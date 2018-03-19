«Доведут до овертайма»: эксперты дали прогноз третьему матчу плей-офф «Локомотив» — СКА

Сегодня ярославский «Локомотив» на льду «Арены-2000» сыграет третий матч второго раунда плей-офф КХЛ против питерского СКА — победителя регулярного чемпионата.

Сегодняшний матч пройдёт в Ярославле

— В этой игре будет мало голов, — поделился своими прогнозами спортивный обозреватель Иван Костяев. — «Локомотив» попробует играть в обороне и не дать СКА что-то реализовать в нападении. Мне кажется, что исход матча решится в овертайме.

Перед серией с питерским СКА у «Локомотива» было несколько моментов, которые дают шанс увидеть в предстоящих матчах борьбу в серии.

— Во-первых, это время на подготовку. В то время, как лидеры армейцев с Невы выигрывали Олимпиаду и выкладывались в поединках в Корее, «железнодорожники» без дела не сидели. Они целенаправленно готовились к Питеру, — считает спортивный журналист и эксперт телепрограммы «Большой хоккей» Роман Пряников. — Во-вторых, Дмитрий Квартальнов, как тренер, уже имел опыт борьбы с нынешним соперником. Иногда удачный, а иногда нет. Я думаю, что из ошибок сделаны правильные выводы. К тому же второй матч в Питере, когда «Локомотив» выиграл СКА, это заслуга и тренера. Он не побоялся посадить одного из лидеров — Брэндона Козуна, который сыграл неубедительно в первом матче серии. Стал больше доверять звену Локтионова, которое в итоге и сравняло счет, продолжал играть сверхкороткими сменами. В-третьих, мы знаем, что команды Квартальнова всегда сильны с точки зрения физической подготовки. Поэтому, если все три фактора сложатся, то шанс на удачу в серии есть.

С другой стороны, есть СКА, где есть тренер-победитель, чемпионский состав и его глубина. В любом случае серия уже стала интересна, ведь «Локомотив» нанес СКА пока его единственное поражение в нынешнем плей-офф.

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча СКА и предлагают поставить на гостей за 1,85. Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 3,60. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4,20.

Сегодняшний матч начнётся в 19 часов. В прямом эфире его будет транслировать телеканал «Первый ярославский».

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