Вам «в мешке» или с паспортом? Как россияне выбирают питомцев и важна ли порода — мнения хозяев животных, ветеринаров и психолога

Читатели рассказали, как и почему они выбрали своих питомцев Источник: читатели NGS.RU

Во многих российских семьях есть домашние животные, как и привычные кошки или собаки, так и экзотические. Нередко люди находят будущих любимцев на улице, спасая их от гибели, но и тех, кто тщательно выбирает породистого питомца, не жалея на него средств, тоже немало. Наши коллеги из NGS.RU спросили читателей об их предпочтениях и узнал у ветеринаров, какие риски могут быть у породистых и беспородных животных. А психолог объяснила, почему люди выбирают тех или других.

Нужна забота, любовь и поддержка

Тихона девушке подарили — перед этим она изучила особенности британской шиншиллы Источник: предоставлено Полиной

Читательница NGS.RU Полина — хозяйка трехлетнего британца Тихона. Она призналась, что при выборе домашнего питомца ей важна порода. По ее словам, это помогает сразу понять особенности его здоровья и характера, а беспородный кот или собака — как кот в мешке.

«Если на улице встречу дворнягу, которой нужна помощь, то, конечно, я возьму его себе, помогу и, скорее всего, передам другому человеку — когда удостоверюсь, что ему ничего не угрожает. Если мы говорим про осознанный выбор и серьезный подход, то, конечно, выберу домашнее животное с породой», — объяснила Полина.

Даниил считает, что беспородным животным в первую очередь нужна любовь и поддержка Источник: предоставлено Даниилом

Даниил акцентирует внимание на том, что бездомным животным, особенно тем, которые живут на улице, в первую очередь нужны помощь, любовь и поддержка — на это готовы не все.

«Легче взять кота у заводчика, чем заморачиваться и заботиться о животном с улицы, которому нужны обследование, анализы, а иногда и лечение. К таким кошкам заметно меньше интереса, и у них меньше шансов на долгую и счастливую жизнь в заботе и тепле. Поэтому сам взял себе котят беспородной кошки, которая жила на улице. Их маме тоже нашли дом», — добавил молодой человек.

Порода кеесхонд также известна как немецкий волчий шпиц Источник: предоставлено Анастасией

Читательница Анастасия готова взять и беспородного кота, если он будет черный. Но в собаках порода для нее важна — свою она искала два года.

«Я не хотела сторожевую, служебную, охотничью, пастушью породу. Нужен был компаньон среднего размера, очень ориентированный на человека, без агрессии и склонности к побегам. В конце выбирала между кавалером и кеесхондом, — рассказала она. — У кавалеров здоровье слабое, а еще цена на щенков этой породы резко подскочила. По стоимости, к которой я была готова, можно было взять хорошего уровня кеесхонда или посредственного кавалера. Моей барышне-кеесхонду через месяц два года. О выборе своем нисколько не пожалела».

Выживает сильнейший

Лучше взять простую кошку, которая будет тебя любить, чем породистую со скверным характером, считает Аслан. Кошку Монику нашли в подъезде Источник: читатель НГС

При этом дрессировка, по мнению экспертов, не зависит только от породы. Ольга Жеребчикова, зоопсихолог, руководитель зооцентра «Компаньон» объяснила, что дрессировка — это выработка рефлекса, и этому можно обучить всех: от собак до рыбок. На нее влияет то, как в первые месяцы жила собака или кошка: условия, контакт с человеком.

«Важно, что запечатлелось у собаки в первые месяцы жизни, пока она познавала мир: что видела, что нет, с кем она общалась, с кем нет. Порода не при чем», — прокомментировала она.

Если взять к себе взрослую беспородную собаку, ее будет сложнее дрессировать, так как она не очень заинтересована в человеке: они привыкли решать свои проблемы сами. Мотивация в дрессировке тоже у всех собак примерно одинакова и не зависит от породы. Чаще всего она пищевая (сделать что-то за лакомство) или же игровая (вместо кусочка мяса дать мячик).

«Да, некоторые породы легче поддаются дрессировке. Служебные собаки изначально выведены для того, чтобы обучаться, с ними меньше проблем. Охотники, бигли, например, чуть сложнее, но недрессируемых собак по сути нет. К каждой можно подход найти», — заметила Ольга Жеребчикова.

А вот разница в лечении беспородных и породистых животных есть. И если раньше разведением пород занимались клубы, где специально обученный человек подбирал пары, в том числе, по здоровью, сейчас этого нет. В итоге заболевания копятся бесконтрольно, без естественного отбора.

Ольга Жеребчикова подчеркнула, что проблемы со здоровьем у кошек начинаются с изменений в породе. Также это зависит от условий, где котенок рос. Если заводчик или хозяин ответственно подходит к этому вопросу, риск заболеваний у животного снижается. В противном случае вероятность проблем возрастает.

По ее мнению, в выборе питомцев люди делятся на два основных типа: одни хотят кого-то спасти или подобрать, а другие — заранее знать, каким вырастет животное.

«Если ты взял какого-то щенка — это лотерея. Ты его взял, лапки у него тонкие — считается, что он вырастет небольшой. А он — раз! — на этих тонких лапках выше колена тебе вымахал. У определенных пород есть свои особенности, но плюс-минус представляешь, каким он вырастет, — пояснила эксперт. — Мода влияет тоже: хаски, корги. Это дает какой-то определенный статус: „Я вот не просто иду с какой-то непонятной собакой, у меня очень модная собачка или кошечка“».

Этого красавца взяли из приюта. Супруг Кристины отметил, что породистые всегда пользуются спросом, а «обычные» мало кому нужны Источник: предоставлено Кристиной

Ветврач клиники «БЭСТ» Лариса Филинова добавила: у породистых животных есть генетическая предрасположенность к некоторым заболеваниям, которые характерны для их породы. Но у беспородных кошек и собак тоже есть свои проблемы.

«Избежать болезней, к которым генетически предрасположено животное, мы не можем, но мы можем это контролировать путем диспансеризации. Условно, если обычному среднестатистическому коту мы рекомендуем УЗИ сердца после семи лет, то британцу мы будем рекомендовать его после пяти лет. Но диспансеризацию нужно проходить всем — вне зависимости от наличия породы или ее отсутствия», — комментирует специалист.

Елена рассказала, что влюбилась в бенгальских кошек 6 лет назад — теперь у нее свой питомник Источник: предоставлено Еленой

При осмотре беспородных животных ветеринары могут ориентироваться на их внешний вид. Например, если у подобранный на улице кота сплюснутая морда, как у британца, специалист может предположить у него проблемы со здоровьем, аналогичные тем, что встречаются у породистых кошек с такой же особенностью.

«Сказать заранее, что беспородная собака или кошка предрасположена к какому-то конкретному заболеванию, мы не можем, потому что не знаем генофонда. Но такие животные имеют в своей жизни очень важную вещь — естественный отбор. Выживает сильнейший — соответственно, и размножается сильнейший. По сути, передается сильный набор клеток», — пояснила врач.

Ощущение контроля

По словам клинического психолога и психоаналитика Юлии Деревяги, домашнее животное — нередко проекция внутренних потребностей человека, неуловимых конфликтов и соцожиданий. Многие неслучайно выбирают именно породистого животного: за этим могут стоять особые психологические механизмы.

«Одним из таких механизмов является потребность в предсказуемости и контроле. Человек по своей природе стремится минимизировать неопределенность. Породистое животное с его известными заранее параметрами (размер, тип шерсти, предполагаемый темперамент, энергетический уровень) дает ощущение контроля над ситуацией. Это снижает тревожность, — объяснила психолог. — Беспородное животное — в определенной степени „кот в мешке“ в плане характера и размера во взрослом возрасте, что может пугать людей с высоким уровнем личностной тревожности или потребностью в контроле».

Британская шиншилла Мартин Источник: читатель НГС

Также одной из причин такого выбора бывает идентификация: животное — не просто питомец, а продолжение «я» владельца, символ статуса, вкуса и финансовых возможностей. Некоторые породы несут в себе социально закодированное значение: престиж, роскошь или исключительность. Человек через кошку или собаку может бессознательно компенсировать собственную неуверенность или, наоборот, подчеркивать свою принадлежность к определенной соцгруппе.

«Для некоторых людей принципиально важна эстетическая составляющая. Их привлекает определенный, часто утонченный и выверенный стандартами внешний вид породистых животных. Это может быть связано с перфекционистскими чертами личности, где „идеальная“ внешность питомца встраивается в общую картину стремления к безупречности в их жизни: дом, карьера, внешность», — пояснила Юлия Деревяга.

При выборе породы также проявляются нереализованные потребности. Люди, нуждающиеся в активности, спорте и свободе, могут предпочесть активную собаку: хаски или бордер-колли. А те, кто ищет безусловной любви, могут выбрать декоративные породы.

Часто, отметила психолог, человек выбирает породу, которая была у него в детстве или он сильно хотел, но не мог иметь из-за некоторых причин. Во взрослом возрасте человек реализует детскую мечту, залечивая тем самым какой-то внутренний дефицит или ностальгируя по беззаботному времени.

