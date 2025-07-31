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Животные «Прости, что не смогли найти для тебя семью». Умер Кругетс — самый толстый пёс России

«Прости, что не смогли найти для тебя семью». Умер Кругетс — самый толстый пёс России

Врачи до последнего пытались спасти собаку

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Пес умер сегодня ночью | Источник: Сострадание НН / ВКонтакте Пес умер сегодня ночью | Источник: Сострадание НН / ВКонтакте

Пес умер сегодня ночью

Источник:

Сострадание НН / ВКонтакте

Минувшей ночью в Нижнем Новгороде умер Кругетс — самый толстый пес России, за судьбой которого следила вся страна. Собаке резко стало плохо 30 июля и, несмотря на все усилия врачей, он умер в госпитале. Об этом сообщает фонд «Сострадание».

Волонтеры говорят, что состояние пса резко ухудшилось вчера. Кругетс перестал вставать и кричал от боли. Для врачей и волонтеров это стало неожиданным, так как за толстячком пристально следили, и здоровье пса для его случая было нормальным.

В «Сострадании» до последнего надеялись на чудо. Врачи боролись за жизнь Круги, а люди писали в соцсетях слова поддержки.

«Держись, малыш. Мы с тобой. Вставай и бейся! Бейся за жизнь, чтобы стать любимым и счастливым!», — комментировал Михаил Гаванин.

«Мы в тебя верим и мы с тобой, Круггетс! Не вздумай сдаться!», — писала Камилия Волконская.

Но вчера ночью Кругетс умер. Как пишут волонтеры — тихо и в госпитале.

«Нам очень больно и тяжело. Смерть стала неожиданной для всех. Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда. Мягких облачков и вкусняшек тебе, наш мальчик. Ты навсегда в наших сердцах», — написали в социальных сетях фонда «Сострадание».

Кругетс попал в приют в тяжелом состоянии больше года назад. Он весил около 100 кг и не мог самостоятельно передвигаться. Волонтеры выхаживали толстячка, посадили на диету и помогали сбросить вес. Когда ему это удалось, то собаке начали активно искать новый дом. Но забрать Круги домой никто так и не захотел.

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Кристина КалининаКристина Калинина
Кристина Калинина
Журналист
Кругетс Сострадание-НН Нижний Новгород
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