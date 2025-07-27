НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

3 м/c,

с-в.

 752мм 65%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,55
EUR 93,35
Тренер добавит пикантности на турнире
Куда поехать на электричке
Обзор на старейший ТЦ
Несовершеннолетний сбил пешехода
Афиша выходных
Погодное ненастье
Последствия афрокос
Летние предложения медцентров Ярославля
Как знакомиться в интернете
Девочка упала в недострое
Животные Устроили водную схватку: мишки из ярославского зоопарка умилили посетителей — видео

Устроили водную схватку: мишки из ярославского зоопарка умилили посетителей — видео

Эти кадры вызовут у вас улыбку

352
Написать комментарий
В Ярославле медведи решили искупаться в жаркий день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле медведи решили искупаться в жаркий день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле медведи решили искупаться в жаркий день

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

27 июля в ярославском зоопарке вокруг вольера медведей собралось много людей. Два зверя решили охладиться в жаркий день и искупаться. Милые мишки подняли настроение посетителям зоопарке своей игрой в воде.

По кадрам видно, косолапые наслаждаются купанием. Кажется, что медведи обнимаются, заваливая друг друга в воду. Похоже, играют таким образом. Они проплыли в обнимку несколько метров и несильно потолкались лапами.

В Ярославском зоопарке купаются медведи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Очевидцы поделились и кадрами из зоопарка. Медведи купались вдвоем, позади них плавал желтый мяч.

Медведи решили освежиться в жаркий день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведи решили освежиться в жаркий день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Они играли друг с другом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОни играли друг с другом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Животные привлекли к себе много внимания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖивотные привлекли к себе много внимания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее вышел материал для любители котиков. Фотограф 76.RU, будучи в разных частях Ярославля, ловил на улицах пушистиков и делал их портреты. Усатые совсем не сопротивлялись, а судя по их эмоциям, всегда готовы были позировать.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Животные Медведи Зоопарк
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Мнение
«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума
Николай Летанин
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление