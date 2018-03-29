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У гигантского колеса обозрения в Ярославле установили первую опору
29 марта 2018 09:28
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Стройка колеса обозрения в Ярославле идёт семимильными шагами. Спустя неделю после материала 76.ru о том, что стройка в этом месте всё-таки незаконна, здесь появилась первая опора.
— Вот так выглядит пока будущее колесо обозрения, которое планируют сдать ко Дню города! За «Миллениумом» в будущем ещё планируется устроить пляж и мост пешеходный к новому технопарку, — рассказывает ярославец Евгений Пичугин, заглянувший на стройку.
Департамент охраны объектов окружающей среды Ярославской области заявлял ранее, что строители могут доказать, что колесо обозрения — не капитальное строительство, тогда оно сможет находиться в этом месте. Но на данный момент работы начались без разрешения компетентных органов.
Фото: Евгений Пичугин
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