×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Из-за аварии с такси «Тройка» в Ярославле образовался затор на крупном проспекте

8 февраля 2018 14:42
3 892 14
ДТП, происшествия, авария, Ярославль

Сегодня утром в Ярославле на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Большая Фёдоровская произошла авария. Из-за ДТП там по направлению от центра образовался затор: от моста через Которосль до Выемки. Сейчас уже участники аварии разъехались и движение по проспекту восстановилось.

— Машина такси «Тройка» не успела затормозить и врезалась в «Ладу», — рассказали очевидцы. — Почти сразу же и таксист получил удар сзади.

Столкновения были не очень сильными, поэтому, по предварительной информации, из людей в аварии никто сильно не пострадал.

Это уже не первое ДТП с участием такси «Тройка» за сутки. Вчера вечером автомобиль «Рено» въехал в почтовое отделение у площади Карла Маркса.

Ярославцы уже давно подметили, что машины такси «Тройка» регулярно попадают в ДТП. А недавно ранним утром на пустой дороге на перекрёстке столкнулись сразу две «Рено» из этой службы такси.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александр Андреев/Первый ярославский автопортал/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ярославским автомобилистам предложили год дополнительной гарантии

Погода
Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега

Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели
Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Фильм недели
вчера
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
Комментарии (2): типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,55 58,69
EUR 70,60 71,79
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 09.02
USD 57,67 0,72
EUR 70,77 0,24
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.