«Вот такую тварь обнаружила»: под Ярославлем нашли необычного паука — что это за существо

Паука нашли в деревне Головинское Источник: Жесть Ярославль / 76.RU

В Ярославском районе в середине сентября нашли необычного паука. Фотографией существа поделились в соцсетях.

«Вот такую тварь я обнаружила вчера у себя на участке… Умная камера распознала паука как белого каракурта. Вопрос: это действительно он? И если он, то они у нас вообще водятся, кто-нибудь встречал?», — опубликовали обращение в группе «Жесть Ярославль».

В комментариях разгорелись бурные обсуждения. Некоторые жители опасаются, что из-за климатических изменений в регионе начали появляться необычные для нашей местности существа.

«Тоже такого видела в прошлом году на участке. На юге обитают в основном, но климат меняется», — прокомментировала публикацию Ирина Анатольевна.

«Кроме тёплого климата есть ещё путь — завозят с продукцией с юга, некоторые увлекаются экзотическими насекомыми и покупают, привозят, выписывают себе. Насекомое может сбежать и где-то отложить кладку», — поделилась мнением Наталья Борисова.

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов опровергнул версию, что на фото — белый каракурт.

«Это мизумена косолапая или цветочный паук, один из самых обычных у нас видов. Точно не белый каракурт — такого в природе нет», — объяснил эксперт.

По словам специалиста, в науке используются только латинские наименования, так как обиходные в разных языках свои. Слово «каракурт» — это тюркское название, состоящее из двух слов: «черный» и «волк», то есть в переводе «Белый каракурт» звучит как «белый черный». Существа с таким названием в науке нет.

Паук с фото, а именно мизумена косолапая, как утверждает энтомолог, самый обычный вид для нашей области. К тому же, данное насекомое абсолютно безвредно.