«Умерщвляют добычу ядом»: опасны ли для людей огромные пауки-осы, появившиеся в Ярославской области

О «пауках-осах» сообщают жители региона Источник: Дмитрий Власов / Природа Ярославского края / Vk.com

В социальных сетях обсуждают появление в регионах России полосатого паука, похожего на осу из-за своего окраса. Энтомолог Дмитрий Власов в своей группе «Природа Ярославского края» во «Вконтакте» рассказал, что аргиопа Брюнниха — так на самом деле называются необычные членистоногие, появились в Ярославской области после аномально жаркого лета 2010 года.

«Ареал распространения паука-осы постепенно расширяется на север, что связано с потеплением климата и мягкими зимами, позволяющими выживать потомству. А молодые паучки прекрасно летают на паутинках и при ветрах с юга долетают до северных областей. В Ярославской области аргиопы появились после исключительно жаркого лета 2010 года. Они неоднократно встречались в 2012–2015 годах, но потом встречи на несколько лет прекратились — пауки исчезли», — говорится в посте «природы Ярославского края».

По словам эксперта, второй раз пауков-ос заметили в Переславском районе после жаркого июля 2021 года. Там же их обнаружили в августе 2025 года.

Агриопы селятся на лугах, обочинах оживленных дорог на опушках и в руслах пересохших рек. Они плетут специальные сети, куда попадают насекомые, которыми питаются пауки-осы.

«Пауки умерщвляют добычу ядом, который действует еще и как пищеварительный фермент. Для человека они, как и другие кругопряды не опасны. Ощущения от укуса довольно болезненны, позже может наблюдаться опухание и зуд, которые довольно быстро проходят без последствий», — уточнил Дмитрий Власов.