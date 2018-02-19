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Председатель облдумы предложил на 20 лет забыть о прямых выборах мэра
19 февраля 2018 13:19
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Сегодня председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий провёл пресс-конференцию, на которой рассказал, почему ярославцам лучше не выбирать мэра самим.
Фото: Анна Елкина
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