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Появилось видео, как женщина сбила трёх девочек на переходе
23 февраля 2018 21:07
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Авария в Заволжском районе, где женщина на «Шкоде» сбила трёх девочек, попала на камеры Ярнета. На кадрах видно, как на повороте школьницы не успевают добежать до обочины и падают под колёса машины.
— После аварии она сидела и плакала, закрыв лицо руками. Вокруг бегали родители и пытались добиться, чтобы она открыла дверь, чтобы с ней поговорить. Мужчина был вне себя от ярости, — рассказала в комментариях к новости о ДТП Людмила Шабуева.
В полиции рассказали о состоянии школьниц.
— Девочки отпущены домой на амбулаторное лечение, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Напомним, авария произошла сегодня около четырёх часов в Заволжском районе Ярославля — в том месте, где недавно мужчина переехал упавшую на переходе женщину.
Фото: Ярнет
Видео: Ярнет
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