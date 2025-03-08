«Каждый час без происшествий был маленькой победой»: история белого медвежонка, рожденного в Бразилии от медведей из России

Медвежонку три с половиной месяца Источник: «Аквариум Сан-Паулу»











В Сан-Паулу родился белый медвежонок. Случай называют уникальным: это первый полярный медведь, родившийся в Бразилии. При этом родителей детеныша — Аврору и Перегрино — когда-то привезли в солнечную страну из зоопарка Казани. Редакция 116.RU связалась с «Аквариумом Сан-Паулу» и показывает, как растет и развивается полярный малыш, что делают его родители.

«Это могло произойти в любой момент»

Медвежонок родился еще осенью прошлого года в «Аквариуме Сан-Паулу». В пресс-службе океанариума нашему корреспонденту признались, что долгое время не знали, беременна ли взрослая самка полярного медведя Аврора. Однако продолжали следить за ее поведением, которое, конечно же, изменилось. Специалисты рассчитывали примерное время, когда может появиться потомство.

— Мы рассчитали примерное окно, когда животное могло родить. И, начиная с этих дат, вся команда находилась в режиме ожидания. Это могло произойти в любой момент, — рассказывает главный ветеринар «Аквариума Сан-Паулу» Лора Рейсфельд.

Выявить признаки беременности у медведя обычными методами (например, с помощью УЗИ) невозможно. Всё из-за плотного слоя жира. Поэтому оставалось лишь внимательно следить за его поведением. Аврора, как говорит ветеринар, стала проводить в берлоге большую часть времени. Она практически не виделась с самцом Перегрино.

— В дикой природе белые медведи — одиночные животные, за исключением брачного сезона. После спаривания самец не принимает участия в заботе о потомстве. Самка, в свою очередь, уходит от самца в поисках безопасного места, чтобы построить логово и родить детенышей. Присутствие самца рядом является фактором стресса, — объясняют нам в пресс-службе.

Новый житель появился в океанариуме утром в воскресенье 17 ноября. Тогда о новости рассказал член команды, который дежурил и следил за Авророй. Сотрудники заведения отмечают: как только малышка родилась, всё их внимание переключилось на нее и новоиспеченную маму.

Крошку назвали Нур. Вес медвежонка при рождении составил около 400 граммов. Мама весит больше 200 килограммов. Рейсфельд подчеркивает, что, несмотря на размеры, с первых дней Аврора обращалась с малышом деликатно.

— В сравнении с детенышем мама огромная. Было так приятно наблюдать за тем, как тепло она обращается с дочкой, укладывает ее спать, согревает. Забота и самоотверженность, желание дать медвежонку всё необходимое были чем-то невероятным, — отмечает ветеринар.

Самые длинные 24 часа команды

Сотрудники океанариума объясняют: первые несколько часов, как и первый год, — важное время в жизни белого медведя. Ветеринары называют его «критическим для выживания».

— Первые 24 часа, да даже трое суток, казались самыми длинными. Каждый час без происшествий был маленькой победой и шагом к преодолению уязвимой фазы, — отмечают в пресс-службе.

Медвежата сразу после рождения требуют постоянной материнской заботы. Однако это не отменяет того факта, что сотрудникам пришлось бы вмешаться в идиллию, если бы была такая необходимость. Но не понадобилось: Аврора проявила себя образцовой матерью и в одно мгновение приняла малышку.

— Несмотря на то, что все хотели, чтобы за Нур ухаживала сама Аврора, мы посвятили себя интенсивной разработке подробного плана на случай, если самка отвергнет дочку или не сможет обеспечить ей необходимый уход, — отмечают в пресс-службе.

Источник: «Аквариум Сан-Паулу»

Команда, присматривавшая за медвежонком и его мамой, утверждает, что чувствовала облегчение с каждым днем: малышка развивается и продолжает расти, хорошо себя чувствует. В «Аквариуме» уверены, что именно «их упорный труд и самоотверженная забота» принесли положительные результаты.

У океанариума не было задачи как можно быстрее показать жителям города юную медведицу. Сотрудники продолжали следить за поведением полярных мишек. Именно оно стало показателем, готова ли Нур выйти за пределы логова и начать исследование вольера.

— Не нам решать, как будет. Медведица сама начнет проявлять признаки готовности покинуть логово, — говорит ветеринар.

Источник: «Аквариум Сан-Паулу»

Нур решила показаться посетителям океанариума спустя три с половиной месяца. В феврале медведица уже прогуливалась по вольеру.

Сотрудники надеются, что медведица останется в Сан-Паулу. Однако быть уверенными в этом не могут. Окончательное решение примет казанский зоопарк.

«Приехали вместе, когда были еще молодыми»

Так как же медведи из казанского зоопарка оказались за сотни тысяч километров от прежнего дома? Животных перевезли в Бразилию 10 лет назад. Это было сделано в рамках международной инициативы по сохранению белых медведей.

«Аквариум Сан-Паулу» отличается от других зоопарков и океанариумов, где есть медведи. Везде этих полярных животных стараются содержать раздельно. Но Аврора и Перегрино — неразлучники: они вместе круглый год.

— Такое решение было принято на основании наблюдения за поведением пары. Они приехали вместе, когда были еще молодыми, и всегда демонстрировали хорошие отношения. Это постоянное сосуществование позволило им развить прочную связь, — рассказывают в океанариуме.

По мнению ветеринара заведения Сан-Паулу, малышка Нур родилась благодаря гармоничным отношениям Авроры и Перегрино. Из-за этого процесс шел естественно, а поведение медведей называют уникальным.

Аврора родилась в России в дикой природе. Маму медведицы застрелили охотники, оставив двух медвежат сиротами. Аврора ведет активный образ жизни. Ее вес — 263 килограмма.

Перегрино же рос в ласке и заботе. Он изначально родился в неволе, поэтому за медведем тщательно ухаживали. В «Аквариуме Сан-Паулу» его называют «примером внушительной энергии». Весит он в несколько раз больше Авроры — около 600 килограммов. Несмотря на разницу в воспитании, у медведей сложились хорошие отношения.

Партнерство России и Бразилии

После того как в Сан-Паулу перевезли Аврору и Перегрино, вслед за ними в Бразилию нанесла небольшой визит российская команда. А в Россию приезжали специалисты «Аквариума». Они оказали друг другу научно-техническую поддержку и помогли в разработке совместных исследований. В рамках сотрудничества была и финансовая поддержка для исследовательских и природоохранных проектов.

В пресс-службе «Аквариума Сан-Паулу» отмечают, что одним из наиболее значимых результатов партнерства стал перевод на русский язык книги по биологии и экологии белых медведей «Белые медведи: естественная история вида, находящегося под угрозой исчезновения». Ее написал известный исследователь Ян Стерлинг. Книгу уже можно найти в ряде зоопарков, университетов и научно-исследовательских центров.

— Выбор данной работы обусловлен важностью России для сохранения вида, поскольку на территории страны обитает большая популяция белых медведей. Перевод, профинансированный «Аквариумом Сан-Паулу», привел к печати 20 000 экземпляров книги на русском языке.

Мы попыталась узнать у казанского зоопарка, собираются ли они забирать белого медвежонка из Бразилии. Однако на момент выхода публикации ответ так и не был получен.