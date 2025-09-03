НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Животные На Камчатке два месяца пытаются спасти детеныша косатки Фродо от кольца пластика. Видео

На Камчатке два месяца пытаются спасти детеныша косатки Фродо от кольца пластика. Видео

На помощь малышу едет уже не первая группа

Источник:

Городские медиа

Детеныша косатки, обмотанного пластиком, обнаружили во время экспедиции в Авачинском заливе в начале июля. Ученые назвали его Фродо с отсылкой к маленькому хоббиту, которому надо было преодолеть сложный путь, чтобы избавиться от кольца.

Команда экспедиции два месяца пыталась помочь Фродо. Сначала не могли подплыть достаточно близко, когда же это получилось, снять кольцо не вышло.

— Он находится в такой петле, которая стягивает его тело. При росте детеныша она будет сильнее перетягивать его, и, скорее всего, он погибнет, — говорит биолог Татьяна Ивкович.

31 августа с тяжелым сердцем экспедиция была вынуждена покинуть залив, оставив малыша с кольцом. Теперь на помощь Фродо спешат специалисты Центра спасения дельфинов.

«Пока кольцо не приносит дискомфорта детенышу — он остается очень бодрым и быстрым. Шансы чрезвычайно малы и уменьшаются день ото дня, но мы хотим попытаться еще раз», — написали в группе центра.

Спасатели ищут у местных судно с небольшой лодкой, чтобы еще раз постараться освободить Фродо от кольца.

Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Косатка Камчатка Океан
