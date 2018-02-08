Из-за аварии с такси «Тройка» в Ярославле образовался затор на крупном проспекте

ДТП с участием машины такси произошло на Московском проспекте возле Выемки

Сегодня утром в Ярославле на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Большая Фёдоровская произошла авария. Из-за ДТП там по направлению от центра образовался затор: от моста через Которосль до Выемки. Сейчас уже участники аварии разъехались и движение по проспекту восстановилось.

— Машина такси «Тройка» не успела затормозить и врезалась в «Ладу», — рассказали очевидцы. — Почти сразу же и таксист получил удар сзади.

Столкновения были не очень сильными, поэтому, по предварительной информации, из людей в аварии никто сильно не пострадал.

Это уже не первое ДТП с участием такси «Тройка» за сутки. Вчера вечером автомобиль «Рено» въехал в почтовое отделение у площади Карла Маркса.

Ярославцы уже давно подметили, что машины такси «Тройка» регулярно попадают в ДТП. А недавно ранним утром на пустой дороге на перекрёстке столкнулись сразу две «Рено» из этой службы такси.