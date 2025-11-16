«Скакал по болотам как велоцираптор». Миколог и генетик пять часов ловили журавля с переломом: история, достойная экранизации

Татьяна Бульонкова и Олег Андреенков спасли журавля со сломанным крылом. Птицу пришлось везти в Барнаул — там она обрела новый дом Источник: Олег Андреенков

Если сибиряки решают кого-то спасти, то у попавшего в беду нет никаких шансов не получить помощь. Даже если ты огромный своенравный серый журавль. Миколог Татьяна Бульонкова заметила птицу во время прогулки по полям с сыном. Раз журавль не улетел на юг, значит с ним что-то не так. А тут как раз синоптики объявили, что скоро ударят морозы и пойдет снег. Медлить было нельзя. Забавная и трогательная история спасения пернатого — в материале NGS.RU.

Все улетели, а он остался

Татьяна Бульонкова хорошо известна новосибирцам, особенно поклонникам тихой охоты. Она миколог-любитель, одна из соавторов популярного справочника «Грибы Сибири», а также занимается наукой.

В начале осени в полях за Искитимом сибирячка гуляла вместе с сыном, делая фотографии для школьного проекта «Жизнь зверей». Вдалеке ходила большая птица с темным оперением. Тогда сибирячка подумала, что это глухарь, но через несколько недель Татьяна столкнулась с птицей почти нос к носу и к своему удивлению поняла, что это серый журавль.

«Своему другу позвонила, он биолог и молекулярный генетик, еще и известный орнитолог-любитель — Олег Андреенков. Он мне: „Ты что, журавли давно улетели“. А журавль-то вот он, тут стоял», — вспомнила Татьяна Бульонкова.

Октябрь был теплым, поэтому несколько недель она еще ждала, что журавль всё же отправится в свое путешествие на юг. Чувствуя подвох, птица стала держаться подальше от еженедельных гостей на ее болоте.

«Близко он же не подпускает. С крылом проблемы, но бегает со скоростью самолета! Сваливал он от меня быстрее, чем человек на велосипеде», — рассказала Татьяна.

Первые попытки подобраться к птице поближе и поймать ее успехом не увенчались. Но сибиряки никогда не сдаются. На прошлой неделе синоптики объявили: зима постепенно вступает в свои права, в регион идут холод и обильные снегопады. Для птицы это стало бы приговором.

«У журавля просто сдали нервы»

Олег Андреенков работает в Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН, а орнитология для него — это увлечение. Сибиряк часто фотографировал серых журавлей и знает их повадки Источник: Олег Андреенков

Татьяна с друзьями стали думать, что делать, нужно было поймать птицу. Первый вариант — использовать дрон, чтобы загнать журавля в ловушку, — отмели сразу. В местной конюшне коня для погони не дали — в болотистой местности животное легко может сломать ногу.

Предложение о помощи пришло оттуда, откуда его вообще никто не ждал. Алена Турбина, кинолог с пастушьей собакой, заверила, что справится с задачей, если люди сами не смогут поймать журавля. Ее бордер-колли отлично пасет домашних птиц и с журавлем сладит.

Татьяна и Олег решили сначала поехать вдвоем на финальную разведку.

«Я ковыляю, не восстановилась нормально после операции, Олег с давлением — вот такая команда, — рассмеялась Татьяна. — Нашей задачей было посмотреть, есть ли вообще следы птицы. Километра три по кругу прошли, увидели следы, обрадовались, но они пропали. Начали кругом ходить — нигде нет его».

Оказалось, у журавля просто сдали нервы и он спрятался. По словам Татьяны, сиди он тихонечко в десяти метрах от своей спасательной группы, его бы и не нашли. Но люди подошли слишком близко, оказались примерно в пяти метрах. Журавль не выдержал и крикнул — сдал сам себя, пошутила Татьяна Бульонкова. И погоня началась.

«Олег бросился за птицей. Журавль бежит, кричит. Олег падает, встает. Журавль бросился в болотину, как велоцираптор поскакал по топи: крылом чуть помогает, но полноценно не летит. Мы за ним по склону вверх, — описала погоню сибирячка. — Вижу, журавль-то скорость сбавляет. Мы с Олегом посмотрели друг на друга: как-то надо догонять. Человек же — самое настырное млекопитающие. Журавль был быстрее, но мы не сдавались».

Примерно через час Татьяне пришлось вернуться к машине — сказалась недавняя операция. Олегу же было всё нипочем: холодина, снег, поднявшийся ветер, бегущий журавль.

Прошло больше двух часов. Татьяна начала волноваться, не придется ли спасать не только журавля, но и Олега. В это время сибиряк поднял на уши не только болото.

Василий, квартира, Барнаул

Пока решалась судьба журавля, он жил в квартире у Татьяны Источник: Татьяна Бульонкова

Пока Татьяна ждала в машине, Олег продолжал погоню. Мужчина понимал: это последний для птицы шанс выжить.

«Он был в бедственном положении, погода всё это время только ухудшалась. Мы хотели убедиться, что он жив, прежде чем звать кинологов. И так получилось, что случайно проходили прямо около того куста, в котором он прятался. Он выбежал, а рядом столько опасностей — деваться было некуда. Пару часов я шел по следу, периодически настигал его, и тогда он свои усилия удваивал. Я в очередной раз его догнал: там рядом гравийка с насыпью — он туда, я за ним. И по дороге ехала машина. Я остановил ее, всё объяснил, попросил мужчину помочь. Он сначала отказал», — вспомнил Олег Андреенков.

Есть подозрение, что Василий — житель деревни Нижний Коён, который ехал в это время в больницу, — сначала и не понял, что от него требуется. Он отъехал на несколько метров, но потом заглушил машину и бросился за Олегом в погоню за журавлем.

«Дальше уже было дело пяти минут — журавль устал. Мы его в завал деревьев загнали, Василий его первым схватил, мне передал. Я, конечно, до этого предупредил, что хватать нужно осторожнее: журавль — птица достаточно опасная, может легко глаз выклевать. Он прям боевой был, бился с нами до конца. Но на крыле был застарелый перелом, улететь журавль не мог», — объяснил Олег.

Сибиряк сел вместе с журавлем в машину к Василию, вместе они вернулись к Татьяне. Контактов помощника ученые не записали, но очень ему благодарны.

После поимки остро встал другой вопрос: что теперь делать с журавлем. Таких птиц волонтеры не держат, к тому же ему нужна была помощь ветеринара.

«Подъезжает машина, вываливаются взмокшие Василий и Олег с этим журавлем, замотанным в сумку какую-то. Тот не сдается — он же суровый динозавр, пытается клюнуть. Начали звонить коллегам. Пришлось ко мне в квартиру везти», — рассказала Татьяна Бульонкова.

В Барнауле журавль прошел ветосмотр и сейчас уже находится в Барнаульском зоопарке на карантине Источник: Олег Андреенков

Журавля, который к тому моменту уже смирился со своей судьбой, заперли в спальне. После того как он всё пометил и навел шороху в квартире, решено было дать ему переночевать в подвале частного дома у родителей Олега. Утром журавль уехал с волонтером в Барнаул.

Ветеринар клиники «Добрый доктор» Артем Кучер осмотрел птицу и подтвердил старый, неправильно сросшийся перелом крыла. Из-за него летать журавль нормально точно не сможет, а ломать кости было опасно. Пришлось искать, кто примет пернатого на постой. На зов откликнулся барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

«Журавль к нам приехал во вторник. Находится на карантине, чувствует себя хорошо. Мы за ним наблюдаем. Врачи делают всё, чтобы он хорошо кушал. И он хорошо кушает! Поэтому всё будет нормально», — заверил корреспондента НГС директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев.

Зачем спасали?

Серые журавли не зимуют в Сибири Источник: Олег Андреенков

Выслушав всю историю от начала до конца, мы задали спасателям самый главный вопрос: зачем? Это же дикая природа, дикая птица. Серый журавль не занесен в Красную книгу России, хотя есть в нескольких региональных, и специалисты отмечают, что его популяция неуклонно снижается.

«Вопрос же не в редкости. Все крупные птицы так или иначе редкие, то есть не с такой частотой, как воробьи, встречаются. Но это же не главное, не в этом же суть, — начал в недоумении отвечать Олег Андреенков. — Это же живое существо в такую беду попало. Кто поможет, если не я?»

Татьяна Бульонкова ответила, что за журавля переживала не только она, но и ее сын. Ни птицу, ни своего мальчика подвести она не могла.

«Журавлей у нас всё-таки мало. Он большой и красивый. Смотреть нужно было, как он там умирает? Поносились пять часов по болоту — ничего страшного, — пожала плечами она. — У нас еще и большое культурное значение у журавля. Я не могла сидеть дома, зная, что он там на болоте погибает».