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Животные В Ярославле на отлов собак потратят 3,38 млн рублей

В Ярославле на отлов собак потратят 3,38 млн рублей

Информация появилась в плане закупок

245
2 комментария

После вакцинации и всех необходимых процедур собак будут отпускать

Источник:

В 2025 году в Ярославле планируют потратить 3,38 миллиона рублей на отлов и содержание обитания животных без владельцев. В прошлом году стоимость контракта была меньше — 2,5 миллиона рублей.

«Оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории г. Ярославля в 2025 году (отлов, содержание, ветеринарное обслуживание и возврат на прежние места обитания животных без владельцев на территории г. Ярославля)», — указано разделе «Информация о госзакупке».

Сообщить о бродящих собаках в Ярославле можно в службу по отлову по телефонам: (4852) 40-39-81, (4852) 40-39-97.

Напомним, ранее стало известно, когда в Ярославле откроют Центр отлова и стерилизации животных «Джина» на улице Промышленной. Объект рассчитан на 200 животных.

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Комментарии
2
Гость
15 минут
Бездомные собаки, это головная боль! В одном помёте обычно шесть, и более щенков. Их обязательно нужно отлавливать, содержать, кормить. А может легче просто усыплять? Кто не согласен, заберите хоть всех их к себе домой, кормите, поите, хольте, лелейте! Мне нет до этого дела!😡
Гость
5 минут
почему отлов, а не ОТСТРЕЛ? отлавливать надо зоошизу и заносить их в специальный реестр! 1. на заявку выезжают охотники и ОМОН 2. собак отлавливают, при сопротивлении - отстреливают. 3. при появлении "зоозащитничков" - их кладут хавальником в снег, обыскивают и дают 15 суток административного ареста, снимают отпечатки и заносят в специальный реестр 4. всех отловленных "пёсиков" - принудительно раздавать всем из реестра 5. за отказ "зоолюбителя брать милого пёсика" себе к домой - штраф 100,000 рублей! 6. "пёсик потерялся" - штраф 200,000 рублей! 7. весь ущерб, нанесённый бродячими "милыми пёсиками" взыскивается со всех из реестра солидарно!
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