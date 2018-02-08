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Город

За масленичное селфи ярославцы получат бесплатный ужин в ресторане

8 февраля 2018 12:47
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Ярославль, Главная Масленица страны

В Ярославле объявили конкурс «Стань лицом яркой Масленицы». За три фотографии, собравшие больше всех лайков, подарят ужин в ресторане «Дядька Черномор» и фотосессию.

Подписаться натуристический порта. Сделать репост этой записи. Загрузить фотографию в конкурсный альбом «Стань лицом яркой Масленицы».

Можно выложить и свои прошлогодние фото.

— Первые 50 участников конкурса получат масленичные призы, — рассказали в департаменте туризма Ярославской области. — Яркий шарф с логотипом, масленичное зеркальце для солнечных зайчиков, праздничную наклейку и диск с частушками.

Самые заманчивые подарки — за первые места: профессиональная фотосессия и сертификат на ужин в ресторане.

А еще на Масленице в Ярославле можно будет встретить свою вторую половинку. В городе решили возобновить старинную русскую традицию под названием «Столбы».

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Департамент туризма
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