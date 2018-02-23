Крупное ДТП с шестью машинами на окружной: пострадавших увозят в реанимацию

Машины на обочине всмятку

В Ярославле днём произошла крупная авария. На окружной дороге в сторону Брагино столкнулись сразу несколько автомобилей. Одна из машин — инкассаторская. Стоящие на обочине два легковых автомобиля разбиты всмятку.

Видео с места ДТП очевидцы выложили в группе «Жесть Ярославль» «ВКонтакте».

— Когда я ехал, их уже реанимация грузила, — написал очевидец Алексей Королёв.

Водители сообщают о большой пробке, которая образовалась из-за аварии.

— Окружная стоит. В сторону Брагино от кладбища минут 20 простоял, проезд по одной стороне, гаишники регулируют, — написал в группе «Первый ярославский автопортал» Артём Чешев.

- Столкнулись шесть автомобилей, травмирован один человек, - уточнили в главном управлении МЧС по Ярославской области.