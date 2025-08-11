«Я должна верить собаке, иначе работать не получится»: история дружбы пса-спасателя и его хозяйки

Сотрудница Аварийно-спасательной службы ГК Башкирии по ЧС и ее пес Источник: Надежда Отвесова / «Кук-Караук трейл»

На месте обрушения общежития в Уфе очевидцы заметили пса-спасателя, который искал людей под обломками. К счастью, обошлось без пострадавших, но Торин — так зовут бордер-колли — честно отработал, обыскав всю площадь ЧП. Зато у наших коллег с портала UFA1.RU появился отличный повод узнать побольше об этом хорошем мальчике.

«Надежный и честный»

Торину уже 11 лет, почти всю жизнь он служит в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям Башкирии. Его первый выезд на ЧП состоялся в День защитника Отечества.

«Я его забрала в 42 дня [с момента рождения], это моя личная собака. Он готовился как спасатель, в год был аттестован, и мы с ним приступили к работе — как волонтеры сначала, а потом нас пригласили в аварийно-спасательную службу Госкомитета РБ по ЧС», — рассказала UFA1.RU хозяйка пса Надежда Отвесова.

По словам Надежды, они с псом почти никогда не расстаются — ни на работе, ни в остальное время. Увидеть Торина без хозяйки невозможно, ведь он очень к ней привязан. Кличка у него в честь гнома из вселенной, созданной писателем Джоном Толкином, которого отличают смелость и решительность.

Надежда и Торин на месте обрушения в центре Уфы Источник: Надежда Отвесова

Кстати, его брата, который тоже живет у Надежды, зовут Гимли. Сам Торин, как отмечает хозяйка, очень не любит, когда рядом ругаются, и переживает, если чувствует агрессию.

«Торин — надежный, честный, безумно жизнерадостной и терпеливый пес. Такой характер, какой и должен быть у собаки-спасателя, — объясняет Отвесова. — Эта собака меня хорошо чувствует. Когда моя мама сильно заболела и оказалась в реанимации, и с ним сил заниматься не было, Торин отказался от еды совсем. Соглашался поесть он только, если я проводила с ним занятия. Это заставило меня шевелиться и вытащило из того ужасного состояния. С тех пор Торин привередлив: ест всё что угодно, но только после выполнения команды, а просто так к миске не подойдет».

Как вспоминает Надежда, для нее одним из самых знаковых моментов в службе Торина стал их первый выезд. Тогда она позволила себе усомниться в способностях своего пса, но быстро поняла, что напрасно не поверила чутью своего коллеги, и сделала важный вывод.

«Обрушение крыши напротив завода. Тогда работали две собаки — Торин и лабрадор с гораздо большим опытом. Торин шел первым и не показал наличие запаха людей, а напарник, идущий за ним, залаял. Тогда я забеспокоилась: „Как же так? Я ведь тренировала Торина столько времени?“ Оказалось, что под завалами никого не было, просто второй пес отреагировал на человеческий запах, который остался после спасателей. Я тогда сделала вывод, что должна верить своей собаке, иначе никакой работы у нас не получится. Если и возможна ошибка, то только потому, что я применила не ту тактику», — рассказывает Надежда.

«Не как в кино»

Один из самых живучих мифов о собаках-спасателях — что они, как в фильмах, получают вещь пострадавшего, тут же берут след и через пару минут находят человека и вытаскивают его из-под завалов или даже из огня. Однако, по словам Надежды, собаки не герои-одиночки, а профессиональные помощники, которые работают в связке с кинологом.

Всегда возле хозяйки Источник: Надежда Отвесова

Собаки-спасатели, как объяснила Надежда, не бегут вслепую, а методично обследуют территорию, реагируют на запахи и помогают людям-коллегам сужать зону поиска. Этот процесс зависит от погоды, рельефа, времени происшествия, состояния самой собаки и множества других условий. Он требует много труда и времени.

«В фильмах и людей показывают безупречными героями, но в жизни всё это далеко не так. Они [собаки-спасатели] действительно герои, действительно находят и действительно спасают, но выглядит это не так, как показывают в кино», — объясняет Надежда.

У нее самой идея стать спасателем зародилась в детстве, когда пропал близкий родственник. Она была маленькой девочкой, но хорошо запомнила, как шли поиски и как это тяжело. С тех пор известие о потерянных людях вызывает в ней желание помочь. Тогда же Надежде уже привили любовь к животным. Она занималась конным спортом и обожала лошадей, а в их семье всегда были собаки — овчарки, чтобы сторожить дом.

«Я помню всех собак, которые у нас были, но тяжелее всего рассказывать об Амуре, — признается Надежда Отвесова. — Это была восточно-европейская овчарка, которую папа привез от своих друзей, где собака никого к себе не подпускала и даже кидалась на людей. Через некоторое время у нас Амур подпустил сначала папу, потом меня, затем маму и брата. Но любимыми членами семьи у него все-таки были мой папа и я».

Эта овчарка, как вспоминает Надежда, была очень крупной (рост у таких пород может достигать 70 сантиметров, а вес — 60 килограммов. — Прим. ред.), и одного ее вида хватало, чтобы подходить к ней не осмеливались ни другие собаки, ни посторонние люди.

«Амур сидел на цепи у дома, но мог порвать ее, чтобы проводить меня по улице, — с гордостью вспоминает Надежда. — Он никого не трогал, но нашу территорию охранял строго. Настоящий защитник. Для меня он был не просто собакой, а другом. Когда пропал мой близкий родственник, Амур переживал это вместе со мной, сидя рядом. Когда он ушел, я думала, у меня больше не будет собак».

«Посади собаку на диван и просто люби»

После смерти этой овчарки в доме Отвесовых еще появлялись собаки, но, по словам Надежды, это уже были «просто собаки». В следующий раз она загорелась, когда увидела американского кокер-спаниеля.

Знакомьтесь, Ортега! Для своих — Ортик Источник: Надежда Отвесова

«Я просто влюбилась в эту породу, но родители сказали: „Будешь жить одна, заведешь кого хочешь, а пока ты с нами, есть только овчарки на охране [дома], и всё на этом“. Когда я стала жить одна, то не сразу смогла себе позволить собаку, потому что жила в Москве и моталась из города в город. Когда появилось свое жилье, первым делом завела кокер-спаниеля, как и мечтала», — рассказывает Надежда.

С Ортиком она и начала свой путь к работе спасателя. До этого Надежда по совету родителей отучилась на технолога пищевого производства, но на завод не пошла, потому что руководить людьми была не готова и к тому же чувствовала, что это «просто не ее». Надежда хотела поступить в институт МВД, но на нужную ей специальность мест уже не было, поэтому пришлось идти в УГАТУ.

«Изначально образование у меня совершенно непрофильное для спасателя, и я работала в других сферах. Становление как кинолог я прошла через курсы, семинары, обучение с личными собаками, тренировочные выезды. Я прям впитывала эти знания, мне очень хотелось расти в этом направлении», — говорит Надежда.

Ее кокер-спаниель первый год был обычным домашним любимцем и компаньоном, который ничего, кроме «иди сюда» и «дай лапу», не понимал. Надежда узнала о существовании кинологической волонтерской группы, которая занимается обучением собак, и пошла туда с Ортиком. Им там понравилось, тем более что Надежда до этого занималась экотуризмом, где приобрела и теперь пригодившиеся навыки. Через полгода тренировок Надежда и Ортега поехали на сборы спасателей-профессионалов в Набережных Челнах.

«Но там у меня собака получила стресс от условий проживания и показала себя как поисковая собака, пожалуй, не с лучшей стороны. Тренеры сказали, что с ним ничего не получится — посади его на диван и просто люби. Меня это сильно задело. Я же видела, что у меня получалось работать с Ортиком. Приехав в Уфу, я уперлась и довела эту собаку до того, что она по-настоящему работала. Он участвовал в поисках и честно закрывал поставленные задачи. Но Ортик изначально родился с генетическим заболеванием, из-за которого рано начал слепнуть. Я встала перед выбором, что мне нужно брать новую собаку — это и был Торин», — рассказывает Надежда.

Напарники и лучшие друзья Источник: Надежда Отвесова / Vk.com

«Самое приятное в работе — найден, жив»

После аттестации Торина и его хозяйку на соревнованиях спасателей заметил Владимир Тимашев, который был начальником Аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по ЧС. Он позвал их работать к себе — так сбылась детская мечта Надежды. По ее словам, работа людей-спасателей, как и у собак, сильно отличается от того, какой ее принято выставлять в кино.

«Я работаю на должности начальника оперативного отдела. Это работа с обычным пятидневным графиком, но я стараюсь находиться в круглосуточной готовности, чтобы выехать, когда это будет необходимо, — говорит Надежда. — То же обрушение в Уфе случилось, когда я поздно вечером приехала из командировки, отдыхала, но мне позвонили, и я понимала, что больше у нас нет специалистов данного направления. Собрались и поехали».

Напомним, при обрушении общежития в Уфе никто не пострадал. Надежда Отвесова говорит, что это одно из самых приятных чувств в их с Торином работе — пройти по поисковой зоне, дать информацию о том, что никого не обнаружено, и узнать, что она подтвердилась.

«Но я помню и свое первое „нахождение“. Зимой в Белорецком районе пропала девушка. Ее нашла не моя группа, а мои коллеги, но мы были рядом и подошли тоже. Я спокойно воспринимала случившееся, пока туда же не приехал папа пропавшей. Когда видишь, какие эмоции испытывают родственники, испытываешь их тоже. Поэтому самое приятное в нашей работе — „найден, жив“. Когда получилось, когда ты успел», — рассказывает Надежда.

Не просто собака, а настоящий друг Источник: Надежда Отвесова / Vk.com

По ее словам, Торин по возрасту и сроку службы давно должен уйти на покой. Как правило, собаки-спасатели обычно отрабатывают 4 года и отправляются на пенсию в возрасте 7–8 лет. Однако хозяйка долгое время не могла найти замену столь верному коллеге. Но все-таки этот год последний в карьере Торина.

«Давно он заслужил пенсию, и ему нужно отдыхать. Ему, конечно, всё это нравится, и он будет выезжать на тренировки, но только посильные для его здоровья и состояния», — говорит Надежда.

Пес Ортик тоже всё еще с Надеждой — в свои 14 он уже ничего не видит и не слышит, но жив. Следующим напарником Отвесовой станет тоже бордер-колли — Гимли.

Гимли, Ортега и Торин Источник: Надежда Отвесова