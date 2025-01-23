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Город Новый приют для животных Стало известно, когда в Ярославле откроют приют для животных, построенный миллиардером

Стало известно, когда в Ярославле откроют приют для животных, построенный миллиардером

Показываем, как объект выглядит изнутри

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Приют откроется в первом квартале 2025 года

Источник:

Стало известно, когда в Ярославле откроется приют для животных «Джина», построенный на деньги Алексея Репика. По планам, комплекс должны доделать в первом квартале 2025 года.

22 января депутаты муниципалитета посетили Центр отлова и стерилизации животных «Джина» расположенный на улице Промышленной.

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— В приюте будут созданы все необходимые условия для комфортного пребывания животных, включая оборудованную кухню, теплые вольеры и ветеринарный кабинет, отвечающие современным требованиям, — уточнили в муниципалитете. — Центр будет действовать по принципу: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат. Каждую собаку будут содержать в приюте 25 дней. Далее его вакцинируют, стерилизуют, после чего большинство собак либо находят новых хозяев через договоры, либо возвращают в прежнюю среду с идентификационной биркой. Агрессивных животных оставят в приюте на содержание. Объект рассчитан на пребывание до 200 животных с пропускной способностью до 1500 особей в год.

В 2024 году на территории Ярославля было выявлено более 600 животных без владельцев, подлежащих отлову, содержанию и возврату в прежние места их обитания, в том числе 458 собак и 147 кошек.

Напомним, приют должны были достроить до конца 2022 года, но сроки сдвинулись. Российский миллиардер, бизнесмен, основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик профинансировал строительство объекта, однако не стал обеспечивать его содержание.

1 октября 2024 года приют был поставлен на учет в реестр имущества Ярославской области и передан в пользование автономной некоммерческой благотворительной организации «Верность».

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Комментарии
2
Гость
3 минуты
А зачем он блоховозам?
Гость
3 минуты
Не проще ли отлавливать и на мыло?
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