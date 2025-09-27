Власти хотят ввести новые законы для владельцев собак. Коснется всех

Новые нормы помогут в любой ситуации найти хозяина питомца Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Власти хотят законодательно ввести учет и маркировку домашних питомцев. Документ с такими нормами разработало Минприроды России, поручение исходило от президента. Проект предполагает поправки в закон «Об ответственном обращении с животными».

В первую очередь новые нормы коснутся собак. Предполагается, что животное будут маркировать, а информацию о нем (и его владельце) — вносить в федеральную информационную систему. Для хозяев животных это будет бесплатным.

«При маркировке домашнего животного хозяин вправе выбрать способ: электронный, то есть чипирование, или визуальный, например, специальный ошейник, содержащие информацию о животном и его владельце. По желанию владельца маркировать питомца можно двумя способами — как электронным, так и визуальным», — сообщили в Минприроды.

Маркировка поможет быстро найти владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Тем самым новые нормы помогут сократить количество брошенных собак на улицах городов.

«Минприроды России разработает порядок и способы маркировки питомцев, которые подлежат учету. Остальных домашних животных владельцы могут маркировать по желанию», — добавили в ведомстве.

Сейчас планируется, что обязательному учету будут подлежать собаки. Окончательный список видов будет утверждать правительство.