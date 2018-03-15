Губернатор обзванивает ярославцев, чтоб лично пригласить на выборы

Дмитрий Миронов позвонит

Сегодня на телефоны ярославцев стали поступать неожиданные звонки. После гудка женский голос объявляет, что с абонентом будет говорить губернатор Ярославской области. И не врёт. После короткого сигнала в трубке действительно слышится голос главы региона Дмитрия Миронова. Губернатор зовёт ярославцев на выборы:

— Здравствуйте, это Дмитрий Миронов. Извиняюсь, что не могу позвонить вам лично. Мой голос записан для этого звонка. Но то, что я хочу сказать вам, очень важно. 18 марта состоятся выборы президента России. От их итогов зависит судьба нашей страны. Возможно, кто-то считает, что его голос ничего не решает. Это не так. Важен голос каждого человека, если он считает себя ответственным гражданином. Конечно же, вы сами решите, за кого проголосовать. Но всем нам нужна сильная и свободная Россия. И она будет такой, если во главе будет президент, которого поддержали люди. Я прошу вас 18 марта на один час отложить домашние дела и прийти на избирательный участок. Приходите с семьёй, с друзьями. Мы все в ответе за нашу Россию!

Выборы президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. На пост главы государства сейчас претендуют восемь человек: Владимир Путин, Борис Титов, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Ксения Собчак.

Ярославцев на эти выборы зазывают очень активно — и дешёвыми пирожками, и дорогими «Айфонами».