Председатель облдумы предложил на 20 лет забыть о прямых выборах мэра

Систему выборов на переправе не меняют

Сегодня председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий провёл пресс-конференцию, на которой рассказал, почему ярославцам лучше не выбирать мэра самим.



— Если мы хотим, чтобы управленцы готовились планово, приходили качественные специалисты, то выбранная система выборов для этого подходит отлично, — сказал Боровицкий. — Но одного года недостаточно, чтобы увидеть изменения. Лучше, чтобы принятая система отработала лет 15–20.



Систему непрямого выбора мэров в Ярославле приняли в ноябре 2016. Владимира Слепцова выбрали уже по новой системе депутаты муниципалитета вместо ярославцев в марте 2017 года. Но депутаты сопротивлялись. Около десятка раз пытались ярославские оппозиционеры вернуть прямые выборы мэра Ярославля и других крупных городов области. Но каждый раз безуспешно.