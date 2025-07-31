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Животные Выходили к людям: в Ярославской области будут отстреливать двух медведей

Выходили к людям: в Ярославской области будут отстреливать двух медведей

Жители двух районов в регионе сообщали, что видели лесных зверей

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В Ярославской области отстрелят двух медведей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области отстрелят двух медведей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области отстрелят двух медведей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области будут отстреливать двух медведей, напугавших жителей Ярославского и Тутаевского районов. Региональное Министерство лесного хозяйства и природопользования выпустило приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов.

«Медведи многократно появлялись в непосредственной близости от населенных пунктов, что создает угрозу нанесения ущерба жизни и здоровью граждан», — говорится в приказе.

Застрелить животных должны до 21 августа 2025 года.

Один из медведей, по данным документов, обитает в охотничьем хозяйстве «Филина гора» в районе деревни Щипцово Туношенского сельского поселения Ярославского округа. Второй в тутаевском охотничьем хозяйстве в районе деревни Елизарово Левобережного сельского поселения Тутаевского округа.

Жителей районов, заметивших следы медведя или обнаруживших непосредственную угрозу, просят сообщать об этом в ЕДДС (4852) 30-01-01.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Медведи Отстрел Приказ
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