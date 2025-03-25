Сокровище карельских лесов: как в России спасают от исчезновения редкую породу кошек

Карельских бобтейлов отличают покладистый характер, игривая натура и сильная привязанность к владельцам Источник: Светлана Валуйская, предоставлено Верой Шурыгиной











Если вы мечтаете стать владельцем кошки, которой природа подарила причудливо изогнутый короткий хвост, держите путь к берегам Ладожского озера. Возможно, там еще сохранились потомки тех самых аборигенов. Приготовьтесь к настоящему приключению — придется обойти не одну баню или сарай.

Превратить деревенского Барсика в официально признанного карельского бобтейла смогут лишь профессиональные фелинологи (люди, которые исследуют всё, что связано с одомашненными кошками. — Прим. ред.). И то если он соответствует стандартам. Причем изучат не только хвост, но и общее телосложение, форму головы, характер и другие особенности породы.

Можно пойти и другим путем — взять котенка в питомнике. Сегодня признанных карельских бобтейлов всего 46, и это в масштабах всей России. Спасают от забвения, поддерживают численность и дарят второй шанс на существование в современном мире поклонники породы в Петербурге. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Четыре питомника на всю страну

Короткий хвостик пушистой помпошкой, прямой «греческий» нос, мохнатые кисточки на ушах и между пальцами на лапках, а на задних еще и штанишки. Изящные габариты — не больше трех кило, высокий интеллект и крепкое здоровье, не замутненное многочисленными скрещиваниями, как это обычно бывает при выведении породы. И при этом на сто процентов чистокровный. Знакомьтесь, это карельский бобтейл. Нет, не курильский, а именно карельский, рожденный в суровом климате прибрежных районов Белого моря. Предки этих элегантных кошек обитали в сельской местности в Карелии и частично в районах вблизи Норвегии и Финляндии.

Не так давно заполучить аборигенного котенка можно было в карельской деревне на берегу Онежского и Ладожского озер. Так, например, нашли родоначальницу всей династии карельских бобтейлов, за воссоздание популяции которых сегодня ратует петербурженка Вера Шурыгина.

— Достаточно было просто приехать и сказать: «Бабуля, какая чудесная у тебя кошка, не отдашь ли мне котеночка?» И в ответ наверняка услышать: «Конечно, забирай, у меня их пятнадцать штук в бане сидит», — смеется Вера.

Повстречать карельского бобтейла на родине предков сегодня — удача сродни редкому чуду. За минувший год, рассказывает Вера, энтузиасты нашли только двоих — в карельском Медвежьегорске и деревне Кобоне Ленобласти.

На всю Россию карельских бобтейлов лишь 46, и только 10 участвуют в развитии породы и селекционной деятельности. Питомников всего 4, три из них находятся в Петербурге, один — в Москве. В Карелии пока нет ни одного, но, возможно, в этом году появится в Медвежьегорске и Петрозаводске — туда из Петербурга уехали котята, которые смогут поддержать племенную программу.

Аборигена нашли по объявлению

Впервые породой заинтересовалась и описала ее в 1980-е годы Ольга Миронова, основатель петербургского клуба любителей кошек «Котофей», в 1990-е карельских бобтейлов официально признала всемирная федерация кошек WCF.

Однако история их разведения в Петербурге складывалась непросто. Первая попытка закончилась трагически в 1994 году — все животные в питомнике погибли от инфекции. Второй питомник существовал с 2009 по 2019 год, но в конечном итоге владелец из-за личных обстоятельств был вынужден раздать животных «в добрые руки».

Котенку Fonarine (Фонарик) из питомника Saparo-Say всего три месяца, а он уже участвует в своей первой выставке Источник: Вера Шурыгина

Новый виток в сохранении породы начался благодаря Марине Саенко, которая переехала в Петербург с Дальнего Востока. Котенка-девочку нашли по объявлению в одной из деревень Карелии в компанию к своему курильскому бобтейлу. В клубе «Котофей», увидев кошечку-карелку, поразились — чистокровный представитель породы! С характерными изломами позвонков на хвосте-помпошке. Марине предложили найти ей в пару карела-самца и не дать породе исчезнуть.

Можно просто: Шери

Карельских бобтейлов отличают покладистый характер, игривая натура и сильная привязанность к владельцам. Впрочем, навязываться карел не любит и засиживаться на руках не станет, а вот полежать поблизости и покрасоваться — всегда пожалуйста, как рассказывает Вера. А еще они забавно «чирикают».

«Правильно говоришь», — щурится Cherie-Ilma Sampo Ilveksen (Ilma — по-карельски «погода», а по-фински «воздушная», как брат главного персонажа Калевалы — Ильмаринен; Sampo Ilveksen — название питомника), или по-семейному просто Шери, и укладывается прямо на стол, на ворох своих почетных грамот, дипломов и аттестатов.

Шери на большой международной выставке в Гомеле, Беларусь, в октябре 2024 года Источник: Вера Шурыгина











Шери — надежда Вериного питомника и всего племенного разведения карелов. Осенью прошлого года она представила породу на выставке международного класса в Гомеле, а теперь готовится получить титул чемпиона мира WCF. Если эксперты по всем породам кошек выставят соответствующие оценки, она станет первым представителем породы с этим титулом.

Сохранить и приумножить

Хотя питомник — это сильно сказано. Обычно люди думают, что квартира, как сарай, битком набита вольерами.

— Нет, это, конечно, не так. Все кошки живут на домашнем содержании, как обычные питомцы, и котята тоже. Поэтому и расставаться с ними и грустно, и очень хочется, чтобы они находили хорошие семьи, — объясняет Вера.

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Оба котенка Шери, родившиеся в прошлом году, в трехмесячном возрасте получили титул «чемпион» и будут участвовать в программе по сохранению окрасов и улучшению породного типа.

Котята кошки Шери помета F (Flammis и Fjord) родились в июне 2024 года, на фото им 3 месяца Источник: Светлана Валуйская / предоставлено Верой Шурыгиной











Нарастить численность карелов не так-то просто. Как правило, в помете бывает лишь два котенка, реже три, а было в прошлом году всего пять пометов. Поэтому и к отбору нового владельца подходят очень строго — работают только с теми, кто готов участвовать в продолжении линии питомника.

Судьбу племени внимательно отслеживают: благополучие котят в приоритете. Котов содержать сложнее, поэтому их стараются пристраивать так, чтобы могли гулять. Но только на закрытой территории — некрупные карелы могут легко стать добычей голодной лисы, говорит Вера: