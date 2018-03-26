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Город

Первоочередное дело: ветерану «из землянки» поставят памятник за 36 тысяч рублей

26 марта 2018 20:22
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Ярославль, ветеран, ветеран из землянки

Ярославские волонтёры, заботившиеся о 91-летнем ветеране Валентине Махалине, том самом «ветеране из землянки», решили поставить ему памятник на кладбище.

В смете прописаны надгробная плита, фото, художественная надпись, ваза и благоустройство вокруг надгробия. Всего заказ выходит в 36,5 тысячи рублей.

— На данный момент денег на счету осталось 64 924,71 рублей. Остальные израсходованы на подарки к праздникам детям и старикам, на нужды отказников. Мы признаем, что помощь детскому дому и дому престарелых необходима. Но считаем установку памятника Валентину Махалину первоочередным делом, — говорят волонтёры.

Дом же, в котором так и не смог пожить Валентин Махалин, решили отдать семье погорельцев. Правда, чуть позже, когда потеплеет, чтобы суметь выкрутить сваи (сейчас земля для этого ещё ледяная).

История ветерана Махалина взволновала не только весь город, но и всю страну. Дедушку, жившего в сырой и кривой избушке, случайно нашла фотограф 76.ru. Постучалась в странный домик, обклеенный пакетами и газетами. Оказалось, так старик затыкал щели в стенах, чтобы окончательно не замерзнуть. Дом представлял собой печальное зрелище. После нашей публикации заскрипела бюрократическая машина. Дедушке привезли машину дров от местной администрации. Читатели сбросились на забор, телевизор, дровяницу. Подремонтировали дом.

Жил одиноко, а умер, имея тысячи друзей: как ветеран из землянки стал знаменитым.

Власти предложили ветерану переехать в дом престарелых, но тот отказался — умирать, так у себя дома. И тогда возникло общественное движение в поддержку Валентина Махалина. Волонтёры достаточно быстро насобирали столько денег, что хватило на новый дом. И уже было хотели переселить дедушку, как тот… скончался. Перед Новым годом Валентина Махалина не стало.

Собранные деньги пошли на помощь нуждающимся, а домику стали искать новых хозяев.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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