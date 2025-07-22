Бандиты, сони и испуганные пирожки: эти милые фотографии уличных котиков точно поднимут вам настроение

Любители котиков, будьте готовы отложить все свои дела и разглядывать милые мордахи в новом фоторепортаже. Фотограф 76.RU, будучи в разных частях Ярославля, ловил на улицах пушистиков и делал их портреты. Усатые совсем не сопротивлялись, а судя по их эмоциям, всегда готовы были позировать.