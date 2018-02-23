Появилось видео, как женщина сбила трёх девочек на переходе

ДТП на проклятом перекрёстке

Авария в Заволжском районе, где женщина на «Шкоде» сбила трёх девочек, попала на камеры Ярнета. На кадрах видно, как на повороте школьницы не успевают добежать до обочины и падают под колёса машины.

— После аварии она сидела и плакала, закрыв лицо руками. Вокруг бегали родители и пытались добиться, чтобы она открыла дверь, чтобы с ней поговорить. Мужчина был вне себя от ярости, — рассказала в комментариях к новости о ДТП Людмила Шабуева.

В полиции рассказали о состоянии школьниц.

— Девочки отпущены домой на амбулаторное лечение, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, авария произошла сегодня около четырёх часов в Заволжском районе Ярославля — в том месте, где недавно мужчина переехал упавшую на переходе женщину.