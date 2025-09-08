НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

 762мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Открыли новый приют для собак
Пожар в салоне красоты
Что за компания будет строить новый мост
Работа на WB и «Озон» в Ярославле
Годовщина трагедии «Локо»
Ярославский бренд покорил Россию
Чебатков в Ярославле
Бьют хлыстом лошадей
Контрактные роды в Ярославле
Афиша на сентябрь
Животные Новый приют для животных Стройка на деньги миллиардера: в Ярославле открыли новый приют для собак. Фото

Стройка на деньги миллиардера: в Ярославле открыли новый приют для собак. Фото

Проект завершили спустя три года после начала

653
В Ярославле открыли приют для животных «Джина» | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле открыли приют для животных «Джина» | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле открыли приют для животных «Джина»

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле начал работать приют «Джина». Площадку для размещения животных строили в Дзержинском районе с 2022 года.

«Строительство комплекса профинансировал председатель общероссийской общественной организации „Деловая Россия“ Алексей Евгеньевич Репик, а регион предоставил землю, оборудование, мебель, спецтехнику», — прокомментировал открытие губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Алексей Репик — российский общественный деятель, бизнесмен, член Экономического совета при президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и основатель группы компаний «Р-Фарм». Занимал 47-е место из 200 в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2018 год. Его состояние оценивалось в 2,1 миллиарда долларов.

По данным властей, центр на улице Промышленной, 9, строение 1, рассчитан на более 200 собак. Здесь будут проводить стерилизацию и вакцинацию, а также лечить животных. За год приют сможет принять около 2 тысяч животных.

«До конца года при поддержке Фонда президентских грантов на территории центра планируется открыть дом для кошек. Есть возможность для строительства дополнительных корпусов. Но я искренне желаю, чтобы необходимости в них не было, а все животные нашли свой дом», — указано в сообщении губернатора.

В приюте будут проводить стерилизацию животных | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ приюте будут проводить стерилизацию животных | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В приюте будут проводить стерилизацию животных

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Тем, кто заберет собаку из приюта, будут дарить годовой запас корма | Источник: Михаил Евраев / TelegramТем, кто заберет собаку из приюта, будут дарить годовой запас корма | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Тем, кто заберет собаку из приюта, будут дарить годовой запас корма

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

«Открытие приюта снизит риски распространения заболеваний и повысит безопасность в городе. Но конечная цель — это, конечно, поиск любящих и ответственных хозяев, сокращение количества бездомных животных на улицах», — добавил Михаил Евраев.

В правительстве обсудят запуск общественного транспорта, чтобы в приют могли добираться волонтеры и пожилые люди.

«Каждому, кто заберет собаку из приюта, инвестор предоставит годовой запас корма в качестве благодарности и поддержки», — указано в сообщении губернатора.

Напомним, что сроки сдачи объекта не раз смещались. Изначально приют должны были открыть до конца 2022 года, затем сроки сдвинули к 2024 году, а дальше — на первый квартал 2025 года. Все подробности мы публикуем в сюжете.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Приют для бездомных животных Алексей Репик
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
32 минуты
Архитектура не сильно отличается от вида новой, обещаемой «властями» поликлиники... Я понимаю, что это построено на частные пожертвования, но по скорости строительства несчастные жители, вынужденные толпиться в больничных очередях, могут оценить баланс отношения к ним и к бездомным собакам...
Гость
53 минуты
многи е бездомные ( в том числе дольщики) согласились бы пожить там в качестве сокаенов. Отношение и то лучше чем к людям.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Мнение
Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине
Павел Красоткин
журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление