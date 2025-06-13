«Прожила эти годы в любви»: почему люди берут из приютов возрастных кошек — истории

Фаине 12 лет, она домашняя четыре года Источник: читательница NGS.RU Лера











В приютах живут не только котята, но и возрастные кошки. Несмотря на сложность поиска хозяев для таких подопечных, волонтеры выкладывают объявления в соцсетях и на специализированных сайтах. И желающие находятся. Люди, которые взяли себе взрослых животных, рассказали нашим новосибирским коллегам из NGS.RU, почему решили приютить котов постарше.

«Сами не знаем, сколько нам отмерено»

Лисичка из «Пункта льготной стерилизации» попала к жительнице Новосибирска Ксении в 2020 году с незаживающей раной под мышкой. Из-за преклонного возраста у питомца была плохая регенерация тканей, консервативное лечение не помогало. Кошка перенесла несколько операций, прежде чем проблему удалось решить. Хозяева терпеливо отнеслись к необходимости лечить Лисичку, не пожалели денег и времени на ее восстановление.

Кошка прожила в семье 4 года Источник: Ксения











«Мы ни разу не пожалели, что взяли Лисичку! Да, она прожила у нас всего четыре года, но мы сделали всё, что было в наших силах. Она прожила эти годы в любви. Мы же сами не знаем, сколько нам отмерено судьбой, но при этом хотим проводить время там, где хорошо: с любимыми людьми, в комфорте», — объяснила хозяйка Лисички Ксения.

Кошки не стало в сентябре 2024 года. Семья Ксении тяжело переживала утрату и взяла похожую кошку, чтобы восполнить потерю. К новой питомице привязалось то же самое имя.

«Не нужен был юный бедокур»

Сибирячка Лера взяла на ярмарке-раздаче «День Хвоста» восьмилетнюю кошку Фаину. Она рассказала, что зацепилась взглядом за афишу мероприятия совершенно случайно и пришла посмотреть.

Фая оказалась активной для своего возраста кошкой Источник: Лера











«Я очень люблю кошек и давно хотела взять животное в приюте. Я живу с мамой и бабушкой: двум немолодым женщинам не нужен был дома юный бедокур, на завтрак переворачивающий всё в доме вверх дном. Поэтому описание флегматичной дамы Фаины попало прямо в сердечко! Да, ей тогда было 8 лет, возраст для приема в семью солидный. Но, с другой стороны, мы имели дело с полностью сформировавшейся по характеру кошачьей личностью», — поделилась она.

По ее словам, в первые дни они с кошкой устанавливали границы. Фаина поняла, что на диван запрыгивать можно, а на стол — нельзя. Лера отмечает, что с ней намного проще выстраивать отношения, чем «со зверенком с нуля».

Фаине сейчас 12 лет Источник: Лера











Когда владельцы берут животных в возрасте, то возникает вопрос, насколько питомцы здоровы.

«На самом деле, проблемы могут возникнуть с животным любого возраста, даже с котенком, если внезапно обнаружатся врожденные заболевания. С Фаиной мы боремся с зубным камнем: раз в пару лет относим кошку на ультразвуковую чистку. В целом абсолютно здоровыми не бывают ни звери, ни люди. Поэтому мы воспринимаем это скорее как особенность, чем как проблему», — объяснила девушка.

Сейчас Фае 12 лет, она не перестает удивлять хозяев своей активностью. Например, однажды уронила новогоднюю елку. Кроме того, охотно играет с игрушками, особенно если спрятать их под ковер.

Кот-одиночка

Козьма из приюта «Наследие Бастет» попал к Екатерине в 2021 году примерно в 13-летнем возрасте. Известно, что прежние хозяева выгнали его из дома. Девушка взяла питомца, не подозревая, что он очень свободолюбивый и независимый кот.

Кот оказался свободолюбивым Источник: Екатерина











«Выбрали мы его спонтанно, на выставке, даже мыслей не было целенаправленно взять кого-то. Я услышала громкое мяуканье и пошла на звук, когда его увидела — сразу влюбилась. На тот момент ему было 13 лет. Я совсем не испугалась возраста кота, ведь я хотела подарить ему ласку, заботу. Я тогда почувствовала, что ему одиноко и плохо в той среде, в которой он жил, и захотела показать ему другую жизнь», — объяснила Екатерина.

Хозяева очень к нему привязались Источник: Екатерина

В первый месяц Козьма сбежал, его пришлось искать, развешивая объявления по району. К счастью, пушистого друга удалось вернуть. С тех пор с ним начали гулять на шлейке и поводке.

«Любит поесть, ест абсолютно всё: фрукты, овощи, мясо, корма, от молочных продуктов тащится!» — поделилась Екатерина.

Главная сложность — сварливый характер старичка. У девушки живут еще несколько кошек, в том числе с улицы, с ними кот ладит с трудом.

Сейчас Козьме 17 лет Источник: Екатерина











«Ему не нравятся остальные мои коты, он, может, и привык к ним, но виду не показывает, он — кот-одиночка», — пояснила сибирячка.

Ушел на радугу домашним

Белоснежный пушистый кот Кузя поступил к волонтерам летом 2020 года, на тот момент ему было примерно 10 лет. Его кастрировали, привили, обследовали и практически смирились, что свой век он доживет в приюте. Тем не менее в новый дом он поехал в 11-летнем возрасте в феврале 2021 года.

Его хозяйка Галина рассказала, что незадолго до того, как взять Кузю, простилась со своим предыдущим котом, ему тоже было 11 лет.

«Сначала, когда нас предупредили, что Кузе 11 лет, я испугалась, что вскорости опять придется пережить потерю. А потом решила, был у нас один 11-летний кот, будет другой 11-летний. Пожилым животным труднее найти дом, чем молодым. И решились! Кузя нас не подвел и прожил еще 2,5 года», — рассказала его хозяйка.

Белый кот Кузя прожил дома еще несколько лет Источник: Галина











Первое время кот сидел в уголке понурый, но хозяева подлечили его, сделали домик для уединения.

«Через год Кузя адаптировался к нашей большой семье и стал обычным котом, требующим ласки, как только видел свободные руки!» — поделилась Галина.

Кот остался в памяти приютившей его семьи Источник: Галина









