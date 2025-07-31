Выходили к людям: в Ярославской области будут отстреливать двух медведей

В Ярославской области будут отстреливать двух медведей, напугавших жителей Ярославского и Тутаевского районов. Региональное Министерство лесного хозяйства и природопользования выпустило приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов.
«Медведи многократно появлялись в непосредственной близости от населенных пунктов, что создает угрозу нанесения ущерба жизни и здоровью граждан», — говорится в приказе.
Застрелить животных должны до 21 августа 2025 года.
Один из медведей, по данным документов, обитает в охотничьем хозяйстве «Филина гора» в районе деревни Щипцово Туношенского сельского поселения Ярославского округа. Второй в тутаевском охотничьем хозяйстве в районе деревни Елизарово Левобережного сельского поселения Тутаевского округа.
Жителей районов, заметивших следы медведя или обнаруживших непосредственную угрозу, просят сообщать об этом в ЕДДС (4852) 30-01-01.