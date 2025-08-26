«Начинается осенний котопад». Программистка уже больше десяти лет спасает брошенных животных

Зооволонтер спасает животных более 10 лет Источник: Ольга Диденко

Вот уже 13 лет программист Ольга Диденко из Барнаула посвящает себя спасению бездомных животных. Ее дом и дача превратились в настоящий приют, где брошенные пушистики находят временный кров, заботу и, самое главное, надежду на обретение любящей семьи. О том, с какими трудностями Ольге приходится сталкиваться ежедневно и как живется с семью питомцами одновременно, она рассказала нашим коллегам из NGS22.RU.

«С детства приносила домой котят»

Ольга — пример того, как можно сочетать совершенно разные сферы жизни. Она профессиональный программист и мама двоих детей, а еще Ольга руководит студией старинного танца.

— С самого детства испытывала особую привязанность к животным и всегда приносила домой найденных котят. Родители не разрешали их оставлять. Сейчас сама хозяйка в доме и могу держать столько животных, сколько захочу. Когда училась в 10-м классе, нашла на улице щенка, которого мы оставили у себя. Потом уже жила самостоятельно, подобрала котенка. Мне всегда было жалко брошенных животных. В 2012 году взяли из подвала нашего дома кошку с котятами. Нам удалось пристроить их в добрые руки. Тогда я и поняла, что могу помогать животным. Читала про передержки и удивлялась, что так можно. С этого и началась моя волонтерская деятельность. Я помогла более чем двум сотням бездомных животных, — рассказала зооволонтер.

Приют для пушистых сердец Источник: Ольга Диденко

Ольга читала истории спасенных питомцев в интернете и тоже решила делиться своим опытом.

— Стала вести хронику нашей жизни в соцсетях. Хочу всем рассказать, что помогать животным несложно и не страшно. Это может сделать каждый, а я с удовольствием помогу советом, — говорит волонтер.

Приют для пушистых сердец

Теперь судьба Ольги тесно переплетена с жизнями тех, о ком она заботится. Ее дом и загородный участок превратились не просто в место проживания или отдыха, а в настоящий приют для нуждающихся пушистиков.

— Помимо своих питомцев, у меня под опекой две кошки, ждущие новых хозяев. Они стерилизованы, прекрасно знают лоток и обладают очень дружелюбным характером, идеально подходят для компании. Сейчас на даче живут пять кошек (Чудовище, Коша, Триша, Феликс и Люся). В итоге у нас семь кошек и одна собака Чапа, энергии которой хватит на десятерых. Многие удивляются такому количеству животных, — рассказывает Ольга.

Спасение животного с улицы обходится минимум в 3 тысячи рублей Источник: Ольга Диденко

Волонтер пояснила, что на данный момент ее личные питомцы находятся за городом. В квартире же сейчас временно проживают кошки, которых она взяла на передержку.

— Пока они еще не освоились, поэтому и содержатся отдельно. Однако дачный период подходит к концу, и вскоре наши любимцы вернутся в город. С наступлением осени у волонтеров начинается сложный период, который я называю «осенним котопадом». К сожалению, не все кошки, которые провели лето на даче, возвращаются обратно в город. Очень часто участки за городом как раз таки становятся местом, где бросают животных, — добавила Ольга.

«Спасение обходится минимум в 3 тысячи»

Когда в доме появляется новый подопечный, первым делом он отправляется в просторную клетку.

— Этот момент часто вызывает вопросы, ведь содержание кошек в клетках не является общепринятой практикой. Однако для животных это место спокойствия и безопасности. Кроме того, это важная мера предосторожности, особенно когда в доме уже живут собственные, привитые питомцы. Это делается в целях карантина, рисковать я не буду, — рассказала волонтер.

Всех животных, которых она берет на передержку, обязательно кастрируют. Это необходимая мера, направленная на предотвращение бесконтрольного размножения животных.

Волонтеры часто получают скидки в ветеринарных клиниках на кастрацию и корм для хвостиков Источник: Ольга Диденко

Ольга говорит, что на каждого спасенного с улицы животного тратит минимум три тысячи рублей, а иногда и больше, в зависимости от состояния питомца.

— Это недешевое мероприятие. Осуществить такую помощь в одиночку практически невозможно. Как хорошо, что у нас так много отзывчивых людей рядом. Кроме того, волонтеры часто получают скидки в ветеринарных клиниках на кастрацию и корм, что помогает хоть немного сэкономить средства, — отметила Ольга.

Она добавила, что к ней обращаются с просьбой помочь пристроить животное, полагая, что у нее есть обширная база потенциальных хозяев.

— К сожалению, таких людей у меня нет. Я фотографирую питомца и выставляю объявление о том, что он ищет добрые руки. Хорошее фото — залог успеха. Раньше приглашала профессионального фотографа, чтобы сделать качественные снимки, но сейчас камеры в наших телефонах тоже отлично для этого подходят, — говорит волонтер.

Ольга призналась, что раньше брала на себя гораздо больше: она выхаживала самых тяжелых животных, ставила уколы и капельницы.

— Однако со временем поняла, что такая интенсивная деятельность очень забирает мой ресурс у близких. Теперь я сосредоточилась на более точечной помощи: беру одного котика с улицы, лечу, приучаю и пристраиваю в добрые руки. Тогда я могу спасти еще кого-то. Конечно, хочется спасти всех, но это, к сожалению, невозможно, — отметила наша собеседница.

Волонтер выхаживала самых тяжелых животных Источник: Ольга Диденко

«Заболел — умирай на улице»

В апреле этого года зооволонтеру пришлось взять на передержку кота в критическом положении: выпадение прямой кишки с начавшимся некрозом требовало немедленного вмешательства. После сложной полостной операции котику требовался тщательный уход: обработка швов, инъекции, капельницы и прием медикаментов.

— К моему удивлению, этот несчастный кот оказался совершенно домашним. Причиной его бед стало неправильное питание, которое привело к образованию песка в мочевом пузыре. Из-за затрудненного мочеиспускания и сильного напряжения произошло выпадение кишки. К счастью, проблема была решена с помощью специального лечебного корма.

Ее личные питомцы находятся за городом Источник: Ольга Диденко

По ее словам, эта ситуация ярко демонстрирует ужасающую безответственность некоторых владельцев. Если бы хозяева вовремя сделали коту УЗИ и следовали простым рекомендациям ветеринара, он мог бы оставаться дома и продолжать жить полноценно. Как уточняет Ольга, такие случаи обрекают животных на верную гибель.

— Это случай ужасной безответственности. Многие выброшенные животные имеют проблемы со здоровьем, но их не лечат, а избавляются от них. Взяли котенка, любили его, играли. Заболел — иди на улицу, умирай от голода и болезней. Я удивляюсь такой безответственности и жестокости людей. Ведь они сами когда-то станут старые и больные. Неужели их тоже выбросят на улицу, вместо того чтобы лечить и заботиться? Сейчас этот кот полностью здоров. У него прекрасный характер, он нянчит других брошенных котят и ищет себе новый дом, — рассказала Ольга.

«Это было настоящее чудо»

В практике волонтерской деятельности Ольги однажды произошел необычный случай спасения лошади.

— Это невероятное событие произошло с нами совершенно спонтанно, когда мы просто прогуливались вдоль Гребного канала. Внезапно за оградой мы увидели коня. На нем был недоуздок, к которому мы смогли привязать свой поводок. Несмотря на страх перед автомобилями, он вел себя на удивление спокойно и дал себя вести.

Необычный случай спасения лошади Источник: Ольга Диденко

Как выяснилось позже, коня искали уже два дня, но безуспешно.

— А он, оказывается, каким-то образом пересек Обь по льду! Полиция отреагировала быстро, и вскоре нашелся его владелец. Хозяин был вне себя от радости, ведь он уже думал, что его лошадь украли. Конь, которого зовут Бумер, оказался молодым (всего 2,5 года) владимирским тяжеловозом. Его привезли в город для дальнейшего племенного разведения, — уточнила Ольга.

Волонтер вспоминает, что они оказались в этом месте по счастливой случайности, это удивительная цепочка совпадений.