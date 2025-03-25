НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Животные Сокровище карельских лесов: как в России спасают от исчезновения редкую породу кошек

Сокровище карельских лесов: как в России спасают от исчезновения редкую породу кошек

Сегодня признанных карельских бобтейлов всего 46 в масштабах всей страны

1 809
2 комментария
Карельских бобтейлов отличают покладистый характер, игривая натура и сильная привязанность к владельцам | Источник: Светлана Валуйская, предоставлено Верой ШурыгинойКарельских бобтейлов отличают покладистый характер, игривая натура и сильная привязанность к владельцам | Источник: Светлана Валуйская, предоставлено Верой Шурыгиной

Карельских бобтейлов отличают покладистый характер, игривая натура и сильная привязанность к владельцам

Источник:

Если вы мечтаете стать владельцем кошки, которой природа подарила причудливо изогнутый короткий хвост, держите путь к берегам Ладожского озера. Возможно, там еще сохранились потомки тех самых аборигенов. Приготовьтесь к настоящему приключению — придется обойти не одну баню или сарай.

Превратить деревенского Барсика в официально признанного карельского бобтейла смогут лишь профессиональные фелинологи (люди, которые исследуют всё, что связано с одомашненными кошками. — Прим. ред.). И то если он соответствует стандартам. Причем изучат не только хвост, но и общее телосложение, форму головы, характер и другие особенности породы.

Можно пойти и другим путем — взять котенка в питомнике. Сегодня признанных карельских бобтейлов всего 46, и это в масштабах всей России. Спасают от забвения, поддерживают численность и дарят второй шанс на существование в современном мире поклонники породы в Петербурге. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Четыре питомника на всю страну

Короткий хвостик пушистой помпошкой, прямой «греческий» нос, мохнатые кисточки на ушах и между пальцами на лапках, а на задних еще и штанишки. Изящные габариты — не больше трех кило, высокий интеллект и крепкое здоровье, не замутненное многочисленными скрещиваниями, как это обычно бывает при выведении породы. И при этом на сто процентов чистокровный. Знакомьтесь, это карельский бобтейл. Нет, не курильский, а именно карельский, рожденный в суровом климате прибрежных районов Белого моря. Предки этих элегантных кошек обитали в сельской местности в Карелии и частично в районах вблизи Норвегии и Финляндии.

Не так давно заполучить аборигенного котенка можно было в карельской деревне на берегу Онежского и Ладожского озер. Так, например, нашли родоначальницу всей династии карельских бобтейлов, за воссоздание популяции которых сегодня ратует петербурженка Вера Шурыгина.

— Достаточно было просто приехать и сказать: «Бабуля, какая чудесная у тебя кошка, не отдашь ли мне котеночка?» И в ответ наверняка услышать: «Конечно, забирай, у меня их пятнадцать штук в бане сидит», — смеется Вера.

Повстречать карельского бобтейла на родине предков сегодня — удача сродни редкому чуду. За минувший год, рассказывает Вера, энтузиасты нашли только двоих — в карельском Медвежьегорске и деревне Кобоне Ленобласти.

аборигенный котёнок, найден в Медвежьегорске в Карелии в агусте 2024 года. | Источник: предоставлено Верой Шурыгинойаборигенный котёнок, найден в Медвежьегорске в Карелии в агусте 2024 года. | Источник: предоставлено Верой Шурыгиной
Абориегнная кошка найдена в деревне Кобоне Кировского района Ленобласти | Источник: Вера ШурыгинаАбориегнная кошка найдена в деревне Кобоне Кировского района Ленобласти | Источник: Вера Шурыгина

На всю Россию карельских бобтейлов лишь 46, и только 10 участвуют в развитии породы и селекционной деятельности. Питомников всего 4, три из них находятся в Петербурге, один — в Москве. В Карелии пока нет ни одного, но, возможно, в этом году появится в Медвежьегорске и Петрозаводске — туда из Петербурга уехали котята, которые смогут поддержать племенную программу.

Аборигена нашли по объявлению

Впервые породой заинтересовалась и описала ее в 1980-е годы Ольга Миронова, основатель петербургского клуба любителей кошек «Котофей», в 1990-е карельских бобтейлов официально признала всемирная федерация кошек WCF.

Однако история их разведения в Петербурге складывалась непросто. Первая попытка закончилась трагически в 1994 году — все животные в питомнике погибли от инфекции. Второй питомник существовал с 2009 по 2019 год, но в конечном итоге владелец из-за личных обстоятельств был вынужден раздать животных «в добрые руки».

Котенку Fonarine (Фонарик) из питомника Saparo-Say всего три месяца, а он уже участвует в своей первой выставке | Источник: Вера ШурыгинаКотенку Fonarine (Фонарик) из питомника Saparo-Say всего три месяца, а он уже участвует в своей первой выставке | Источник: Вера Шурыгина

Котенку Fonarine (Фонарик) из питомника Saparo-Say всего три месяца, а он уже участвует в своей первой выставке

Источник:

Новый виток в сохранении породы начался благодаря Марине Саенко, которая переехала в Петербург с Дальнего Востока. Котенка-девочку нашли по объявлению в одной из деревень Карелии в компанию к своему курильскому бобтейлу. В клубе «Котофей», увидев кошечку-карелку, поразились — чистокровный представитель породы! С характерными изломами позвонков на хвосте-помпошке. Марине предложили найти ей в пару карела-самца и не дать породе исчезнуть.

Можно просто: Шери

Карельских бобтейлов отличают покладистый характер, игривая натура и сильная привязанность к владельцам. Впрочем, навязываться карел не любит и засиживаться на руках не станет, а вот полежать поблизости и покрасоваться — всегда пожалуйста, как рассказывает Вера. А еще они забавно «чирикают».

«Правильно говоришь», — щурится Cherie-Ilma Sampo Ilveksen (Ilma — по-карельски «погода», а по-фински «воздушная», как брат главного персонажа Калевалы — Ильмаринен; Sampo Ilveksen — название питомника), или по-семейному просто Шери, и укладывается прямо на стол, на ворох своих почетных грамот, дипломов и аттестатов.

Шери на большой международной выставке в Гомеле, Беларусь, в октябре 2024 года | Источник: Вера ШурыгинаШери на большой международной выставке в Гомеле, Беларусь, в октябре 2024 года | Источник: Вера Шурыгина

Шери на большой международной выставке в Гомеле, Беларусь, в октябре 2024 года

Источник:

Шери — надежда Вериного питомника и всего племенного разведения карелов. Осенью прошлого года она представила породу на выставке международного класса в Гомеле, а теперь готовится получить титул чемпиона мира WCF. Если эксперты по всем породам кошек выставят соответствующие оценки, она станет первым представителем породы с этим титулом.

Сохранить и приумножить

Хотя питомник — это сильно сказано. Обычно люди думают, что квартира, как сарай, битком набита вольерами.

 — Нет, это, конечно, не так. Все кошки живут на домашнем содержании, как обычные питомцы, и котята тоже. Поэтому и расставаться с ними и грустно, и очень хочется, чтобы они находили хорошие семьи, — объясняет Вера.

Трехмесячные котята помета A кошки Рыси из петербургского питомника Auringon Talo (Дом Солнца) | Источник: Вера ШурыгинаТрехмесячные котята помета A кошки Рыси из петербургского питомника Auringon Talo (Дом Солнца) | Источник: Вера Шурыгина
Шери с котятами помета F (Flammis и Fjord, питомник Tapiola). Малышам всего две недели | Источник: Вера ШурыгинаШери с котятами помета F (Flammis и Fjord, питомник Tapiola). Малышам всего две недели | Источник: Вера Шурыгина
Шери с недельным Федей (Fjord) | Источник: Вера ШурыгинаШери с недельным Федей (Fjord) | Источник: Вера Шурыгина
+2
Gard&nbsp;— внук Шери | Источник: Вера ШурыгинаGard&nbsp;— внук Шери | Источник: Вера Шурыгина
Шери едет в Гомель на международную выставку | Источник: предоставлено Верой ШурыгинойШери едет в Гомель на международную выставку | Источник: предоставлено Верой Шурыгиной

Оба котенка Шери, родившиеся в прошлом году, в трехмесячном возрасте получили титул «чемпион» и будут участвовать в программе по сохранению окрасов и улучшению породного типа.

Котята кошки Шери помета F (Flammis и Fjord) родились в июне 2024 года, на фото им 3 месяца | Источник: Светлана Валуйская / предоставлено Верой ШурыгинойКотята кошки Шери помета F (Flammis и Fjord) родились в июне 2024 года, на фото им 3 месяца | Источник: Светлана Валуйская / предоставлено Верой Шурыгиной

Котята кошки Шери помета F (Flammis и Fjord) родились в июне 2024 года, на фото им 3 месяца

Источник:

Нарастить численность карелов не так-то просто. Как правило, в помете бывает лишь два котенка, реже три, а было в прошлом году всего пять пометов. Поэтому и к отбору нового владельца подходят очень строго — работают только с теми, кто готов участвовать в продолжении линии питомника.

Судьбу племени внимательно отслеживают: благополучие котят в приоритете. Котов содержать сложнее, поэтому их стараются пристраивать так, чтобы могли гулять. Но только на закрытой территории — некрупные карелы могут легко стать добычей голодной лисы, говорит Вера:

— Наша задача — их сохранить и получить сообщество заинтересованных людей, которые готовы этим заниматься и со всеми поддерживать дружеские отношения, потому что у нас без дружеских отношений внутри никак, как вы понимаете.

ПО ТЕМЕ
Карелия Республика Карелия Северная Карелия Серебряное ожерелье России
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
14 часов
Я таких котов с хвостами, видел на Перекопе, но не знал что бобтейлы. хвосты затейливые конечно.
Гость
23 часа
Карелию мы тоже освобождали! теперь там лес только в воспоминаниях
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление