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Животные Фоторепортаж Бандиты, сони и испуганные пирожки: эти милые фотографии уличных котиков точно поднимут вам настроение

Бандиты, сони и испуганные пирожки: эти милые фотографии уличных котиков точно поднимут вам настроение

Милота в этом материале зашкаливает

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Этот котик явно чем-то возмущен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот котик явно чем-то возмущен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот котик явно чем-то возмущен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Любители котиков, будьте готовы отложить все свои дела и разглядывать милые мордахи в новом фоторепортаже. Фотограф 76.RU, будучи в разных частях Ярославля, ловил на улицах пушистиков и делал их портреты. Усатые совсем не сопротивлялись, а судя по их эмоциям, всегда готовы были позировать.

Присаживайтесь поудобнее и заряжайтесь позитивом от этих милых кадров.

Какой глубокий взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой глубокий взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой глубокий взгляд

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Когда попросили сделать серьезное лицо для фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда попросили сделать серьезное лицо для фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда попросили сделать серьезное лицо для фото

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Настоящий уличный бандит! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНастоящий уличный бандит! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Настоящий уличный бандит!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А этот спит посреди дня и его ничего не тревожит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА этот спит посреди дня и его ничего не тревожит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А этот спит посреди дня и его ничего не тревожит

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что рыжий немного улыбнулся | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что рыжий немного улыбнулся | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что рыжий немного улыбнулся

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Носа и рта почти не видно, заметны только два янтарных глаза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНоса и рта почти не видно, заметны только два янтарных глаза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Носа и рта почти не видно, заметны только два янтарных глаза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимо фотографы редко появляются во дворе этого котика. Отсюда такое удивление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидимо фотографы редко появляются во дворе этого котика. Отсюда такое удивление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимо фотографы редко появляются во дворе этого котика. Отсюда такое удивление

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С ним лучше не шутить, иначе заласкает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС ним лучше не шутить, иначе заласкает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С ним лучше не шутить, иначе заласкает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что это самая суровая морда в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что это самая суровая морда в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что это самая суровая морда в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимо, котик вышел погулять из дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидимо, котик вышел погулять из дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимо, котик вышел погулять из дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А этого пушистика не пускают. Остается только смотреть на улицу через сетку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА этого пушистика не пускают. Остается только смотреть на улицу через сетку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А этого пушистика не пускают. Остается только смотреть на улицу через сетку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Скрыться в листве не удалось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСкрыться в листве не удалось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скрыться в листве не удалось

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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  • эти милые фотографии котят заставят вас улыбнуться;

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