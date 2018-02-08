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Город

В Ярославле такси «Тройка» снесло знак и въехало в почтовое отделение

8 февраля 2018 11:53
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ДТП, происшествия, почта, авария, Ярославль

Вчера вечером в Ярославле в районе площади Карла Маркса автомобиль «Рено» из такси «Тройка» вылетел с дороги, снес знак «Остановка» и врезался в здание в метре от входа в почтовое отделение.

— Это произошло, когда наше отделение уже было закрыто, — уточнили в пресс-службе «Почты России». — Сейчас оно работает в обычном режиме. В результате происшествия не было нанесено ущерба ни нам, ни нашим клиентам.

По предварительным данным, в ДТП никто серьёзно не пострадал.

Позже на Московском проспекте произошло ещё одно ДТП с участием такси «Тройка», образовался затор.

Ярославцы уже давно подметили, что машины такси «Тройка» регулярно попадают в ДТП. А недавно ранним утром на пустой дороге на перекрёстке столкнулись сразу две «Рено» из этой службы такси.

Михаил Контуев
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Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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