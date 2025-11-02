НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Не подпускает»: жители Ярославля пожаловались на лося, который бродит по спальному району

«Не подпускает»: жители Ярославля пожаловались на лося, который бродит по спальному району

Специалисты пытаются его отогнать

Жители Дзержинского района в Ярославле пожаловались на лося, то и дело подходящего к жилым домам. В Брагине его заметили еще в начале октября.

Животное пробегало около дома № 14 на улице Батова в Ярославле. Вновь парнокопытное было замечено на улице Панина в конце октября.

«В Брагине лоси гуляют у проспекта Дзержинского постоянно», — добавил читатель 76.RU.

В министерстве лесного хозяйства и природопользования подтвердили эту информацию. Специалисты сообщили, что лося пытаются поймать. Попытки отогнать зверя предпринимались неоднократно, но пока проблема остается неразрешенной. Данный случай находится на особом контроле.

«Для обездвиживания малой дозой снотворного лось не подпускает к себе на необходимое для выстрела расстояние», — рассказали в охотнадзоре.

Ранее мы узнавали, почему лоси активны в осенний сезон.

Если вы увидели дикое животное в городе, сообщить об этом можно по телефонам горячей линии: (4852) 78–61–62, 40–19–15, 8 920 142–30–66. Также можно позвонить в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.

Лось в городе
Гость
37 минут
Для принятия необходимого решения, нужно, как и всегда, что бы кто-то реально пострадал. А пока будем умиляться и переживать за милого заблудившегося лесного гостя.
Гость
13 минут
Зачем вообще он сейчас в город повадился? Ну зашёл разок мимо проходя - бывает. Но сейчас не зима, чтоб регулярно к домам лезть. Может что особо вкусное нашёл? Нет ли яблонь каких поблизости, где яблоки ещё остались, Убрать, придёт потопчется и больше не полезет пока. А просто так увезти, так если недастаточно далеко, он опять припрётся.
