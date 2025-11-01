15 фотографий животных, которые поднимут настроение, — вы не сможете удержаться от смеха

Было бы у нас три головы, как у Змея Горыныча, мы бы не только три зарплаты получали, но и смеялись бы намного больше Источник: Meline Ellwanger / Nikon Comedy Wildlife Awards

Британские ученые выяснили, что бесконечный скроллинг рилсов в социальных сетях ухудшает настроение. Предлагаем вместо этого замедлиться и насладиться компанией диких животных. Взгляните на эти 15 снимков, от которых вы точно улыбнетесь. Все фотографии — работы финалистов конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards — 2025. Десять лет организаторы конкурса демонстрируют самые нелепые, смешные и трогательные повадки зверей. Казалось бы, придумать что-то новое невозможно, но каждый год фотографы удивляют и смешат заново.

«Пальчики оближешь», Лилиана Лука

Сифака, с которой столкнулась Лилиана Лука, видимо решила, что фотограф появился, чтобы организовать ей чувственную съемку, как в каталогах 90-х. Позу она приняла соответствующую.

Источник: Lilana Luca / Nikon Comedy Wildlife Awards

— Он появился, глядя на меня широко раскрытыми любопытными глазами, будто спрашивая о моем присутствии… или, возможно, о моем выборе одежды. После, с грацией театрального актера и чувством времени комика, он поднял руку, задумчиво облизал ее и замер на середине жеста, будто точно знал, что делает, — описывает Лилиана Лука.

«Дай пять», Марк Мет-Кон

Вот это грация, вот это гибкость. Марк Мет-Кон случайно встретил гориллу, которая смогла бы вести собственное шоу аэробики по утрам. Не хватает только напульсника, обтягивающих диско-лосин, а заразительная улыбка у него уже есть.

Источник: Mark Meth-Cohn / Nikon Comedy Wildlife Awards

— В тот день мы наткнулись на большую семейную группу на лесной поляне, взрослые спокойно кормились, пока молодняк увлеченно играл. Один молодой самец особенно стремился продемонстрировать свой акробатический талант: делал пируэты, кувыркался и высоко задирал ноги, — рассказал о создании снимка фотограф.

«В тисках», Уоррен Прайс

Уоррен Прайс сделал снимок на одном из норвежских островов. Он запечатлел момент, когда короткоклювый кайр, возможно, пытался поцеловать свою возлюбленную, но перестарался. Или же фотограф стал свидетелем крупного конфликта. В любом случае птица явно была недовольна происходящим.

Источник: Warren Price / Nikon Comedy Wildlife Awards

Во время высиживания яйца в процессе участвуют обе особи. Они сменяют друг друга больше месяца, так что неудивительно, если у одного из родителей сдадут нервы и он захочет тихонечко укусить.

«Выход на танцпол», Паула Рустемайер

Когда ваш друг говорит «пьется как компотик», но уже через полчаса пытается танцевать нижний брейк-данс — именно так выглядит эта троица лис на песчаной арене. Пока одного сильнее обычного притянула земля, его приятели времени зря не теряют.

Источник: Paula Rustemeier / Nikon Comedy Wildlife Awards

Самый серьезный и ответственный уже прокручивает в голове, что делать дальше и где искать в пустыне такси, а другой просто радуется, что это произошло не с ним. Будь у него телефон, возможно, уже начал бы записывать видео, которое было бы стыдно пересматривать.

«Улыбка», Валттери Мулкахайнен

Валтерри неоднократно снимал медведей в лесах Финляндии. Чего он только не видел: и как малыши играют в прятки, и как уже взрослые особи нюхают цветы и наслаждаются отдыхом на полянках. Но всегда модели не замечали его. В этот раз всё получилось иначе, и ему начали позировать.

Источник: Valtteri Mulkahainen / Nikon Comedy Wildlife Awards

— Когда я фотографировал медведей, этот годовалый медвежонок увидел камеру и начал улыбаться мне. Видимо, ему уже приходилось позировать перед фотографами, — поделился автор фото Валттери Мулкахайнен.

«Подглядывающий», Гарри Швинто

Источник: Harry Szwinto / Nikon Comedy Wildlife Awards

Все мы в последний день перед ноябрьскими выходными немного этот слон. От чего спрятался он, остается только предполагать, возможно, от горящих дедлайнов и рабочих задач или не хочет смотреть, чего начудил его маленький слоненок. В любом случае метод рабочий.

«День плохой прически!», Кристи Гринтон

Утро. Нужно бежать на работу. Но перед этим приготовить завтрак, подготовить вещи, накраситься, вынести мусор, высушить волосы и при этом не сойти с ума. Об этих утренних минутах, когда стоишь с мокрой головой и не знаешь, за что схватиться, вспомнила Кристи, увидев эту забавную белку.

Источник: Kristy Greenton / Nikon Comedy Wildlife Awards

— Я была в парке, когда увидела промелькнувшую серую тень. Присмотревшись, я поняла, что это серая белка-мать переносит своих детенышей в новое гнездо. В то утро трава была мокрой от росы, поэтому ее хвост на бегу намок. Когда она забежала в новое гнездо, ее хвост торчал наружу, а когда она повернулась, чтобы уйти, ее голова на мгновение оказалась покрытой мокрым хвостом, — вспоминает то, как появилась фотография, Кристи Гринтон.

«Добро пожаловать на курс йоги лемуров!», Андрей Гилев

Источник: Andrey Gilev / Nikon Comedy Wildlife Awards

В финале конкурса отличился и фотограф из России. Андрей Гилев снял небольшую тусовку лемуров. Сам автор предположил, что у них идет урок йоги, но, возможно, они репетируют танец под песню «I Like to Move It» к появлению короля Джулиана.

«Трудная жизнь утки» , Джон Спирс

Если вам нужен был знак, что пора сделать паузу и отдохнуть, то вот он. Эта утка, как бы ни была занята, точно знает, когда нужно остановиться. Никаких стандартных перерывов на обед или перемещений с места на место. Только полный покой под теплыми солнечными лучами.

Источник: John Spears / Nikon Comedy Wildlife Awards

— Я сделал эту фотографию в серый хмурый день. Утка просто сидела на поверхности морского фьорда, когда луч света внезапно пронзил облака и осветил ее. И казалось, что она отправилась в отпуск, — поделился Джон Спирс.

«Сквернословие», Хиккадува Лиянаге Прашанта Винод

Источник: Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod / Nikon Comedy Wildlife Awards

Вы думаете, только люди умеют сплетничать? Семейство кошачьих делает это не хуже нас. Хиккадува заснял, как два леопарда что-то затевают. Возможно, один из них рассказывает последние новости из джунглей или предлагает коварный план, как вернуть анималистичному принту былую популярность.

«Крещение против воли», Грейсон Белл

Вероятность, что вы с утра увидите, как лягушки повторяют сцену из «Бумера» (18+), маленькая, но никогда не равна нулю. С первыми лучами солнца Грейсон Белл из штата Мэн вышел на пруд пофотографировать и увидел этот полный драматизма момент.

Источник: Grayson Bell / Nikon Comedy Wildlife Awards

— В этой сцене два самца борются за территорию. Они могут даже вступить в физическое сражение, похожее на борьбу, чтобы защитить ценную территорию, привлекающую самок. Я сделал несколько фотографий, но эта особенно меня рассмешила: похоже, одна лягушка пытается «крестить» другую… против ее воли! — подписал фотографию Грейсон Белл.

«В какой стороне мое гнездо?», Элисон Так

Насколько же жизненную ситуацию сняла Элисон! Каждая женщина сталкивалась с тем, как порыв ветра превращает прическу в копну на лице.

Источник: Alison So / Nikon Comedy Wildlife Awards

У этой олуши нет шикарной шевелюры, но и ее не избежала такая участь. Пока она жила свою лучшую жизнь, любовалась видами или шла по своим делам, подул ветер, и трава попала ей прямо на мордочку. Думаем, если бы она увидела, что ее в этот момент еще и сфотографировали, последовало бы незамедлительное «Удали!».

«Белка в полете: режим капитуляции», Стефан Кройсберг

Чтобы добиться такой четкой забавной фотографии белки в полете, Стефану Кройсбергу пришлось немало попотеть. По его словам, он часто ходил гулять в лес рядом со своим домом и между делом снимал его обитателей — рыжих белок. Часто снимки получались размытые, но однажды всё сложилось, и пушистая модель будто сама сдалась на милость фотографа.

Источник: Stefan Cruysberghs / Nikon Comedy Wildlife Awards

— К сожалению, лес позже вырубили из-за нашествия короеда, но я до сих пор храню в памяти фотографии этих ловких и забавных маленьких акробатов. На этой фотографии белка в полете, как мне показалось, словно полностью сдалась, раскинув лапки! — поделился Стефан.

«Птица-носорог спешит», Джефф Мартин

Джефф Мартин приехал в Южную Африку, чтобы поснимать белоспинных грифонов. Он сел в укрытие, приготовил всю аппаратуру и стал ждать. Но вместо желаемого пернатого к нему прилетела птица-носорог, которой стало очень любопытно, что происходит.

Источник: Jeff Martin / Nikon Comedy Wildlife Awards