Животные «Вот такого мутанта вытащили»: в Ярославле поймали необычную рыбу в пруду. Видео

«Вот такого мутанта вытащили»: в Ярославле поймали необычную рыбу в пруду. Видео

Рассказываем, откуда она могла там взяться

1 187
В Ярославле поймали необычную рыбу | Источник: читатель 76.RU ВладимирВ Ярославле поймали необычную рыбу | Источник: читатель 76.RU Владимир

В Ярославле поймали необычную рыбу

Источник:

читатель 76.RU Владимир

Житель Ярославля Владимир поймал необычную рыбу в городском пруду. Это произошло 18 сентября в парке «Нефтяник» во Фрунзенском районе.

«Вот такого мутанта вытащили из пруда. Сфотографировали и опять отпустили», — рассказал читатель 76.RU.

Рыбак снял улов на видео. Из воды вытащили крупную рыбу темного окраса с небольшими пятнами, массивными плавниками и хвостом.

Крупную рыбу выловили в ярославском пруду

Источник:

читатель 76.RU Владимир

Владимир предположил, что это может быть ротан. Однако в Институте биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН рассказали, что, скорее всего, в пруду оказался аквариумный птеригоплихт.

«Видимо, кто-то устал от него и выпустил в водоем. Появляются обычно к осени, зиму им не перезимовать», — рассказали специалисты.

В дикой природе птеригоплихты обитают в реках Южной Америки и на затопленных землях после обильных дождей. Существует более 10 разновидностей птеригоплихтов. Рыбу часто используют в качестве аквариумного питомца.

Ранее под Ярославлем нашли необычного паука. Мы рассказывали, что это за существо и опасно ли оно.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Рыба Ловля Парк Нефтяник
Гость
1 час
кого то он мне напоминает
Гость
47 минут
Нефтяник не во Фрунзенском районе, а в Коасноперекопском
Читать все комментарии
