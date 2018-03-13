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Кто ты из кандидатов в президенты: проходим тест
13 марта 2018 20:04
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Все мы с вами немного политики с собственным весомым мнением. Но накануне выборов президента России вся страна обсуждает только их — восьмерых кандидатов в президенты.
Даже если вы уже знаете, за кого проголосуете, пройдите этот тест и проверьте, на кого из политиков похожи вы и ваши мысли!
Кстати, на эти выборы ярославцев заманивают особенно: дешёвыми пирожками, палатками с недорогой гречкой и возможностью измерить давление.
Фото: Александра Савельева
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