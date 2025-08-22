Клещи всё? Энтомолог рассказал, когда прекратится активность кровососов в Ярославской области

«Разные виды активны в разное время. Сейчас и до снега будут активны пастбищный и собачий клещи. Таежный уже со второй половины июля практически неактивен», — отметил Дмитрий Власов.

Все эти клещи относятся к иксодовым — самому многочисленному семейству клещей. Пастбищные клещи распространены на территории всей России. Их излюбленное место обитания — пастбища, но также они встречаются и в лесах Чаще всего жертвой паразитов становится домашний скот, зайцы, ежи. Нападают пастбищные клещи и на людей. Средний размер такого кровососа — от 5 миллиметров. В его расцветке преобладают серые и бурые цвета. При разбухании клещ становится светлее. Такие клещи являются переносчиками различных заболеваний, в том числе энцефалита.

Собачьи клещи считаются наиболее плодовитыми. Самки способны откладывать тысячи яиц, которые примерно через два месяца превращаются во взрослых особей. Такие клещи предпочитают жить в траве, рядом с кустами. Длина паразита — от 2 миллиметров. Расцветка — бурая. При насыщении клещ становится серым. Его жертвами могут быть птицы и разные виды млекопитающих — собаки, кошки, грызуны и другие. В том числе, человек. Этот вид переносит несколько заболеваний, среди которых энцефалит и боррелиоз.

Таежный клещ чаще встречается в лесах. Длина — до 3 миллиметров. Окраска — темно-коричневая. Чаще всего паразитируют на домашних и диких копытных животных. Но могут присосаться и к человеку. Являются переносчиками клещевого энцефалита.