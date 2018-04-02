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Матушка из Мосейцево, где погибла 13-летняя девочка, захотела опротестовать приговор
2 апреля 2018 06:42
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Громкая история, в которой, казалось, была поставлена точка, получила продолжение. Матушка Людмила Любимова из села Мосейцево в Ярославской области подала апелляцию на приговор суда, по которому ей назначили пять лет лишения свободы.
— Заседание по апелляции состоится сегодня в десять, — подтвердили в областном суде.
«Мосейцевская история» — одно из самых громких дел, тянется оно уже много лет. Все началось с того, что в 2014 году в религиозной приёмной семье, где главенствовала Людмила Любимова, погибла 13-летняя девочка. У ребенка насчитали десятки гематом. Матушки, которые смотрели за детьми в приюте, утверждали, что ребёнок просто упал с печки. Очень долго шло следствие и суд. В итоге матушкам приюта дали реальные сроки. 11 октября в Ростовском районном суде в Ярославской области вынесли приговор трём фигуранткам громкого дела. Вердикт услышали три участницы процесса — Людмила Любимова, Рифа Гусманова и Гузель Семёнова.
Людмиле Любимовой назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. К 12 годам лишения свободы приговорили её подельницу.
Чем закончится завтрашнее заседание, читайте на нашем сайте. Следите за обновлениями.
Фото: Александра Савельева
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