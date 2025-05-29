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Животные Работал без лицензии: в Ярославской области нашли нелегальный зоопарк

Работал без лицензии: в Ярославской области нашли нелегальный зоопарк

Об этом сообщили в Россельхознадзоре

1 450
5 комментариев
Кошачий зоопарк в Ярославской области работал нелегально | Источник: Управление РСХН по Тверской и Ярославской обл. / Vk.comКошачий зоопарк в Ярославской области работал нелегально | Источник: Управление РСХН по Тверской и Ярославской обл. / Vk.com

Кошачий зоопарк в Ярославской области работал нелегально

Источник:

Управление РСХН по Тверской и Ярославской обл. / Vk.com

В Ярославской области нашли нелегальный зоопарк. Об этом 29 мая сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

«Поступали обращения граждан по вопросу соблюдения требований к содержанию и использованию животных в контактном передвижном зоопарке „Федерация кошек“. Управление направило информацию в прокуратуру Ярославской области, на основании которой было выдано требование о проведении проверки в отношении контактного зоопарка», — сообщили в Россельхознадзоре.

Выставка проходила в Рыбинске с 24 апреля по 18 мая 2025 года. Организатором был индивидуальный предприниматель. В анонсе выставки в соцсетях говорилось, что на ней можно увидеть 40 кошек. Билеты в «котопространство» стоили от 450 до 550 рублей. Однако лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках у предпринимателя, по данным Россельхознадзора, отсутствовала.

В отношении предпринимателя возбудили административные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Наказанием по этой статье может стать штраф для граждан 3-15тысяч рублей, для должностных лиц — 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100-200 тысяч рублей.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Кошки Россельхознадзор Зоопарк
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Комментарии
5
Гость
8 часов
А нас давно с Тверью объединили? Как теперь будем обзываться, город Яротверь или город Тверияр? 🤡🤡🤡
Гость
8 часов
В России нелегальные кошачьи/собачьи зоопарки на любой свалке/помойке.
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