Бандиты, сони и испуганные пирожки: эти милые фотографии уличных котиков точно поднимут вам настроение

Любители котиков, будьте готовы отложить все свои дела и разглядывать милые мордахи в новом фоторепортаже. Фотограф 76.RU, будучи в разных частях Ярославля, ловил на улицах пушистиков и делал их портреты. Усатые совсем не сопротивлялись, а судя по их эмоциям, всегда готовы были позировать.
Присаживайтесь поудобнее и заряжайтесь позитивом от этих милых кадров.
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