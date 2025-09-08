Стройка на деньги миллиардера: в Ярославле открыли новый приют для собак. Фото

В Ярославле открыли приют для животных «Джина» Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле начал работать приют «Джина». Площадку для размещения животных строили в Дзержинском районе с 2022 года.

«Строительство комплекса профинансировал председатель общероссийской общественной организации „Деловая Россия“ Алексей Евгеньевич Репик, а регион предоставил землю, оборудование, мебель, спецтехнику», — прокомментировал открытие губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Алексей Репик — российский общественный деятель, бизнесмен, член Экономического совета при президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и основатель группы компаний «Р-Фарм». Занимал 47-е место из 200 в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2018 год. Его состояние оценивалось в 2,1 миллиарда долларов.

По данным властей, центр на улице Промышленной, 9, строение 1, рассчитан на более 200 собак. Здесь будут проводить стерилизацию и вакцинацию, а также лечить животных. За год приют сможет принять около 2 тысяч животных.

«До конца года при поддержке Фонда президентских грантов на территории центра планируется открыть дом для кошек. Есть возможность для строительства дополнительных корпусов. Но я искренне желаю, чтобы необходимости в них не было, а все животные нашли свой дом», — указано в сообщении губернатора.

В приюте будут проводить стерилизацию животных Источник: Михаил Евраев / Telegram

Тем, кто заберет собаку из приюта, будут дарить годовой запас корма Источник: Михаил Евраев / Telegram

«Открытие приюта снизит риски распространения заболеваний и повысит безопасность в городе. Но конечная цель — это, конечно, поиск любящих и ответственных хозяев, сокращение количества бездомных животных на улицах», — добавил Михаил Евраев.

В правительстве обсудят запуск общественного транспорта, чтобы в приют могли добираться волонтеры и пожилые люди.

«Каждому, кто заберет собаку из приюта, инвестор предоставит годовой запас корма в качестве благодарности и поддержки», — указано в сообщении губернатора.