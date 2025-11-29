Боевые коты: пять пушистиков, которые служат в ярославских пожарных частях

В пожарно-спасательных частях Ярославля несут службу коты и кошки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во многих пожарных частях Ярославля служат не только люди, но и их пушистые помощники. Хвостатые сотрудники ловят мышей, выступают негласными талисманами и психологами, которые с легкостью помогают сослуживцам стравляться со стрессом. Мы собрали пять историй котиков-пожарных, которые стали частью общей команды.

Нашли на помойке

В ярославской пожарно-спасательной части № 3, которая находится в Красноперекопском районе, уже семь лет «работает» кошка Муся. Любимое место хвостатой сотрудницы — подоконник в диспетчерской. Отсюда она наблюдает за тем, что происходит у входа в пожарную часть, кто приходит, а кто уходит.

Муся любит сидеть на подоконнике в диспетчерской Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мусю нашли на ближайшей помойке маленьким котенком.

«Кто-то ее выбросил, а мы приютили», — рассказала диспетчер пожарно-спасательной части № 3 Светлана Павлова.

Кошка стала всеобщей любимицей. Каждый хочет ее накормить и погладить.

Кошка — всеобщая любимица Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Правда, Муся оказалась дамой с характером — она любит свободу. Сидеть у кого-либо на руках против своей воли ни за что не будет. Задобрить усатую сотрудницу можно лакомствами. За теми, кто ее больше всех подкармливает, она готова ходить хвостиком. Кроме того, кошка приносит пользу — ловит мышей. И периодически в благодарность своим спасителям приносит птичек и кротов.

Мусю называют дамой с характером Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда в пожарную часть поступает тревожный сигнал и сотрудники начинают собираться на выезд, Муся ведет себя очень грамотно.

Муся просто милашка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Она знает, что в этот момент нельзя путаться под ногами. Поэтому прячется и наблюдает за происходящим из укромного места. А потом у окошка ждет возвращения ребят на базу», — рассказала Светлана.

Принесли на передержку

В пожарно-спасательной части № 5 в Красноперекопском районе живет кошка Маша. Хвостатой сотруднице уже около 15 лет.

Маша живет в пожарной части около 15 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Появилась она в части совершенно случайно. Предыдущие хозяева от нее отказались. Ее принесли к нам на передержку, но она осталась здесь навсегда», — рассказал заместитель начальника части Степан Кисельков.

Кошку приютили в части после того, как от нее отказались прежние хозяева Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Настроение Марии предсказать трудно. В какой-то момент она может сторониться людей, а в какой-то начать ластиться. Всю пожарную часть она считает своим домом, но самые любимые ее места — подоконники. Особенно в диспетчерской, где теплее всего и работают ее любимые диспетчера, которые кормят и ухаживают.

«Она создает уют, домашнюю атмосферу. Общение с ней — это всегда небольшая психологическая разгрузка», — поделился Степан Кисельников.

Маша создает в коллективе домашнюю атмосферу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда Маша заболела, сотрудники за свой счет возили ее к ветеринару, лечили и ухаживали. Сейчас Маша чувствует себя хорошо и продолжает радовать своим присутствием коллег.

Сотрудники души не чают в своей подопечной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поделили территорию

В пожарно-спасательной части № 4 за Волгой работают сразу две хвостатые сотрудницы — Маша и Муся. Они поделили помещение части между собой и теперь у каждой есть своя территория: Маша большую часть времени проводит в гараже, а Муся — в диспетчерской. Кошки стараются не пересекать установленных границ. Поэтому у Маши главные хозяева — боевой состав части, у Муси — диспетчеры.

«Маша появилась в части лет 8 назад — прибилась маленьким котенком. А Мусю подобрал примерно в это же время один из водителей на улице. Кошка была в плохом состоянии. Ее откормили, выходили и она осталась здесь жить. Стала членом семьи», — рассказал помощник начальника караула Иван Гусев.

Маша появилась в части лет 8 назад Источник: МЧС по Ярославской области

Главным хозяином и любимцем у обеих хвостатых стал водитель Андрей Тихомиров, потому что в основном он их кормит.

Кошки не пугаются, когда бойцы собираются на вызов. Машка несколько раз даже случайно уезжала на вызовы вместе с сотрудниками — забиралась в кабину и обнаруживали ее уже по дороге к месту назначения. В таких случаях Машка обычно терпеливо ждет в машине, пока пожарные выполнят свою работу, и возвращается со всеми на базу

Видеоистория пожарных котиков и кошечек Источник: Городские медиа

Кошки частенько ловят мышей, гоняют с территории части голубей, ну и обеспечивают приятную психологическую атмосферу в коллективе

Муся ловит мышей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На всё согласен

Усатый сотрудник в пожарно-спасательной части № 2 в Ленинском районе появился 6 лет назад. Раньше здесь жила его мама, но когда у кошки появилось потомство, она внезапно куда-то пропала. Выхаживать малыша пришлось людям.

Мама Рыжего пропала, когда он был совсем малышом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пушистик стал любимцем всей части. Каждый его старается приласкать и накормить. Интересно, что зовут кота все по-разному — Рыжий, Васька, Баська.

«Он на всё откликается, на всё согласен», — смеется диспетчер Анна Носова.

Кот откликается на все имена Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Котейка очень добрый.

«Он запросто может привести в гости какую-нибудь кошечку и даже котика, поделится своей едой», — рассказала Анна.

Пушистик любит играть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя иногда и он становится участником каких-то уличных происшествий.

«Несколько раз приходил с ранами. Один раз чужой коготь во лбу торчал. Приходилось лечить, уколы делать. Он всё терпит», — поделилась диспетчер.

Пожарную часть Рыжий считает своим домом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К тому, что сотрудники пожарной части во время вызовов начинают быстро собираться, кот уже привык, относится к происходящему спокойно. А иногда выходит вместе с коллегами на общее построение во время смены караулов.

Прибился котенком

В пожарно-спасательной части № 31 во Фрунзенском районе живет кот Джумик. Он же Мурка, он же Арчимур.

Джумик очень умный кот Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кот прибился к части три года назад совсем малышом. Откуда он взялся, никто не знает. Сначала котенок боялся людей, не давал к себе подходить — убегал и прятался. Но постепенно привык, начал доверять. И теперь пожарную часть считает своим домом. Сотрудники не нарадуются на питомца. Говорят, что он очень умный, ласковый, неприхотливый.

Он прибился к пожарной части маленьким котенком Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Свободное время проводит, как и многие его собратья — спит, ест, гуляет», — рассказал начальник караула Андрей Гуриленко.

Любимое место у хвостатого сотрудника — диспетчерская Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но свой хлеб кот ест не зря, польза от него есть. Джумик ловит мышей и приносит своим коллегам в благодарность за доброе отношение.