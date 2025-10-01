«Мы не хозяева, а часть стаи». Пара уже 5 лет путешествует на авто с тремя котами — посмотрите на них

«Мы не хозяева, а часть стаи». Пара из Иркутска уже 5 лет путешествует на авто с тремя котами: их видеоистория Источник: Городские медиа

Блогеры Артем Дудкевич и Ангелина Жернакова вот уже 5 лет путешествуют по России на своем автомобиле с тремя котами. За это время они дважды проехали из родного Иркутска до Сочи и обратно, побывали в Грузии и посетили множество городов нашей страны. Ребята преодолели больше 30 тысяч километров, превратили свой внедорожник в дом на колесах и научились создавать уют и комфорт для своих пушистых питомцев. Их история — в коротком видео чуть выше.

История автопутешествий пары началась в 2020 году, когда Артему и Ангелине нужно было найти себе новое съемное жилье. Тогда они поняли, что квартиру можно снять в любом городе нашей страны, поэтому решили поехать погреться в Сочи.

«Началось всё с того, что нам нужно было где-то снять квартиру. Было абсолютно неважно, в каком городе России, и мы подумали: „Почему бы нам не погреться где-нибудь на юге?“ Выбрали Сочи, собрали вещи и удивились, как они уместились в нашу машину. Но у нас не было представления, как везти котов, и тем более не было никакого протестированного успокоительного, чтоб они себя хорошо чувствовали», — говорит Артем.

Эту первую поездку кот Персик и кошечки Ириска с Гермионой перенесли не без труда. Оказалось, что Гермиону всё время укачивает в пути, у Персика есть проблемы с кишечником и он может превратить в лоток всё, что найдет вокруг, а Ириска просто кричит часами, не переставая.

В таком режиме ребята доехали до Сочи и прожили там пару лет. Но потом Артему с Ангелиной захотелось новых приключений, поэтому они объехали прибрежную часть Краснодарского края, съездили пожить в Грузию, а оттуда решили снова приехать в Иркутск на зимний Байкал.

Вместо маленькой «Тойоты-Короллы» они приобрели внедорожник и постепенно оборудовали его под дом на колесах. Сначала там появлялись какие-то минимальные удобства, а вот к очередной поездке из Сочи в Иркутск этим летом ребята построили шикарный органайзер-кровать для вещей, продуктов и максимального комфорта.

Коты у Артема с Ангелиной тоже путешествуют со всеми удобствами. У них есть свой домик — гигантская клетка для грызунов, в которой у каждого пушистого есть свое личное пространство. Салон машины оборудован туалетами, когтеточками, мисочками для еды и поилками.

У Персика, Ириски и Гермионы — свои шлейки-курточки, чтобы котов можно было спокойно выпускать не только в салоне авто, но и на стоянках. Там, в условиях почти дикой природы, котики свободно гуляют, изучают окружающий мир, а еще — охотятся на мышей и приносят их своим людям, ведь они все — часть стаи.

«Коты воспринимают людей не как хозяев, а как членов стаи. Есть вожак, который больше кормит и дает больше ресурсов, у нас это Артем, есть все остальные. И коты не станут далеко уходить от своей стаи. Они могут отойти, поохотиться, бывало, что наши приносили нам в лагерь мышей. Но всегда возвращаются обратно, потому что тут еда, вода, тут можно есть, спать и быть в безопасности», — рассказывает Ангелина.