|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Из-за аварии с такси «Тройка» в Ярославле образовался затор на крупном проспекте
8 февраля 2018 14:42
3 892 14
Сегодня утром в Ярославле на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Большая Фёдоровская произошла авария. Из-за ДТП там по направлению от центра образовался затор: от моста через Которосль до Выемки. Сейчас уже участники аварии разъехались и движение по проспекту восстановилось.
— Машина такси «Тройка» не успела затормозить и врезалась в «Ладу», — рассказали очевидцы. — Почти сразу же и таксист получил удар сзади.
Столкновения были не очень сильными, поэтому, по предварительной информации, из людей в аварии никто сильно не пострадал.
Это уже не первое ДТП с участием такси «Тройка» за сутки. Вчера вечером автомобиль «Рено» въехал в почтовое отделение у площади Карла Маркса.
Ярославцы уже давно подметили, что машины такси «Тройка» регулярно попадают в ДТП. А недавно ранним утром на пустой дороге на перекрёстке столкнулись сразу две «Рено» из этой службы такси.
Фото: Александр Андреев/Первый ярославский автопортал/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
вчера
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров