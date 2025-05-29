Работал без лицензии: в Ярославской области нашли нелегальный зоопарк

Кошачий зоопарк в Ярославской области работал нелегально Источник: Управление РСХН по Тверской и Ярославской обл. / Vk.com











В Ярославской области нашли нелегальный зоопарк. Об этом 29 мая сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

«Поступали обращения граждан по вопросу соблюдения требований к содержанию и использованию животных в контактном передвижном зоопарке „Федерация кошек“. Управление направило информацию в прокуратуру Ярославской области, на основании которой было выдано требование о проведении проверки в отношении контактного зоопарка», — сообщили в Россельхознадзоре.

Выставка проходила в Рыбинске с 24 апреля по 18 мая 2025 года. Организатором был индивидуальный предприниматель. В анонсе выставки в соцсетях говорилось, что на ней можно увидеть 40 кошек. Билеты в «котопространство» стоили от 450 до 550 рублей. Однако лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках у предпринимателя, по данным Россельхознадзора, отсутствовала.