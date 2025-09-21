«Вот такого мутанта вытащили»: в Ярославле поймали необычную рыбу в пруду. Видео

В Ярославле поймали необычную рыбу Источник: читатель 76.RU Владимир

Житель Ярославля Владимир поймал необычную рыбу в городском пруду. Это произошло 18 сентября в парке «Нефтяник» во Фрунзенском районе.

«Вот такого мутанта вытащили из пруда. Сфотографировали и опять отпустили», — рассказал читатель 76.RU.

Рыбак снял улов на видео. Из воды вытащили крупную рыбу темного окраса с небольшими пятнами, массивными плавниками и хвостом.

Крупную рыбу выловили в ярославском пруду Источник: читатель 76.RU Владимир

Владимир предположил, что это может быть ротан. Однако в Институте биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН рассказали, что, скорее всего, в пруду оказался аквариумный птеригоплихт.

«Видимо, кто-то устал от него и выпустил в водоем. Появляются обычно к осени, зиму им не перезимовать», — рассказали специалисты.

В дикой природе птеригоплихты обитают в реках Южной Америки и на затопленных землях после обильных дождей. Существует более 10 разновидностей птеригоплихтов. Рыбу часто используют в качестве аквариумного питомца.