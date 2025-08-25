Сезон прогулок с китами: где и за сколько можно увидеть этих гигантов — видео

Источник: Елена Вахрушева

Мурманская область с каждым годом становится всё популярнее у россиян для отдыха. Сюда едут из разных городов страны и даже из-за рубежа. Зимой людей манит северное сияние, а летом — горбатые киты. Наши коллеги из 51.RU тоже решили попытать удачу и отправились на поиски этих величественных животных.

Поездка из Мурманска в Териберку обошлась в 10 тысяч рублей с экскурсией, которая обещала всё самое интересное. Первым пунктом был Батарейский водопад — настоящий северный гигант! Вода с шумом падала с утёса, а вокруг — дикая красота, от которой захватывало дух.

Потом журналисты погуляли по пляжу «драконьих яиц» — так называют камни на берегу, которые выглядят как огромные яйца загадочного существа. Это место похоже на сказку, где можно долго гулять, слушая шум волн и наслаждаясь свежим морским воздухом.