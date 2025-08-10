«Яжмать — только кошачья»: как тату-мастер спасает брошенных животных — история

Александре Лихтенштейн 34 года. Она живет в Тюмени, работает тату-мастером и преподает иностранные языки. А еще она спасла больше 80 бездомных животных: кошек, собак, крыс и даже хомячков. И продолжает заниматься пристройством брошенных питомцев. Ее скромная однушка превратилась в миниатюрный приют. Наши коллеги из 72.RU поговорили с ней о том, почему она взялась за это дело, как живет с десятком питомцев в одной квартире и с какими трудностями сталкивается каждый день.
Отдавать — самое тяжелое
Всё свободное время и деньги Саша отдает тем, кому некуда идти, — уличным котам и собакам. Сейчас в ее квартире живут 10 котов, одна собака и совсем крошечный котенок. И всё это не ради красивой истории, а просто потому, что она не может по-другому.
Животных она подбирает всю жизнь, чуть ли не с детского сада. Первая осознанная потеряшка появилась 14 лет назад — котенок в подъезде. Потом был кот, найденный на остановке. Дальше — больше. Кошки, собаки, крысы, хомячки. Однажды знакомая предложила взять кота и пообещала помогать финансово — так началась ее «интернетная» история спасения. Сейчас на счету Александры уже около 80 пристроенных животных.
Девушка тщательно выбирает хозяев для своих подопечных. Не каждый может взять животное: нужны стерилизация, отказ от самовыгула, ответственность и, конечно же, финансы. Не все готовы к такой ответственности. Но те, кто проходит ее фильтр, остаются с питомцами на годы.
— Я сама плачу иногда, когда просто объявление заполняю, — признается она. — Собаку отдала две недели назад, которая жила у меня три года. Я ее выкормила новорожденной. А теперь она уехала в семью, и это как будто они ее ждали всю жизнь. Она теперь доченька, самая-самая любимая в семье. Хозяева присылают фото, видео. Вот ради таких моментов всё и делается.
Хотя не всегда всё так гладко, бывают и возвраты: кто-то не справляется, у кого-то в жизни происходят перемены. Однажды кота вернули через полгода: у девушки появился молодой человек и попросил возлюбленную отказаться от питомца. Александра забрала животное обратно и нашла ему новых хозяев.
— Я всегда предупреждаю: если проблемы, я забираю. Не пристраивайте сами, не ищите. Я это всё беру на себя, — говорит она.
«Может, я могла сделать больше»
Финансово Александра справляется сама. В среднем на содержание всех животных уходит около 20 тысяч рублей в месяц минимум, без лечения или непредвиденных случаев. Корма, лотки, лекарства, уборка, ремонт — всё из ее кармана. Иногда помогает пара близких друзей, но никакого фонда или системы поддержки у нее нет.
— Это всё моя работа, мое содержание, — говорит она. — Просто потому что знаю, как тяжело этим животным. А другие просто не могут взять их домой, не могут лечить. Я могу. У меня есть время, опыт.
Сейчас у нее на руках — малыш-котенок, которого она выкармливает по ночам. Из-за него Александра встает каждые несколько часов. Малыша нашли в пакете в подъезде и пристроили девушке, потому что у нее есть опыт ухода за новорожденными котятами. Кормить таких крох нужно каждые пару часов, а после обязательно сделать массаж, чтоб кроха сходил в туалет. Сам он пока этого сделать не может. И так круглые сутки.
— Это как яжмать, только с котами. Недосып, усталость. А еще у таких котят высокая смертность. Ты вроде всё делаешь, а они умирают. Конечно, сильно переживаешь из-за этого. И ты снова спрашиваешь себя: а может, я могла сделать больше, может, где-то недоглядела?
«Приют — это моя квартира»
Котята, которых выкидывают в мусорки. Кошки, пришедшие под окна и начавшие мяукать. Подвальные кошки, которых тискали дети на площадке. Вся эта толпа живет у девушки дома. Многие уже стали питомцами Саши. Из тех, кому она ищет дома, осталось четверо хвостатых. Это Руди, которого родила бездомная кошка, Рика, что сама пришла под окна квартиры к Саше, Мила, спасенная из подвала, и Миса, которую нашли на детской площадке.
Пока они в поиске своих семей. Саша вспоминает истории пристройства, которые кажутся нереальными. Один котенок, выкинутый в мусор, сейчас живет в Анталье. Другой — трехлапый — был пристроен всего через неделю после ампутации. Его зовут Тяпка, и он четвертый кот в своей семье.
— Люди думают, что «я помогаю животным» — это прийти в приют и погладить собачек. Но приют — он вот. Здесь, у меня в квартире, — говорит Александра.
Сложности бывают. Особенно с собаками. Например, ее нынешний пес страдает от сепарационной тревоги: не может оставаться один. Была и ругань с соседями. Сейчас всё ровно, но глобальной поддержки от окружающих Александра не ждет.
— С непониманием особо не сталкиваюсь. Ну кто-то написал, что «ты подбираешь кошек, а они же вредители». Я просто заблокировала. И всё.
«Мне кажется, я делаю мало»
Когда спрашиваешь ее, о чем она мечтает, она не говорит: «Спасти всех». Просто делать больше. Иметь больше ресурсов, времени, пространства, финансов. Чтобы спасать не 10, а 20. Чтобы выкармливать, лечить, находить семьи. А главное — чтобы люди тоже немного изменились.
— Хочется, чтобы люди понимали: животное — это не плюшевая игрушка. Это не гарантированный хеппи-энд. Это страх, стресс, характер. Это жизнь. И ответственность, — говорит она. — Я знаю женщину, которая топит котят. А я выкармливаю. Просто стерилизовать кошку — это же несложно. Но люди до сих пор не понимают, насколько это важно. Мне хочется делать больше. Потому что я вижу, сколько еще кошек тут бегает. Насколько это всё непаханое поле. И как мало на самом деле я делаю.