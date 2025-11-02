«Не подпускает»: жители Ярославля пожаловались на лося, который бродит по спальному району

Что по этому поводу рассказали в охотнадзоре Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Жители Дзержинского района в Ярославле пожаловались на лося, то и дело подходящего к жилым домам. В Брагине его заметили еще в начале октября.

Животное пробегало около дома № 14 на улице Батова в Ярославле. Вновь парнокопытное было замечено на улице Панина в конце октября.

«В Брагине лоси гуляют у проспекта Дзержинского постоянно», — добавил читатель 76.RU.

В министерстве лесного хозяйства и природопользования подтвердили эту информацию. Специалисты сообщили, что лося пытаются поймать. Попытки отогнать зверя предпринимались неоднократно, но пока проблема остается неразрешенной. Данный случай находится на особом контроле.

«Для обездвиживания малой дозой снотворного лось не подпускает к себе на необходимое для выстрела расстояние», — рассказали в охотнадзоре.

