в гостинице, а для меня с собакой сняли отдельную однокомнатную квартиру на 16-м этаже. Афина увидела открытую дверь на балкон, залетела туда — и растерялась! — вспоминала Ирина. Ирина отметила, что в Екатеринбурге к ней с собакой везде очень приветливо относились: и на улице, и в магазинах, и на пляже.

Афина с участником СВО Источник: архив Ирины Фоминцевой

Афина спокойно реагирует и на зрителей в театре, и на посетителей в кофейне, где мы общались с ее хозяйкой. А еще умеет выполнять трюки и по запаху находить спрятанный предмет. Продемонстрировала это в кофейне: нашла спрятанную хозяйкой монетку. — А порядочных мужчин, чтобы нам замуж выйти, она найти сможет? — живо заинтересовались девушки за соседним столиком. — Одно только пока не дается — лаять по команде. А как бы было здорово, показывали бы фокусы со счетом, дети это любят, — сокрушалась Ирина.

На репетиции в Курганском театре драмы Источник: архив Ирины Фоминцевой

Но таланты Афины и так более чем востребованы. Немецкая овчарка снималась в клипах группы «Невидимка» — «На Урале холода» и «Звезда» и в рекламе собачьего корма. Артистичную собаку часто приглашают выступить на разных мероприятиях, от свадеб до корпоративов и детских праздников.

Афина участвует в городских праздниках: раздает сувениры на Курганском центральном рынке Источник: архив Ирины Фоминцевой

Афина еще и заслуженный донор крови: спасает других собак, которым требуется переливание.

Афина — заслуженный донор крови Источник: архив Ирины Фоминцевой

— Мы с Афиной и канистерапией (метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. — Прим. ред.) занимаемся: работаем с «особенными» детьми в реабилитационном центре. Ездим и в Центр Илизарова, там тоже выступаем перед ребятами, — добавила Ирина.

Афина — бывалая путешественница Источник: архив Ирины Фоминцевой

— У меня сейчас пять собак, все — немецкие овчарки. Породу не меняю. Я еще дошкольницей посмотрела фильм «Ко мне, Мухтар!» и сказала: хочу такую собаку. Мама ответила: расти, копи деньги. И в 1991 году — мне было уже 26 лет, я была замужем — мне из Германии привезли щенка немецкой овчарки. Это была любовь с первого взгляда! Я боялась своей строгой маме сказать, что купила собаку за бешеные деньги. Занесла с замиранием сердца в дом двухмесячного щенка; помню, он был безумно тяжелый и сразу сделал лужицу в прихожей, — вспоминала Ирина.

Выступление в Шадринске перед школьниками Источник: архив Ирины Фоминцевой

Щенка мама приняла. А как иначе? В семье Ирины животных всегда любили. — В детстве я постоянно притаскивала домой бездомных собак и кошек. В Вороновке на помойке мы с ребятишками бродячей собаке сделали будку, кормили ее. А потом я стала эту рыжую дворняжку на ночь потихоньку запускать в сарайку своего дядюшки, а рано утром, чтобы никто из взрослых не заметил, — выпускать. Мама удивлялась: «Никогда еще не видела, чтобы Иринка вставала так рано!» Когда маме дали квартиру, мы первым делом запустили туда не кота, как по традиции полагается, а вот эту Рыжку. Так она у нас и прожила свой век. Потом на Омском мосту — у родителей за ним была дача — я подобрала серого щенка, через некоторое время там же нашла еще собаку. А однажды на улице на плечо мне прыгнула большущая крыса! Оказалось — это хонорик, гибрид норки и хорька, самочка. Осталась у нас, мы ей потом жениха купили. Благодарна родителям, что они мне разрешали всех тащить в дом! — рассказала Ирина о детской дружбе с братьями нашими меньшими.