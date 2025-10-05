«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах

Настасья Медведева Журналист

Воспитать в прошлом уличную собаку не всегда просто Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Воспитание животных — непростой и небыстрый процесс, и не всегда все получается так, как планировалось. Когда хозяева не справляются с поведением своих подопечных, прибегают к помощи профессионалов — тем более что сейчас появилось огромное количество зоопсихологов. Наша коллега, корреспондент NGS.RU Настасья Медведева наняла зоопсихолога для своей собаки. Что из этого вышло — в ее колонке от первого лица.

«Мы не можем расслабиться»

Животных я люблю с детства, но не планировала заводить себе собаку до тех пор, пока не буду жить в частном доме. Жизнь моя резко изменилась, когда я сначала познакомилась, а потом и съехалась с мужчиной, который за месяц до знакомства со мной завел пса по кличке Кубик.

Дома Кубик — милый и добрый пес, который хорошо себя ведет и не доставляет хлопот Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Он подобрал его на улице. Если судить по внешности, порой кажется, будто пес — ангел, спустившийся с небес. Кубику около четырех лет, он среднего роста, черно-рыжего окраса, с милыми ушками, пушистым хвостиком и охотничьими замашками. Это позднее мы узнали, что он никогда не был домашним и слыл грозой частного сектора.

Дома пес ведет себя идеально. Он подружился с котом и слушается нас, не портит мебель и не пакостит. Но стоит выйти с ним гулять, начинается цирк с конями. Кубик бросается на всех собак (чем крупнее и опаснее собака — тем яростнее он стремится в бой), облаивает мотоциклистов и самокатчиков, лает на людей с пеной у рта.

Мы не можем расслабиться с ним и отпустить его побегать, даже если находимся на природе и вокруг никого. Не можем подружить его с другими собаками, потому что с таким скандалистом никто водиться не желает.

Зоопсихолог рекомендовала заменить ошейник на шлейку, а поводок-рулетку на обычный, но длинный Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Поняв, что сами не справляемся, мы решили обратиться к зоопсихологу (к кинологам решили пока не идти — слышали, что некоторые из них бьют собак и ломают им психику). Зоопсихолога мы выбирали долго: изучали их сайты, отзывы, читали о методах, с которыми они работают.

Иглотерапия для обнаглевшего пса

Елену, зоопсихолога из Москвы, мы нашли на сайте объявлений. У нее неплохое портфолио, много отзывов — преимущественно положительные. Подкупило, что специалист перед тем, как начинать работу, просила заполнить довольно подробную, на 150 вопросов, анкету о питомце, его жизни и взаимодействии с владельцами.

После того как мы заполнили анкету, Елена попросила нас оплатить услугу: месяц работы со звонками и консультациями стоил 8 тысяч рублей. Разово оплачивать занятия было нельзя. После оплаты мы созвонились по видеосвязи и около полутора часов говорили о том, какие шаги будем предпринимать, чтобы жизнь Кубика, а вместе с ней и наша, наконец стала гармоничной и спокойной.

Раз в неделю мы возили Кубика на иглотерапию Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

В разговоре с зоопсихологом и в последующей переписке мы поняли: Елена нашу анкету не читала. После первой встречи нам заявили: собака не невоспитанная, а просто страдает от невыносимой боли, отчего и ведет себя неадекватно. У Кубика действительно была сломана лапа, кость могла срастись неправильно, но обследование этого не показало.

Елена посоветовала нам проводить Кубику иглотерапию и даже подыскала специалиста в Новосибирске, который делает подобные манипуляции на людях — для собак таких специалистов у нас попросту нет. Мы возили Кубика на процедуры, тратили на это деньги и время, но перемен не замечали.

Кроме иглотерапии Елена рекомендовала делать Кубику массаж, поить его конопляным маслом и перевести на сыроедение: покупать ему куриные шеи, отбивать их молотком и кормить. Дома она рекомендовала застелить все специальной пленкой, а лучше ковролином, чтобы собака себя чувствовала спокойно и не скользила на ламинате.

Мы прозвали Елену нашей домомучительницей, или Фрекен Бок. Из всех манипуляций ковролин и сыроедение сразу отбросили, остальное пытались соблюдать в рамках возможностей.

К иглотерапии Кубик отнесся нейтрально Источник: Настасья Медведева / NGS.RU «Сенсорная среда» выглядела примерно так Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

В ответ на то, что собака, кажется, еще сильнее обнаглела и вообще становится неуправляемой, нам говорили, что не следует акцентироваться на неудачах — нужно обращать внимание на положительные моменты. Но и их мы видели все меньше.

Мы должны были дать псу больше свободы — Елена рекомендовала гулять с Кубиком по 1,5 часа четыре раза в день, а то и до тех пор, пока пес сам не пожелает отправиться домой. Этот план был обречен на провал, так как в прошлом бродяга Кубик никогда не зайдет домой по своей воле и никогда не нагуляется.

На прогулках эксперт советовала давать Кубику самому выбирать, где гулять. Хитрый пес быстро стал пользоваться ситуацией, срываясь с поводка и уводя нас в самые дебри, где облаивал в свое удовольствие всех.

На прогулках Кубик продолжал задирать других собак Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Пес лаял на всех и пытался сбежать туда, куда ему вздумается Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

На все наши просьбы дать какие-то рекомендации и советы, как сделать Кубика спокойнее и адекватнее на улице, мы получали один ответ: у него стресс, триггеры и вы этих триггеров должны избегать.

Также зоопсихолог рекомендовала нам меньше гладить собаку и говорить с животным на его языке. Например, успокаивать, зевая или показывая ему вытянутую вперед руку. Но без обнимашек Кубик стал просить их сам, а успокаиваться от вытянутой руки так и не научился.

Самое странное задание называлось «сенсорная среда». Нужно было раскладывать мусор, коробки, пакеты, плечики для одежды, тряпки, и вообще все, что попадется под руку, на полу, прятать в этом пространстве угощения и просить Кубика искать их. Почему нельзя было сразу пойти на свалку для этого упражнения, специалист не объяснила. Надо отметить, что раскладывали этот мусор и собирали его мы дольше, чем Кубик искал в нем свои вкусняшки.

Учимся играть и думать

Поисковые игры стали элементом быта Кубика Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Также мы регулярно даем ему угощения со специального коврика Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Были у зоопсихолога и интересные методы, которые показались нам подходящими, чтобы взять на вооружение. Например, Кубик, будучи уличным псом, вообще не умел играть: палочка быстро ему надоедала, мячики он не понимал и даже как будто побаивался их.

Елена научила, как с ним следует играть. Правда, все игры, которые она нам рекомендовала, оказались поискового характера: собаке нужно было искать вкусняшки, спрятанные по дому, доставать их из коробочек. Также зоопсихолог рекомендовала купить специальный развивающий коврик для детей, мазать на него угощение и давать псу, чтобы тот слизывал. Все манипуляции с игрушками мы исправно выполняем и рады уже тому, что собака чем-то занята.

Также Елена посоветовала лайфхак для улицы: обходить посторонних собак «по дуге», чтобы Кубик не лаял на них особенно сильно и не вставал на дыбы. Иногда это помогает.

Возможно, некоторым животным помогут гуманные и мягкие методы воспитания. Но не нашему Кубику Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

В целом, по мере работы с зоопсихологом у нас возникло ощущение, будто мы слуги Кубика, которые все свое свободное время, силы и нервы должны посвящать исключительно ему. Эксперимент мы прекратили, не дотянув 11 дней до его завершения. Кубик, по нашим ощущениям, стал еще более разбалованным и капризным. Поблагодарив Елену за помощь, мы вышли из проекта.

Но сказать, что зоопсихолог — бесполезный специалист, я не могу. Предложенные нам методы, возможно, подойдут для собак с небольшими пробелами в воспитании. Наш же явно не оценил «пряника» и только еще сильнее избаловался. Точнее, он-то как раз оценил, а мы не очень.

Пока занимаемся с Кубиком сами, устраняя проблемы дрессировкой, а в ближайшем будущем все же планируем обратиться к кинологам. Думается, только дисциплина сможет укротить нашего демона.

