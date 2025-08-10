НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Животные Истории «Яжмать — только кошачья»: как тату-мастер спасает брошенных животных — история

«Яжмать — только кошачья»: как тату-мастер спасает брошенных животных — история

Она нашла дом уже для 80 кошек и собак

Александра с самого детства подбирала бездомных животных и приносила их домой | Источник: Ирина Шарова / 72.RUАлександра с самого детства подбирала бездомных животных и приносила их домой | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Александра с самого детства подбирала бездомных животных и приносила их домой

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Александре Лихтенштейн 34 года. Она живет в Тюмени, работает тату-мастером и преподает иностранные языки. А еще она спасла больше 80 бездомных животных: кошек, собак, крыс и даже хомячков. И продолжает заниматься пристройством брошенных питомцев. Ее скромная однушка превратилась в миниатюрный приют. Наши коллеги из 72.RU поговорили с ней о том, почему она взялась за это дело, как живет с десятком питомцев в одной квартире и с какими трудностями сталкивается каждый день.

Смотрите историю Александры в этом коротком видео

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Отдавать — самое тяжелое

Всё свободное время и деньги Саша отдает тем, кому некуда идти, — уличным котам и собакам. Сейчас в ее квартире живут 10 котов, одна собака и совсем крошечный котенок. И всё это не ради красивой истории, а просто потому, что она не может по-другому.

Животных она подбирает всю жизнь, чуть ли не с детского сада. Первая осознанная потеряшка появилась 14 лет назад — котенок в подъезде. Потом был кот, найденный на остановке. Дальше — больше. Кошки, собаки, крысы, хомячки. Однажды знакомая предложила взять кота и пообещала помогать финансово — так началась ее «интернетная» история спасения. Сейчас на счету Александры уже около 80 пристроенных животных.

Песик Нил живет у Саши уже несколько лет | Источник: Ирина Шарова / 72.RUПесик Нил живет у Саши уже несколько лет | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Песик Нил живет у Саши уже несколько лет

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Он страдает от сепарационной тревоги, но благодаря занятиям и социализации всё наладилось | Источник: Ирина Шарова / 72.RUОн страдает от сепарационной тревоги, но благодаря занятиям и социализации всё наладилось | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Он страдает от сепарационной тревоги, но благодаря занятиям и социализации всё наладилось

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Девушка тщательно выбирает хозяев для своих подопечных. Не каждый может взять животное: нужны стерилизация, отказ от самовыгула, ответственность и, конечно же, финансы. Не все готовы к такой ответственности. Но те, кто проходит ее фильтр, остаются с питомцами на годы.

— Я сама плачу иногда, когда просто объявление заполняю, — признается она. — Собаку отдала две недели назад, которая жила у меня три года. Я ее выкормила новорожденной. А теперь она уехала в семью, и это как будто они ее ждали всю жизнь. Она теперь доченька, самая-самая любимая в семье. Хозяева присылают фото, видео. Вот ради таких моментов всё и делается.

Недавно Нил стал молодым папаней | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНедавно Нил стал молодым папаней | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Недавно Нил стал молодым папаней

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Он охраняет от других котов вот такого кроху | Источник: Ирина Шарова / 72.RUОн охраняет от других котов вот такого кроху | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Он охраняет от других котов вот такого кроху

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Хотя не всегда всё так гладко, бывают и возвраты: кто-то не справляется, у кого-то в жизни происходят перемены. Однажды кота вернули через полгода: у девушки появился молодой человек и попросил возлюбленную отказаться от питомца. Александра забрала животное обратно и нашла ему новых хозяев.

— Я всегда предупреждаю: если проблемы, я забираю. Не пристраивайте сами, не ищите. Я это всё беру на себя, — говорит она.

Сейчас у Саши живут 10 взрослых котов | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСейчас у Саши живут 10 взрослых котов | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас у Саши живут 10 взрослых котов

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Вот самая старшая из ее питомцев. Этой дамочке уже 14 лет | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВот самая старшая из ее питомцев. Этой дамочке уже 14 лет | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Вот самая старшая из ее питомцев. Этой дамочке уже 14 лет

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Может, я могла сделать больше»

Финансово Александра справляется сама. В среднем на содержание всех животных уходит около 20 тысяч рублей в месяц минимум, без лечения или непредвиденных случаев. Корма, лотки, лекарства, уборка, ремонт — всё из ее кармана. Иногда помогает пара близких друзей, но никакого фонда или системы поддержки у нее нет.

— Это всё моя работа, мое содержание, — говорит она. — Просто потому что знаю, как тяжело этим животным. А другие просто не могут взять их домой, не могут лечить. Я могу. У меня есть время, опыт.

Не все из обитателей квартиры девушки были рады гостям | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНе все из обитателей квартиры девушки были рады гостям | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Не все из обитателей квартиры девушки были рады гостям

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Зато сверху лучше видно | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЗато сверху лучше видно | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Зато сверху лучше видно

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас у нее на руках — малыш-котенок, которого она выкармливает по ночам. Из-за него Александра встает каждые несколько часов. Малыша нашли в пакете в подъезде и пристроили девушке, потому что у нее есть опыт ухода за новорожденными котятами. Кормить таких крох нужно каждые пару часов, а после обязательно сделать массаж, чтоб кроха сходил в туалет. Сам он пока этого сделать не может. И так круглые сутки.

— Это как яжмать, только с котами. Недосып, усталость. А еще у таких котят высокая смертность. Ты вроде всё делаешь, а они умирают. Конечно, сильно переживаешь из-за этого. И ты снова спрашиваешь себя: а может, я могла сделать больше, может, где-то недоглядела?

Этого малыша нашли недавно в пакете в одном из подъездов многоквартирника | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЭтого малыша нашли недавно в пакете в одном из подъездов многоквартирника | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Этого малыша нашли недавно в пакете в одном из подъездов многоквартирника

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Теперь Саша встает в 5 утра, чтобы покормить малыша. А ест он каждые 2–3 часа | Источник: Ирина Шарова / 72.RUТеперь Саша встает в 5 утра, чтобы покормить малыша. А ест он каждые 2–3 часа | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Теперь Саша встает в 5 утра, чтобы покормить малыша. А ест он каждые 2–3 часа

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

После еды новорожденным котятам нужно обязательно сделать массаж, чтобы они сходили в туалет | Источник: Ирина Шарова / 72.RUПосле еды новорожденным котятам нужно обязательно сделать массаж, чтобы они сходили в туалет | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

После еды новорожденным котятам нужно обязательно сделать массаж, чтобы они сходили в туалет

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Приют — это моя квартира»

Котята, которых выкидывают в мусорки. Кошки, пришедшие под окна и начавшие мяукать. Подвальные кошки, которых тискали дети на площадке. Вся эта толпа живет у девушки дома. Многие уже стали питомцами Саши. Из тех, кому она ищет дома, осталось четверо хвостатых. Это Руди, которого родила бездомная кошка, Рика, что сама пришла под окна квартиры к Саше, Мила, спасенная из подвала, и Миса, которую нашли на детской площадке.

Пока они в поиске своих семей. Саша вспоминает истории пристройства, которые кажутся нереальными. Один котенок, выкинутый в мусор, сейчас живет в Анталье. Другой — трехлапый — был пристроен всего через неделю после ампутации. Его зовут Тяпка, и он четвертый кот в своей семье.

— Люди думают, что «я помогаю животным» — это прийти в приют и погладить собачек. Но приют — он вот. Здесь, у меня в квартире, — говорит Александра.

Сейчас Александра пристраивает четырех котов. Познакомимся? Это Миса, ей всего 3–4 года. Ее нашли на детской площадке. Может, поэтому она такая ласковая | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСейчас Александра пристраивает четырех котов. Познакомимся? Это Миса, ей всего 3–4 года. Ее нашли на детской площадке. Может, поэтому она такая ласковая | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас Александра пристраивает четырех котов. Познакомимся? Это Миса, ей всего 3–4 года. Ее нашли на детской площадке. Может, поэтому она такая ласковая

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Чего не скажешь о своенравной красавице Миле. Она не очень любит общество своих собратьев и предпочла бы быть единственным питомцем в семье | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЧего не скажешь о своенравной красавице Миле. Она не очень любит общество своих собратьев и предпочла бы быть единственным питомцем в семье | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Чего не скажешь о своенравной красавице Миле. Она не очень любит общество своих собратьев и предпочла бы быть единственным питомцем в семье

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

А вот дымчатый Руди неплохо чувствует себя и с другими животными. Он еще совсем молодой кот, ему всего три года | Источник: Ирина Шарова / 72.RUА вот дымчатый Руди неплохо чувствует себя и с другими животными. Он еще совсем молодой кот, ему всего три года | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

А вот дымчатый Руди неплохо чувствует себя и с другими животными. Он еще совсем молодой кот, ему всего три года

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Ласковая Рика сама пришла под окна к Саше. Теперь этой красавице ищут дом. Кстати, все питомцы стерилизованы и привиты | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЛасковая Рика сама пришла под окна к Саше. Теперь этой красавице ищут дом. Кстати, все питомцы стерилизованы и привиты | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ласковая Рика сама пришла под окна к Саше. Теперь этой красавице ищут дом. Кстати, все питомцы стерилизованы и привиты

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Сложности бывают. Особенно с собаками. Например, ее нынешний пес страдает от сепарационной тревоги: не может оставаться один. Была и ругань с соседями. Сейчас всё ровно, но глобальной поддержки от окружающих Александра не ждет.

— С непониманием особо не сталкиваюсь. Ну кто-то написал, что «ты подбираешь кошек, а они же вредители». Я просто заблокировала. И всё.

Всего у Саши уходит около 20 тысяч рублей ежемесячно на содержание четвероногих | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВсего у Саши уходит около 20 тысяч рублей ежемесячно на содержание четвероногих | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Всего у Саши уходит около 20 тысяч рублей ежемесячно на содержание четвероногих

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Вот такая вот большая семья мохнатых живет у девушки. И это еще не всё. Главное желание девушки&nbsp;— иметь больше возможностей, чтобы помогать большему числу животных | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВот такая вот большая семья мохнатых живет у девушки. И это еще не всё. Главное желание девушки&nbsp;— иметь больше возможностей, чтобы помогать большему числу животных | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Вот такая вот большая семья мохнатых живет у девушки. И это еще не всё. Главное желание девушки — иметь больше возможностей, чтобы помогать большему числу животных

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Мне кажется, я делаю мало»

Когда спрашиваешь ее, о чем она мечтает, она не говорит: «Спасти всех». Просто делать больше. Иметь больше ресурсов, времени, пространства, финансов. Чтобы спасать не 10, а 20. Чтобы выкармливать, лечить, находить семьи. А главное — чтобы люди тоже немного изменились.

— Хочется, чтобы люди понимали: животное — это не плюшевая игрушка. Это не гарантированный хеппи-энд. Это страх, стресс, характер. Это жизнь. И ответственность, — говорит она. — Я знаю женщину, которая топит котят. А я выкармливаю. Просто стерилизовать кошку — это же несложно. Но люди до сих пор не понимают, насколько это важно. Мне хочется делать больше. Потому что я вижу, сколько еще кошек тут бегает. Насколько это всё непаханое поле. И как мало на самом деле я делаю.

Ничего милее сегодня вы уже не увидите :) | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНичего милее сегодня вы уже не увидите :) | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ничего милее сегодня вы уже не увидите :)

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Дарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
