В Ярославле на отлов собак потратят 3,38 млн рублей

После вакцинации и всех необходимых процедур собак будут отпускать Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В 2025 году в Ярославле планируют потратить 3,38 миллиона рублей на отлов и содержание обитания животных без владельцев. В прошлом году стоимость контракта была меньше — 2,5 миллиона рублей.

«Оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории г. Ярославля в 2025 году (отлов, содержание, ветеринарное обслуживание и возврат на прежние места обитания животных без владельцев на территории г. Ярославля)», — указано разделе «Информация о госзакупке».

Сообщить о бродящих собаках в Ярославле можно в службу по отлову по телефонам: (4852) 40-39-81, (4852) 40-39-97.