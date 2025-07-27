Устроили водную схватку: мишки из ярославского зоопарка умилили посетителей — видео

27 июля в ярославском зоопарке вокруг вольера медведей собралось много людей. Два зверя решили охладиться в жаркий день и искупаться. Милые мишки подняли настроение посетителям зоопарке своей игрой в воде.
По кадрам видно, косолапые наслаждаются купанием. Кажется, что медведи обнимаются, заваливая друг друга в воду. Похоже, играют таким образом. Они проплыли в обнимку несколько метров и несильно потолкались лапами.
Очевидцы поделились и кадрами из зоопарка. Медведи купались вдвоем, позади них плавал желтый мяч.
Ранее вышел материал для любители котиков. Фотограф 76.RU, будучи в разных частях Ярославля, ловил на улицах пушистиков и делал их портреты. Усатые совсем не сопротивлялись, а судя по их эмоциям, всегда готовы были позировать.