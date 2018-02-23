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Крупное ДТП с шестью машинами на окружной: пострадавших увозят в реанимацию
23 февраля 2018 15:13
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В Ярославле днём произошла крупная авария. На окружной дороге в сторону Брагино столкнулись сразу несколько автомобилей. Одна из машин — инкассаторская. Стоящие на обочине два легковых автомобиля разбиты всмятку.
Видео с места ДТП очевидцы выложили в группе «Жесть Ярославль» «ВКонтакте».
— Когда я ехал, их уже реанимация грузила, — написал очевидец Алексей Королёв.
Водители сообщают о большой пробке, которая образовалась из-за аварии.
— Окружная стоит. В сторону Брагино от кладбища минут 20 простоял, проезд по одной стороне, гаишники регулируют, — написал в группе «Первый ярославский автопортал» Артём Чешев.
- Столкнулись шесть автомобилей, травмирован один человек, - уточнили в главном управлении МЧС по Ярославской области.
Фото: Мария Комиссарова, «Жесть Ярославль»/Vk.com
Видео: Мария Комиссарова, Жесть Ярославль/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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