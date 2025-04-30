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Животные Клещи активизировались: назвали пять самых опасных районов Ярославской области

Клещи активизировались: назвали пять самых опасных районов Ярославской области

Публикуем данные Роспортебнадзора

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6 комментариев
В Ярославской области в разы увеличилось количество пострадавших от клещей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославской области в разы увеличилось количество пострадавших от клещей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области в разы увеличилось количество пострадавших от клещей

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле становится все больше жителей, пострадавших от укусов клещей. Три недели назад сообщалось о 100 укушенных. А в период с 21 по 27 апреля, по данным ярославского Роспортебнадзора, было выявлено уже 450 случаев. 25% пострадавших — дети.

«Несмотря на прохладную погоду, активность клещей никуда не делась», — отметили в ведомстве.

Больше всего случаев зафиксировано на следующих территориях:

  • Ярославль — 196 пострадавших;

  • Рыбинск — 124 пострадавших;

  • Тутаев — 18 пострадавших;

  • Даниловский округ — 17 пострадавших;

  • Ростовский округ — 13 пострадавших.

По информации специалистов, самым надежным способом защиты от заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. Но ее надо было проводить заранее. Сейчас, чтобы не подцепить клеща на природе, ярославцам советуют почаще проводить самоосмотры, обрабатывать одежду репеллентами.

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» с понедельника по пятницу:

  • в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

  • в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

  • в Ростове-Великом — Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543.

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Комментарии
6
Гость
56 минут
Так и где в итоге самые клещевые районы?
Гость
49 минут
нам к кровососам не привыкать, из нас высасывают все а ещё и заражают ядом
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