Клещи всё? Энтомолог рассказал, когда прекратится активность кровососов в Ярославской области

Клещи всё? Энтомолог рассказал, когда прекратится активность кровососов в Ярославской области

До какого времени свирепствуют паразиты

Клещи еще активны | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Клещи еще активны

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Энтомолог, старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов рассказал, ждать ли завершения активности клещей к концу лета. По словам эксперта, в Ярославской области водятся разные разновидности кровососов.

«Разные виды активны в разное время. Сейчас и до снега будут активны пастбищный и собачий клещи. Таежный уже со второй половины июля практически неактивен», — отметил Дмитрий Власов.

Все эти клещи относятся к иксодовым — самому многочисленному семейству клещей. Пастбищные клещи распространены на территории всей России. Их излюбленное место обитания — пастбища, но также они встречаются и в лесах Чаще всего жертвой паразитов становится домашний скот, зайцы, ежи. Нападают пастбищные клещи и на людей. Средний размер такого кровососа — от 5 миллиметров. В его расцветке преобладают серые и бурые цвета. При разбухании клещ становится светлее. Такие клещи являются переносчиками различных заболеваний, в том числе энцефалита.

Собачьи клещи считаются наиболее плодовитыми. Самки способны откладывать тысячи яиц, которые примерно через два месяца превращаются во взрослых особей. Такие клещи предпочитают жить в траве, рядом с кустами. Длина паразита — от 2 миллиметров. Расцветка — бурая. При насыщении клещ становится серым. Его жертвами могут быть птицы и разные виды млекопитающих — собаки, кошки, грызуны и другие. В том числе, человек. Этот вид переносит несколько заболеваний, среди которых энцефалит и боррелиоз.

Таежный клещ чаще встречается в лесах. Длина — до 3 миллиметров. Окраска — темно-коричневая. Чаще всего паразитируют на домашних и диких копытных животных. Но могут присосаться и к человеку. Являются переносчиками клещевого энцефалита.

По информации Роспотребнадзора, с 7 по 11 августа по поводу укуса клещей за медицинской помощью в Ярославской области обратилось 39 человек. Больше всего пострадавших в Ярославле и Рыбинском округе. Всего с начала марта в регионе зарегистрировано более 6300 человек, пострадавших от клещей (из них — 1130 дети). При этом в Роспотребнадзоре отметили, что зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой в 2025 году меньше средних многолетних значений.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
